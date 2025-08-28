Почему в СССР массово строили именно девятиэтажки

Не секрет, что во времена Советского Союза строили достаточно много жилых домов, не только на девять этажей. В городах бывшего СССР есть много пятиэтажных панельных зданий, спроектированных согласно идее Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС осознавал экономическую и практическую выгоду в таком подходе к строительству.

Безопасность и надежность

Экономическая сторона вопроса