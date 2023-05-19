6 поразительных античных изобретений, секрет которых был утерян на тысячелетия

Вселенная полна тайн, которые бросают вызов науке. В этой статье мы расскажем о различных феноменах, которые нередко выходят за рамки понимания современной науки.







К сожалению, секреты многих полезных изобретений, сделанных тысячи лет назад и находивших широкое применение в ранние периоды развития человечества, в настоящее время утеряны и до сих пор сбивают с толку инженеров и изобретателей уровнем развития технологии. Современные аналоги некоторых из этих изобретений появились совсем недавно.



1. Греческий огонь: таинственное химическое оружие

2. Гибкое стекло: слишком дорогое вещество

3. Противоядие для всех ядов

4. Тепловое лучевое оружие

5. Римский бетон

6. Дамасская сталь