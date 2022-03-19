Как очистить мебель, ковры, постельное белье и одежду от шерсти домашних животных

Домашние любимцы - наши верные друзья. Однако есть у них один недостаток - шерсть, которая остается буквально повсюду.

В период осенне-весенней линьки проблема обостряется еще больше.

Мы подскажем, как избавиться от волосков питомцев и можно ли уменьшить их количество.

Шерсть на мебели

Особенно хорошо шерсть заметна на темных изделиях

Шерстинки электризуются, поэтому моментально липнут к мебели, ковровым покрытиям и постельному белью. Первым делом нужно снять напряжение, а именно протереть мебель антистатиком. Для удаления шерсти с деревянных или кожаных изделий нанесите средство на хлопчатобумажную материю или салфетку из микрофибры и обработайте поверхности.

По мягкой мебели с текстильной обивкой достаточно пройтись жесткой щеткой. Также поставьте рядом емкость с водой, чтобы время от времени ополаскивать инструмент. Еще один вариант - проводить ручную чистку в латексных перчатках. Шерстинки мгновенно прилипают к резине, поэтому уборка пройдет быстро. Для велюровых изделий применяйте липкие ленты или скотч. После этого, чтобы приподнять ворсинки, деликатно пройдитесь по поверхности щеточкой.

Шерсть на коврах

Сильнее всего в ковры забивается короткая шерсть

Лучший помощник в этом деле - пылесос для уборки шерсти.

Очищать ковровые покрытия нужно не реже, чем 2-3 раза в неделю. Хозяевам животных с длинной шерстью повезло чуть больше, поскольку длинный мех не так сильно забивается в ворс, как короткий. Перед использованием пылесоса обработайте ковровое покрытие антистатиком или ополаскивателем для белья. Смешайте одно из средств в равных пропорциях с водой и разбрызгайте жидкость из пульверизатора. Лайфхак поможет проще избавиться от мусора.

Если у вас есть питомец, лучше обзавестись пылесосом для уборки шерсти

Чем можно воспользоваться вместо пылесоса

1. Веником, предварительно смоченном в воде.

2. Жесткой щеткой, которую необходимо периодически очищать в жидкости.

3. Если шерсти не много, соберите ее руками или пройдитесь перчатками.

4. Вышеописанные манипуляции также подойдут и для паркета, линолеума, плитки. А лучше всего мыть пол несколько раз в неделю.

Шерсть на постельном белье

Шерсть питомца может оказаться в самых неожиданных местах

Даже если вы не позволяете питомцу спать в постели, его шерсть чудесным образом все равно оказывается на подушке и между простыней. Как же от нее избавиться?

1. Сушилка-автомат

Поместите в нее комплект белья, а бытовая техника сама удалит все загрязнения без остатка.

2. Липкий ролик

Вариант попроще - липкий ролик или скотч. Если шерсти много, уборка может оказаться довольно трудоемкой. Пройдитесь по постели вручную, двигаясь от краешков к центру.

3. Посудная губка

Для народного лайфхака возьмите мочалку для мытья посуды. Поместите губку в машинку вместе с бельем, и весь мусор прилипнет к ней. Однако использовать такой метод можно только с грубыми хлопковыми изделиями.

4. Антистатик для белья

Во время стирки добавьте к порошку специальный ополаскиватель, который помогает эффективно избавляться от лишнего мусора. Также учитывайте, что к сатину шерсть липнет больше, чем к другим материалам. Возможно, стоит перейти на постельные комплекты из иных тканей.

Шерсть на одежде

Перед выходом из дома пройдитесь липком роликом по одежде

Так хочется потискать любимца, но после этого вся одежда будет в шерсти. Но даже и без этого волоски животных умудряются попадать в закрытые шкафы и на головные уборы.

1. Сухая чистка

Для сухой чистки изделий воспользуйтесь липким валиком или скотчем. Применяйте одно из средств каждый раз перед выходом из дома. Шерстяные и шелковые ткани лучше очищать вручную, предварительно намочив ладонь. Еще один вариант - надеть на руку гольф или носок из капрона и пройтись им по изделию. Материал электризуется, поэтому легко собирает волоски.

2. Стирка

Одежду, к которой шерсть липнет больше всего, стирайте отдельно. В случае с остальными изделиями, предварительно удалите с вещи максимальное количество меха, чтобы он не приставал к другим предметам гардероба. Очищайте одежду не только порошком, но и ополаскивателем с антистатиком. После завершения стирки встряхните очищенные вещи, чтобы окончательно смахнуть все лишнее. Протрите машинку, проверьте, нет ли в барабане, сливе шерсти и другого мусора.

Как уменьшить распространение шерсти

Благодаря регулярной уборке в доме будет намного меньше шерсти

Безусловно, нельзя запретить домашнему любимцу линять, но можно значительно снизить количество шерсти.

1. 2-3 раза в неделю проводите влажную уборку в доме, используя антистатик. Периодически обрабатывайте средством мягкую мебель и ковровые покрытия.

2. Следите за влажностью в комнатах. Если воздух в доме слишком сухой, к шерсти животных также добавится обилие пыли.

3. Вещи из деликатных материалов содержите в отдельных чехлах. Обустройте в коридоре закрытый шкаф для верхней одежды.

4. Если питомец облюбовал конкретное место на мебели или полу, застелите его пледом или обустройте лежанку. Так будет проще поддерживать эту зону в чистоте.

5. Каждую неделю стирайте личные вещи питомца. Начиная от лежанки до игрушек и полотенец.

Рекомендации по уходу за линяющим питомцем

Регулярно вычесывайте животных, особенно в период линьки

Если домашних животных выводят на улицу, они испытывают на себе сезонные изменения. Поэтому осенью их мех становится более плотным и густым, а весной - легкой и тонкой. Питомцы, которые все время проводят в квартире, практически не чувствуют температурных колебаний за окном. Линька у них проходит круглый год, хоть и не так выражено.

Основные советы

1. Каждую неделю нужно вычесывать длинношерстных любимцев и 1 раз в 2 недели животных с коротким мехом. Во время активной линьки в первом случае процедуру необходимо повторять каждые 3-4 дня, во втором - еженедельно.

2. Используйте FURminator. Это расческа-триммер с лезвием в форме гребня, которая помогает эффективно вычесывать животных. Чем крупнее любимец, тем большего размера выбирайте фурминатор. Приучайте питомца к вычесыванию последовательно. Начинайте с 2-3 минут минут, постепенно растягивая процедуру.

Грумер не только избавит питомца от лишней шерсти, но и сделает стильную стрижку

3. По возможности обращайтесь к грумеру. Специалист подстрижет четвероногого друга и приведет его шерсть в порядок.

4. Если заметили, что питомец интенсивно линяет на постоянной основе, посетите ветеринара. Велика вероятность, что в организме животного произошел сбой.

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