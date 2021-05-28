Кольцо с камерой и фотоаппарат в пачке сигарет: 11 шпионских примочек ХХ века

Когда мы смотрим фильмы про шпионов, нас часто захватывает не только динамичный сюжет, полный тайных расследований и разведывательных операций. Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды восхищался тем оборудованием, которое носят при себе агенты. Однако некоторые реально существовавшие еще более ста лет назад примочки дадут фору тем, что придуманы сценаристами. Вашему вниманию 11 шпионских гаджетов прошлого века, которые реально существовали.
1. Камера в Lucky Strike
Из этих сигарет дым не выкуришь. /Фото: abunawaf.com
Пачка сигарет нередко фигурирует в шпионских романах и фильмах, причем в качестве модификаций самого разного оборудования. В реальности же такая разработка оказалась невостребованной.
Примечание: рядом с Lucky Strike на фото изображен люксометр, по внешнему виду идентичный пачке спичек Ohio.
Технология маскировки камеры под пачку с табачными изделиями была воплощена в жизнь в 1949-1950 годах, однако до серийного производства она так и не дошла. Записывающее устройство предполагалось вкладывать в реальную пачку Lucky Strike, а из-под крышки выглядывают кнопки управления, замаскированные под сигареты. Сегодня эту попытку разнообразить оборудование разведчиков можно увидеть только в экспозиции Музея войск связи в Нью-Джерси.
2. Камера в кармане жилета
Предтеча камеры в пуговице пальто. /Фото: astv.ru
Одним из самых излюбленных мест маскировки камеры у агентов, используемые в массовой культуре, является пуговица пальто или плаща. Да и в реальной жизни такие гаджеты уже появились. Но вот мало кто знает, что предтечей этого тайника была технология помещения камеры в кармане жилета.
Эта разработка довольно старая и является детищем немецкого производителя CP Stirn. Причем, несмотря на свой, на первый взгляд, громоздкий вид, именно она оказалась достаточно успешной, чтобы в итоге стать прототипом для других камер, крепящихся на верхней одежде или рубашке.
3. Часы с камерой Ticka
Часы порой и снимать умеют. /Фото: bigpicture.ru
Еще одна разработка для шпионов, возраст которой насчитывает больше столетия. Камера Ticka, помещенная в часы на цепочке, была продуктом инженерного гения лондонской компании Houghtons. Производилась эта примочка в период между 1905 и 1914 годами.
Конечно, учитывая время выпуска гаджета, камера там снимала исключительно фотографии, однако работала она быстро и качественно. Агент делал вид, что достает часы, чтобы посмотреть время, а сам в это время фиксировал необходимые данные или события.
4. Камера в книге
Такая примочка знакома большинству поклонников шпионских книг или фильмом. /Фото: billionnews.ru
Пожалуй, каждый фанат произведений литературы или кинематографа о спецагентах знает этот гаджет. Камера, вмонтированная в книгу - один из самых популярных приборов в арсенале настоящего шпиона. И если о том, что такая примочка действительно существовала, знают многие, то информация, что она была одной из самых первых в мире замаскированных камер, известна не каждому.
На самом же деле этой разработке уже больше 130 лет. Ее в далеком 188 году создал доктор Рудольф Крюгенер. Причем книга была в мягком переплете. Конечно, в том первом гаджете камера была не очень хорошо замаскирована, и наблюдательный человек ее мог заметить, однако именно он задал определенный тренд в практике производства оборудования для шпионов, который оставался популярным еще очень долго.
5. Камера-физиограф
Наблюдение за природой - лишь прикрытие. /Фото: dailymail.co.uk
Профессия физиографа предусматривает наблюдение за природой, и их главный инструмент позволяет рассматривать отдаленные предметы с точностью. Однако такой гаджет еще в конце 19 века стал отличной маскировкой фотокамеры.
В 1896 году была создана камера-физиограф, которую затем запатентовали во Франции и Великобритании. Такой гаджет оказался весьма эффективным: когда большинство думает, что владелец устройства рассматривает что-то вдалеке, тот на самом деле будет незаметно снимать какого-нибудь человека в паре шагов от себя.
