Что из продуктов скоро может навсегда исчезнуть

Знаете ли вы, что некоторые из таких привычных и любимых нами продуктов могут в скором времени прекратить своё существование? Изменение климата на планете ведёт не только к вымиранию определённых видов животных, но также наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. Так что наслаждайтесь этими продуктами, пока у вас есть такая возможность, ведь они могут перестать существовать уже при нашей жизни.
Авокадо
Цены на авокадо растут, и тому есть объективная причина. Дело в том, что одним из основных поставщиков авокадо является США, где его выращивают преимущественно в Калифорнии, в которой последние годы наблюдалась сильная засуха. Так как для получения килограмма этих экзотических фруктов требуется более тонны воды, то в засушливые периоды затраты на выращивание авокадо растут, а с ними и цена готового продукта.
Кофе
Да-да, ваши глаза вас не обманывают. В связи с изменением климата кофейные деревья могут исчезнуть с лица земли к 2080 году. Увеличение температуры наносит суровый удар по кофейным плантациям. Вдохните поглубже аромат утреннего кофе, ведь возможно, что в недалёком будущем вам придётся переключиться на чай. Что ж, у отказа от кофе есть и свои преимущества.
Бананы
Наиболее популярный во всём мире сорт бананов «кавендиш» в настоящее время стремительно вымирает под воздействием грибкового заболевания, получившего за скорость распространения название «тропическая гонка 4». Болезнь поражает корневую систему растения, в результате чего оно не может полноценно потреблять из почвы воду и питательные вещества и постепенно засыхает. К сожалению, грибок быстро расползается по планете, и средство от него пока не найдено.
Рыба
В настоящее время отлов рыбы всех сортов происходит быстрее, чем восстанавливается популяция. Если в рыболовной практике ничего не изменится, то к 2050 году на планете может совсем не остаться рыбы.
Арахис
Существует вероятность, что к 2030 году арахис исчезнет. Этому ореху необходим стабильный климат, но южные регионы, где традиционно выращивают арахис, больше всего страдают от засухи и повышения температуры.
Мёд
Популяция пчёл продолжает уменьшаться, а с ней и производство мёда. За последние десять лет количество пчёл снизилось на 40% в связи феноменом, получившим название «синдром разрушения пчелиных семей». Пчёлы являются жизненно важной частью экосистемы, и их вымирание принесёт намного более серьёзные проблемы, чем просто отсутствие сладкого продукта на нашем столе.
Шоколад
Существует вероятность , что мы вскорости можем лишиться этого лакомства, которым так удобно заедать стресс. Шоколад может пасть ещё одной жертвой предстоящих засух и повышения температур. По некоторым предположениям, шоколадные плантации исчезнут к 2050 году.
Итальянская пшеница твёрдых сортов
О мама миа, это катастрофа! И вновь причиной являются засухи и потепление, негативно влияющие на рост пшеницы, особенно в Италии. Площади, занятые пшеничными полями, могут начать уменьшаться с 2020 года и полностью исчезнуть ещё при нашей жизни.
Вино
И здесь виновато глобальное потепление. Лучший период для сбора винограда – после дождя, последовавшего за засухой. Но так как в последнее время засухи длятся всё дольше, то виноград порой не получает шанса даже созреть.
Апельсины
Если вы думали, что после исчезновения кофе сможете переключиться на апельсиновый сок, то у нас для вас плохая новость. Болезнь под названием «позеленение цитрусовых» атакует апельсиновые деревья, и существует единственный способ борьбы с ней – уничтожение дерева вместе с корневой системой. Заболевание переносится особыми тлями и уже получило широкое распространение в Азии и США.
Звучит пессимистично?
Если мы ничего не предпримем, то изменение климата и его влияние на сельское хозяйство будут только усугубляться. Список продуктов, подвергающихся опасности исчезновения, будет расти. Наслаждайтесь ими, пока можете, ведь вполне вероятно, что скоро от них останутся лишь воспоминания.
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