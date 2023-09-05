Очень интересные снимки, которые обязательно нужно посмотреть

Экспериментальный подводный ядерный взрыв в Тихом океане, 1958 год
Терминатор (1984), Терминатор 2: Судный день (1991), Терминатор: Генезис (2015)
Трое мужчин демонстрируют систему консольного моста. По этой схеме был построен мост Forth Bridge через залив Ферт–оф–Форт у восточного берега Шотландии, 1882 год
Бетти Бросмер, 50-е Самое шикарное тело 50-х годов
Коробка с обручальными кольцами, обнаруженная солдатами в концлагере Бухенвальд, 5 мая 1945 года
В XVII в. среди французских кавалеров считалось модным хранить, как сладкое воспоминание, блоху, пойманную собственноручно на теле дамы своего сердца. Держали блоху в миниатюрной, часто прекрасной ювелирной работы шкатулке-клетке, висящей на цепочке на шее, и блоха каждый божий день сосала кровь «счастливого» владельца.
Для скрепления волос в причудливые прически дамы использовали бараний жир, что способствовало размножению блох. Блохоловки обычно изготавливались из слоновой кости, часто снабжались кольцом для того, чтобы подвешивать их под одеждой. В Китае перед сном в кровать помещали подогретые трубочки из бамбука или слоновой кости. Клопы и другие паразитирующие насекомые заползали внутрь, привлечённые теплом, трубочку с паразитами затем бросали в ведро с кипящей водой. Внутрь закручивающихся блохоловок в качестве приманки для насекомых клали небольшой кусочек ткани, пропитанный мёдом, кровью, смолой или душистыми веществами. Ни одна приличная женщина не появлялась в обществе без изящной коробочки- блохоловки.
В советской школьной столовой:
Прага. Самый большой в мире памятник Сталину (вес монумента 14 000 тонн, он состоял из 32 тысяч каменных фрагментов), открыт 1 мая 1955 года, взорван в 1962 году:
Сечение подводного энергокабеля (кажется, такой тянут в Крым):
Дегустационный зал Нектар в Ленинграде.1982-1985 гг.:
Самодельный самолет, на котором двое братьев пытались совершить побег из СССР в 1975 году. Дело было во Львовской области. На нём стоял мотор от мотоцикла «Днепр».
До 1990 года этот самолёт хранился на одной из пограничных застав в Львовской области.
Великая княжна Анастасия Николаевна гримасничает с фальшивыми зубами, 1915–1916
Встреча президента Билла Клинтона и вокалиста Pearl Jam Эдди Веддера на следующий день после новости о самоубийстве Курта Кобейна
Курт Кобейн, 1970 год
Авто классика: сборочная линия Audi 80 и Audi 100, 1974 год
Кэролайн Манро (р. 16 января 1949, Виндзор, графство Беркшир) — британская фотомодель и актриса, снимавшаяся преимущественно в фэнтезийных, научно-фантастических фильмах и фильмах ужасов
Гэри Олдмен перевоплощается в миллионера Мейсона Вёрджера для съёмок фильма «Ганнибал», 2001 год
2 немецких военнопленных одетых в костюмы клоунов для театрального представления в лагере для своих 360 пленных товарищей. Франция, примерно 1914-1918 гг
Натали Вуд после сцены драки тортами, 1965 год
Карманная печатная машинка. Англия, 1887 год
Красавчик Флойд – американский грабитель банков начала 30-х годов, враг общества номер один по классификации ФБР. Начинал грабить в одиночку – первое ограбление принесло ему 3 доллара 50 центов. В 1925 году он был арестован за вооружённое ограбление инкассатора (11,5 тысяч долларов). Получил пять лет, и, выйдя на свободу через три года, поклялся, что никогда больше не попадёт в тюрьму. В начале 1931 года собрал вооруженную банду для ограбления банков. С 1931 по 1932 год банда Красавчика ограбила пятьдесят один банк. Во время ограбления он уничтожал и все ипотечные документы, вызволив огромное количество людей из долговой ямы. Застрелен полицией
Доставка почты на ходулях в сельской местности. Ходули использовались для преодоления луж и грязи. Франция, начало XX века
Митинг у Моссовета с участием Новодворской. Сожжение Советской конституции и флага СССР, сентябрь 1990 года
Никита Сергеевич Хрущев с плюшевым медведем, который был подарен ему работниками завода телевизионной электроники. ГДР, Берлин, 18 января 1963 года
Марк Твен, одетый в женское платье, и его дочь Сюзи Клеменс в Onteora Park, 1890 год
Съезд фриков: Цирк Барнума и Бейли, 1924 год
Обложка журнала «Puck» по случаю Первой русской революции, 1905 год
Викторианский набор для инъекций морфина
Фотограф из Западного Берлина во время демонстрации даёт пинка полицейскому, который находится по другую сторону границы в Восточном Берлине, 13 августа 1986 года
Портрет имбецила, 1921 г., Филипп Супо
Пояс верности для мужчин, XVI век
Татуированная цирковая семья, мать и дети, 1965 г
Молодежь готовится к танцам, Москва, 1988 год
Замаскированный секретный свидетель даёт показания в зале суда по делу о наркотиках. Вашингтон, 30 апреля 1952 года
Борис Ельцин с приятелем по Уральскому политехническому институту им. С. М. Кирова, начало 1950-х
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