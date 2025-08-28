Почему в СССР массово строили именно девятиэтажки

Не секрет, что во времена Советского Союза строили достаточно много жилых домов, не только на девять этажей. В городах бывшего СССР есть много пятиэтажных панельных зданий, спроектированных согласно идее Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС осознавал экономическую и практическую выгоду в таком подходе к строительству.. Кроме того, эти дома были популярны.
В город постоянно переезжало все больше жителей из сельской местности. Постепенно людей из сел стало больше, чем коренных городских жителей. Так как денег у людей было не так уж и много, они не могли себе позволить приобретение дорогостоящих квадратных метров. Единственным подходящим вариантом стали дешевые стандартные квартиры. Особенно популярными оставались жилые девятиэтажные здания. У многих возникает логический вопрос относительно количества этажей: почему их, например, не 10 или 8, а именно девять? Ответить на него достаточно просто.
Безопасность и надежность
В СССР архитекторы на всех этапах проектирования жилых комплексов строго придерживались требований и стандартов, принятых в мире. Суть заключалась в наличии в сооружении, высота которого больше 28 метров, незадымляемой лестницы. Это было необходимо для обеспечения безопасности жильцов в случае пожара. Так у них была возможность быстро покинуть здание. Располагаться лестница должна отдельно от площадок каждого этажа в подветренной части. Обязательным элементом являлось аварийное дополнительное освещение.проектировании и строительстве в связи с этим нередко возникал ряд трудностей.
Экономическая сторона вопроса
Представители власти старались использовать бюджет государства максимально экономно. Массовое возведение жилых домов подразумевало существенные финансовые затраты. Чтобы решить вопрос, руководство страны старалось отыскать альтернативное решение. Перед началом строительства пятиэтажек отечественные архитекторы тщательно изучили положительный опыт специалистов других стран. В тот период за границей особой популярностью пользовались дома панельного типа, возводимые в рекордно короткие сроки. Это интересно! Советские инженеры подсчитали, что строительство здания на девять этажей обходилось дешевле, чем на пять. Но строить более высокие дома было нецелесообразно. Нужно было тратить деньги на систему дымоудаления и лифт грузового типа. Выгодными являлись пятнадцатиэтажные здания. К сожалению, эти высотки строить получалось не везде, все зависело от грунта и его особенностей. Еще один момент – цена жилья в высотке. Обычных граждан она бы не устроила. В связи с уровнем жизни большинство людей искали недорогие предложения. Именно девятиэтажные дома смогли полностью удовлетворить потребности граждан СССР. Со временем стали производить пожарные машины усовершенствованного типа, модифицированные. Лестница в них уже имела длину 40 метров. Необходимость строительства именно девятиэтажек отпала. Постепенно на улицах городов стали появляться более высокие конструкции.
