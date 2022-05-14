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Украинский лубок: «10 заповедей неженатым» или юмор из старорежимной Украины


Украинский лубок: «10 заповедей неженатым».

Украинский лубок: «10 заповедей неженатым».

В начале XX века жил украинский художник Василь Гулак. До сегодняшнего дня не дошло никаких сведений ни о его образовании, ни о жизни. Известно только, что он сотрудничал с рядом киевских периодических изданий, среди которых был и сатирический журнал «Гвоздь» («Цвях») и нарисовал более 350 почтовых открыток. В нашем обзоре работы Василя Гулака о любви, отношениях мужчин и женщин и соперничестве.


Эта серия почтовых карточек Василя Гулака была создана в 1910-е годы в Российской Империи, а напечатаны они были не позднее 1918 года.

Заповедь первая


Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если полезет целоваться – бей его по лицу.

Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если полезет целоваться – бей его по лицу.

 

Заповедь вторая


Как пойдешь поболтать с парнем, оглядывайся – не догоняет ли тебя мать с дубиной.

Как пойдешь поболтать с парнем, оглядывайся – не догоняет ли тебя мать с дубиной.

 

Заповедь третья


Старому да поганому – всегда подноси тыкву.

Старому да поганому – всегда подноси тыкву.

 

Заповедь четвёртая


Будь весела, красива, но никогда не делай так, чтобы парни за тебя дрались.

Будь весела, красива, но никогда не делай так, чтобы парни за тебя дрались.

 

Пятая заповедь


Пятая заповедь затерялась.

Заповедь шестая


Не люби одного парня, а люби многих

Не люби одного парня, а люби многих

 

Заповедь седьмая


Зато седьмых найдено сразу две...
Никогда не женись так, чтобы жена была сильнее тебя, потому что будешь бит.

Никогда не женись так, чтобы жена была сильнее тебя, потому что будешь бит.

 
Никогда не люби кацапа.

Никогда не люби кацапа.

 

N/B Кстати, в прошлом году на русскоязычной википедии была статья "Кацапы", сейчас ее удалили, а на украинской вики такая есть.
Статья любопытная, и эту седьмую заповедь туда поставили.

Заповедь восьмая


Восьмая заповедь тоже утеряна, а девятых в коллекции две.

Заповедь девятая


еред свадьбой кучи себе аэроплан, ибо может после свадьбы, придется сбегать от жены.

еред свадьбой кучи себе аэроплан, ибо может после свадьбы, придется сбегать от жены.

 
Как выйдешь замуж – не ходи налево, а то муж тебя за это вот чем угостит.

Как выйдешь замуж – не ходи налево, а то муж тебя за это вот чем угостит.

 
Как выйдешь замуж – корми мужа хорошо, чтобы был здоровый, гладкий и толстый, как бочонок со сливянкой.

Как выйдешь замуж – корми мужа хорошо, чтобы был здоровый, гладкий и толстый, как бочонок со сливянкой.

 

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Украинский лубок: «10 заповедей неженатым» или юмор из старорежимной Украины

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Украинский лубок: «10 заповедей неженатым» или юмор из старорежимной УкраиныПодписаться на мой Instagram
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