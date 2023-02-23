Каменный лес Варны: Cлед внеземного пребывания на Земле или чудо природы

В Болгарии есть уникальное место, которое считают то ли чудом природы, то ли творением внеземных цивилизаций. Речь идет о Каменном лесе Варны. Деревья здесь имеют каменные стволы, а внутри песок. Все они отличаются по размеру и очертаниям. Ученые выдвигают около 10 гипотез происхождения Каменного леса. Самые популярные из них – это древнее море и НЛО. Подобные места есть и в других уголках планеты. Однако в Болгарии самая большая и известная территория. Некоторые статуи могут исполнять определенные желания. А магический круг считается местом силы и энергетического восстановления.
В чем особенность Каменного леса Варны
В понимании многих людей лес состоит из деревьев и кустарников, или из непроходимых джунглей. А вот и нет. В 18 км от болгарского города Варны расположился самый настоящий Каменный лес. Это место считается уникальным чудом природы. Оказывается, что еще в старину в народе его считали священным и мистическим. Правда, первые документальные упоминания появились только в 1829 году. В Болгарии каменный лес Варны называют «Побитые камни».
Каменный лес Варны состоит из стволов разного размера. / Фото: bulgarianavsegda.com
Выглядит болгарский лес очень своеобразно. На пустынной территории около 7 кв. км разбросаны каменные колонны разных размеров. Камни собраны группами и отличаются по высоте, форме и толщине. Интересно, что большая часть стволов в каменном лесу вбита в песчаную почву. Их глубина достигает 70-100 метров. Высота наземной части «деревьев» от 5 до 10 метров. Толщина колонн тоже разная и варьируется от 25 см до 3 метров.
Все столбы в Каменном лесу не цельные глыбы. Внутренняя пустота стволов заполнена песком. Оказывается, что в лесу они не просто хаотично разбросаны. Каменные стволы разного размера сгруппированы по 4-5 штук и связаны в «вязанки». Также обнаружены столбы, окруженные кольцами, и каменные «деревья», которые стоят рядами вдоль дороги.
В лесу статуи с очертаниями людей и животных. / Фото: kidpassage.com
Когда человек попадает в каменный лес Варны, то ему кажется, что перед ним руины древнего города или разрушенного временем храма. Если присмотреться, то стволы в этом месте не просто бесформенные глыбы. Очертания большей части из них похожи на животных, птиц, человеческие лица и предметы. При наличии хорошего воображения можно увидеть много интересного.
Есть ли на Земле места, где существуют подобные Каменные леса и как они выглядят
Оказывается, что на планете Каменный лес находится не только недалеко от болгарской Варны, но и в штате Аризона, США, а в Перу такое скопление стволов называют «Маркаваси». Каменные леса также обнаружены в Сибири и в Китае, на Мадагаскаре и в Австралии.
Окаменевший лес в Навахо. / Фото: paikea.ru
Совсем рядом с американским городом Навахо расположен Окаменевший лес. Он представляет собой парк с деревьями, возраст которых достигает около двух сотен млн лет. Простояв такой огромный период, древесина деревьев окаменела. Сейчас там сохранились каменные остатки долгожителей.
А вот в Перу недалеко от столицы Лимы находится Каменный лес Маркаваси. Он подобен каменным столбам в Варне. До сих пор неизвестно, откуда там появились каменные изваяния и какую функцию выполняли.
У ученых есть сомнения, что Маркаваси создала матушка-природа. Первое серьезное исследование этого места удалось провести в 1952 году мистику и археологу Даниэлю Рузо. Он утверждал, что в Маркаваси не просто каменные стволы, а огромное количество статуэток животных и людей. Самое удивительное, по его словам, было то, что некоторые каменные статуи могли менять форму при смене времен года и суток.
Каменный лес Маркаваси в Перу. / Фото: de.spanienoekonomie.com
Археолог предполагал, что Маркаваси – это не чудо природы, а творения древней цивилизации масма, которая погибла из-за климатических катаклизмов. Об этом упоминал и перуанский эзотерик Педро Астете. Другая версия происхождения перуанского Каменного леса – это творение представителей иных миров. Местные жители уверены, что в этом месте находится переход в иные параллельные миры. Это место энергетической силы, которое может исцелять. Некоторые люди рассказывают, что видели в этих местах НЛО.
Как ученые смогли объяснить происхождение Каменного леса
Несмотря на проведенные многочисленные исследования, ученые не смогли прийти к единому мнению по поводу происхождения Каменного леса Варны и других подобных мест.
Каменный лес Варны может быть создан внеземным разумом. / Фото:Яндекс.Дзен
Существует около 10 версий, которые якобы могут объяснить природу этого феномена. Однако реальных доказательств ни одна из гипотез не имеет.
1. Каменные стволы – это ни что иное, как остатки древних скал. Однако за миллионы лет они превратились в развалины.
2. Более 50 млн лет назад на месте Каменного леса было море, дно которого состояло из 3 пластов. Верхний известняковый подвергся разрушению и запустил изменения в нижнем кварцевом слое. Их слияние дало начало формированию каменных столбов. На их создание природе понадобилось около 40 млн лет. А ветер как «настоящий скульптор» обтесал их поверхность. Само место Каменного леса Варны чем-то напоминает море.
3. Каменные стволы – это колонны разрушенного храма Посейдона. Эти искусственные строения оставили после себя представители внеземных цивилизаций. Действительно, внешний вид этого места чем-то напоминает поверхность другой планеты.
Также предполагают, что это место является порталом в параллельные миры. Его необычная энергетика способна творить чудеса.
Может ли Каменный лес исполнять желания и исцелять энергетикой, легенда
Магический круг место силы Каменного леса. / Фото:tourprom.ru
Эзотерики утверждают, что это место действительно может быть местом силы и исполнять заветные желания. В Каменном лесу есть магический круг, состоящий из выложенных камней и ствола посередине. По предположениям специалистов, возможно, в старину здесь совершали ритуальные обряды, принося жертвы богам. Сюда специально приезжают с целью восстановить энергетику.
Камни могут исполнять желания. / Фото: 123ru.net
Было замечено, что техника переставала работать, если люди находились возле определенных фигур. В Каменном лесу Варны всегда бодрое настроение и наблюдается прилив сил. Некоторые стволы-скульптуры способны исполнять желания. Найти свою вторую половинку помогает камень любви в виде сердца. А у фигуры аиста бездетным парам можно попросить пополнения в семье. Камень «игольное ушко» поможет очиститься от грехов. Нужно просто пройти через небольшое отверстие в нем.
О Каменном лесе Варны существует красивая старинная легенда. Много лет назад на этом месте было море, а на берегу стояла небольшая деревня. Как-то Бог пришел к жившему там молодому парню и назвал свое настоящее имя. За то, что юноша сохранит эту тайну, Господь обещал сделать его бессмертным. Парень свято хранил чужую тайну. Как-то влюбился он в красивую девушку, а та принадлежала царю морских титанов.
Влюбленные остались вместе, а Бог превратил гигантов в камни. / Фото:thinktheology.co.uk
Воевода-титан поставил условие, что отдаст его возлюбленную в жены только в обмен на тайное имя Бога. Юноша хотел убить двух зайцев сразу и пошел на обман. Тогда он подговорил гигантов помочь ему. На побережье каждый занял свое место, и получилось имя Бога. Титаны увидели это. Юноша остался в стороне и получил свою невесту.
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