6. Камера Expo Police
Мини-камера может быть не только для агента. /Фото: fresher.ru
Кто сказал, что скрытое наблюдение - это прерогатива исключительно спецагентов? Ведь на самом деле полиция нуждается в подобном оборудовании не меньше. Поэтому неудивительно, что еще в первой четверти 20 века была решена задача по обеспечению такими примочками стражей порядка.
Мини-камера Expo Police была пущена в серийное производство в 1911 году и продавалась до середины 1920-х. В отличие от других гаджетов подобного рода, она не была замаскирована под привычные глазу предметы. Однако ее маленький размер позволял успешно ее использовать для скрытой слежки за преступниками.
7. Фотокамера Minox
Фотокамера, помещающаяся в ладони. /Фото: mirfactov.com
Еще один гаджет, который периодически появляется в фильмах и сериалах про шпионов. Маленькая серебристая камера, не толще двух пальцев, она является популярной примочкой киношных спецагентов во многом из-за своего запоминающегося внешнего вида. А ведь реальный прототип этого устройства, по сути, не отличается от кинематографического реквизита.
Эту фотокамеру, которая, благодаря размеру, легко скрывалась в ладони, была выпущена латвийской компанией Minoх. Ее начали применять еще во времена Второй мировой войны, но и после она не оказалась в забвении. Более того, она пользовалась популярностью и в ЦРУ, и в КГБ. Причем у первых этот гаджет в арсенале шпиона продержался до 1970-х годов, а у вторых - аж до 1990-х.
8. Пистолет-камера Doryu 2-16
Оружие, которое не стреляет. /Фото: mixnews.lv
Пожалуй, каждый из тех, кто живет на постсоветском пространстве, знает популярнейший советский мультфильм «Трое из Простоквашино». При огромном количестве фантазии, которая была и в сценарии экранизации, и в оригинальном произведении Эдуарда Успенского, особенно запоминающимся является фоторужье Шарика.
Однако в реальной жизни подобная технология не только существует, но и являлась частью арсенала спецагента. Камера, замаскированная под оружие, в частности выпускалась японскими специалистами под названием Doryu 2-16. Хоть производство было сравнительно недолгим - с 1954 по 1956 год, но свой след в истории шпионского оборудования этот гаджет успел оставить.
9. Камера-пистолет Mamiya
Еще одно детище японских инженеров. /Фото: mixnews.lv
Как показывает история, идея фотокамеры, замаскированной под оружие, оказалась достаточно популярной в Японии, и поэтому они одновременно выпускали сразу несколько моделей оборудования такого рода, но для разных сфер применения.
Так, пистолет-камера Mamiya также поступила в производство в 1954 году, однако предназначалась не для шпионов, а для полицеских. Технические характеристики гаджета позволяли снимать достаточно точные портреты на расстоянии 10 метров. Однако массовой эта продукция так и не стала: всего было выпущено 250 единиц.
10. Камера в форме ABC-часов
Камера на руке для настоящего сыщика. /Фото: squarespace-cdn.com
Уже после окончания Второй мировой войны производство спецоборудования постепенно стали налаживать не только исходя из потребностей разведчиков, но и для гражданских лиц, в основном, сыщиков.
Именно с такой целью был создана камера в форме ABC-часов, выпуск которых наладила немецкая компания Steineck в 1948 году. Интересный гаджет сразу полюбился частным детективам, а вот информации об использовании его спецслужбами на сегодняшний день нет.
11. Камера в кольце
Когда съемка ведется...пальцем. /Фото: pikabu.ru
Конечно, самым известным киношным спецагентом является Джеймс Бонд, а его шпионское оборудование является предметом восхищения многих поклонников киносаги. Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся гаджетов агента 007 является его кольцо, внутри которого помещена камера. Вот только такая примочка реально существует.
Автором такого необычного гаджета является дизайнер Джампаоло Ферро. Всего он создал двадцать таких колец с вмонтированным в него устройством. Кроме креативности самой примочки она обладает своеобразным рекордом, ведь считается одной из самых маленьких камер в истории.
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