Защитит ли современный бронежилет от выстрела из лука или арбалета

Современные кевларовые бронежилеты достаточно уверенно защищают людей от пуль и осколков. Однако, смогли бы они уберечь тело человека от выстрела из чего-нибудь более примитивного, например, из средневекового лука или арбалета? На самом деле в ответе на данный вопрос возможным варианты. Вот о них и поговорим.
Создательница кевлара Стефани Кволек. |Фото: foxnews.com.
Первые бронежилеты в XX веке делали из стальных пластин или набора стальных пластинок. Они были тяжелыми, неудобными и не слишком-то эффективными. Однако, в 1964 году американский химик польского происхождения Стефани Кволек занималась разработкой нового доступного материала для армирования автомобильных шин на фоне ожидания нефтяного дефицита. В ходе этой работы был получен первый вариант армирующей ткани, известной сегодня как кевлар. Достоинства инновационного материала очень быстро оценили военные, и уже другие ученые принялись создавать новые разновидности кевлара, а также выводить способы его производства. История современного бронежилетного кевлара началась в 1971 году.
Пули застревают в ткани. |Фото: popgun.ru.
По свой сути кевлар – это пара-арамидное волокно, синтезирующееся в поликонденсации в растворе при низкой температуре. Сегодня кевлар используется не только в военном деле, но и в производстве широкого перечня композитных материалов для промышленности. Материал обладает высокими ударопрочными и термостойкими свойствами. Иными словами, кевлар способствует равномерному распределению пришедшейся в него ударной кинетической энергии.
В современной броне есть еще и стальная пластина. |Фото: chipmaker.ru.
Пуля – это небольшой металлический снаряд, дивующийся с высокой скоростью движения. Главная проблема пуль в отношении бронежилетов в том, что из-за высокой кинетической энергии, приданной им в момент выстрела, поражающий элемент имеет тенденцию к деформации при ударе. Именно эта особенность и позволяет кевларовому волокну ловить пуль. Высокая скорость и масса пули определяют ее бронепробивающие свойства. Чем крупнее калибр и чем выше скорость движения, тем больше будет вероятность на пробитие бронежилета. Однако, слишком высокая скорость начинает играть с пулями дурную шутку и может привести к разбиванию поражающего элемента в момент столкновения, а не к его прониканию.
Стрела бронежилет скорее всего пробьет. |Фото: billing4.net.
Стрела – это принципиально другой боеприпас, нежели пуля. И работает он совсем не так в первую очередь из-за своих физических свойств. Стрелы движутся гораздо медленнее пуль, однако весят они значительно больше. Принципиально другое соотношение скорости и массы вкупе с иными аэродинамическими свойствами наделяют стрелу возможностью пробивать кевларовую ткань в тех случаях, когда это не способна сделать, казалось бы, куда более грозная и совершенная с технической точки зрения пуля огнестрельного оружия. По этой же самой причине кевларовая ткань достаточно паршиво защищает от любого колющего воздействия, например, от укола шилом или удара ножом.
Против колющего оружия даже сегодня натягивают стальные кольчуги. ¦Фото: livejournal.com.
Сегодня все бронежилеты можно формально поделить на «мягкие» и «жесткие». Первые выполнены из традиционного набора в несколько слоев кевларовой ткани. Вторые, помимо кевлара, имеют в своей конструкции комбинированные армирующие пластины, а также покрыты и пропитаны специальными защитными смолами. Пробить «жесткий» бронежилет из лука или арбалета, в том числе современного мощного блочного лука, скорее всего не получится. В худшем случае стрела просто уткнется в одну из стальных пластин под кевларом, осилить которую будет не в состоянии, что не предпринимай. А вот «мягкий» бронежилет средневековый лук пробьет с достаточно большой вероятностью, если только слоев кевлара не окажется слишком много.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии