Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

Не так много археологических находок наделали столько же шума, как Оссуарий Иакова. До сих пор не останавливаются препирательства между специалистами о том, является ли это действительно доказательством того, что у Иисуса был брат, его ли останки хранятся в ящике, или же все это (или частично) просто мистификация.
Оссуарий Иакова.
Впервые Оссуарий Иакова был представлен публике в 2002 году. Увесистый ящик, сделанный из известняка, на одной из сторон которого был написан текст на древнеарамейском. Оссуарий был представлен на пресс-конференции, которую организовал канал Discovery и Археологическое сообщество Библии. Владельцем оссуария (ящика для хранения мощей) стал израильский инженер и коллектор античностей Одед Голан.
«Иаков, сын Иосифа, брат Иешуа».
Надпись с ящика была выполнена специалистом по эпиграфике арамейского языка французом Андре Лемаром. И надпись эта гласит «Иаков, сын Иосифа, брат Иешуа». Именно так в 2002 году и представили публике эту находку — как ящик из известняка, хранящий останки Иакова — брата Иисуса. Это вызвало нешуточное волнение как среди историков, так среди археологов и религиозных конфессий.
Иисус и Иаков.
Уже на следующий год Управление древностей Израиля подало в суд на Одеда Голана, обвиняя его в фальсификации археологической находки, в мошенничестве и обмане, а также в том, что надписи на оссуарии были сделаны позже и не являются аутентичными. В частности, управление утверждало, что надпись «Иаков, сын Иосифа», возможно, и является настоящей, однако «брат Иешуа» была добавлена позже.
Иаков Справедливый.
Историк и автор книги «Древнее происхождение» Пьерлуиджи Томбетти писал в июне 2019 года, что первоначальное обнаружение склепа «вызвало такой скандал, что церковные власти и службы безопасности некоторых стран вмешались и, не находя ничего другого для оспаривания, сосредоточили свои обвинения на заключительной части эпиграф: „(...) брат Иисуса“, который, как считается, был сфальсифицирован и искусственно состарен с химической патиной».
Святой Иаков брат Господень 16 век. Новгород.
По словам Томбетти и других сторонников Одеда Голана, ярость в связи с находкой Оссуария Иакова частично была вызвана желанием отрицать, что Мария, мать Иисуса, родила других детей, а также желанием в принципе скрыть любые археологические свидетельства существования Иисуса.
Суд длился семь лет, прежде чем судья вынес окончательный приговор. 14 марта 2012 года Голан был оправдан по обвинению в подделке, но осужден за незаконную торговлю предметами старины. Однако оправдательный приговор имел ремарку: судья сказал, что оправдание «не означает, что надпись на склепе является подлинной или что она была написана 2000 лет назад».
Святой Иаков Справедливый.
Томбетти так описал процесс доказательства подлинности находки: «Если вначале некоторые ученые и поддерживали обвинение, потом все ученые все-таки согласились: патина на надписи была признана с помощью химического анализа полностью достоверной. Кроме того, на надписи и в склепе был обнаружен микроорганизм, грибок, которому для роста на несколько дюймов требуется не менее ста лет. Он охватывал обширную область склепа и, в частности, он также находился и на всей надписи. А это означает, что и оссуарий, и надпись датируется примерно первым веком нашей эры».
Православная икона святого Иакова, брата Господня.
О судьбе Иакова, как и о том, был ли он настоящим братом Иисуса, до сих пор ничего определенно неизвестно. Некоторые признают его существование, однако утверждают, что он был не родным, а двоюродным братом Иисуса. По другой версии, Иаков был сыном Иосифа, но не Марии, то есть он родился от другой женщины до обручения Иосифа и Марии, и стало быть, является сводным братом Иисусу.
Другие говорят, что Иаков действительно был родным братом Иисуса и притом очень уважаемым в обществе человеком. Так, например, в своей книге «Зелот» Реза Аслан пишет: «Они позвали Иакова, брата Иисуса, известного также как Иакова Справедливого. В Иерусалиме, городе, который стал его домом после смерти брата, Иаков был признан всеми за его непревзойденное благочестие и его неутомимую защиту бедных... Для последователей Иисуса Иаков был живой связью с Мессией, кровью Господа».
Фрагмент иконы *Успение Богородицы*.Вверху - Иаков, брат Господень, епископ Иерусалимский.
В православии Иаков не признается родным братом Иисуса. Его почитают как одного из 70 апостолов Христа и как первого епископа Иерусалимского. По крайней мере, об этом факте есть сразу несколько письменных свидетельств — его упоминают, в частности, Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий. Согласно записям, Иаков умер мученической смертью — иудеи сбросили его с крыла Иерусалимского храма и забили на земле камнями.
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