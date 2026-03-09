Способы использования яичной скорлупы на даче

Bот это да! Яичная скорлупа — крайне полезный и богатый минералами продукт. Не стоит выбрасывать его, если вы заядлый дачник. У нас наберется десяток способов заставить скорлупки сослужить вам добрую службу.







Для начала подготовьте скорлупу: измельчите не большое ее количество в ступке — буквально пару килограммов.

Затем соберите в картонную коробку, мешок из-под сахара или бумажный пакет. Словом, в емкость, где материал будет дышать. Для просушки хватит пяти дней. Главное, чтобы в помещении не было высокой влажности.Внутренние пленки на скорлупе можно оставить — они не менее полезны и питательны, чем этот органический продукт.1. Помните, что такая добавка понравится не всем культурам. Не применяйте ее для фасоли, гороха, листовой капусты, огурцов, шпината, кабачков, земляники. А вот полюбят скорлупу болгарские перцы, баклажаны, томаты, смородина, брокколи, дыня мускатная, лук, салат-латук, свекла.2. Скорлупу применяют для того, чтобы сделать почву менее кислой. Для этого сыплют небольшую пригоршню порошка в лунку.3. Для цветной капусты измельченная скорлупа является отличным удобрением. Если при посадке этой культуры вы использовали скорлупку, другие удобрения можно не применять.4. Если урожай поедает слизень, смешайте крупную яичную скорлупу с золой и рассыпьте в междурядье. Такие катакомбы слизень не преодолеет.5. Использовать скорлупу можно и в качестве микрогоршочка под рассаду.Для этого нужно взять целую яичную скорлупу (такая получается, если яйцо выпить сырым или приготовить в смятку и аккуратно выскрести ложечкой), сделать отверстия для дренажа, насыпать в нее плодородной земли и высадить зерно.Когда рассада «созреет», высаживать в грунт ее можно вместе со скорлупкой.6. Если почву нужно раскислить, в нее добавляют все тот же порошок из скорлупы из расчета полтора стакана на квадратный метр земли.7. После сбора урожая, перекапывая огород, подготовьте его к следующему сезону. Насыпьте в грядки порошка в таком же количестве, как в шестом пункте и оставьте на зиму. За это время скорлупа растворится и напитает почву полезными веществами.8. Если рассада страдает от так называемой «черной ножки» следует смолоть скорлупу в пудру и опудрить ею растение.9. Поможет скорлупа и для домашних растей. Ее крупно поломанные кусочки кладут на дно горшка с землей — для дренажа.10. Чтобы отучить медведку лакомиться вашими растениями, добавьте в измельченную скорлупу растительное масло и закопайте между грядками. Такая натуральная и невредная для самих растений рассада отпугнет насекомое на весь сезон.