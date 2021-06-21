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Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века


Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

Не так много археологических находок наделали столько же шума, как Оссуарий Иакова. До сих пор не останавливаются препирательства между специалистами о том, является ли это действительно доказательством того, что у Иисуса был брат, его ли останки хранятся в ящике, или же все это (или частично) просто мистификация.

Оссуарий Иакова.

Оссуарий Иакова.

 

Впервые Оссуарий Иакова был представлен публике в 2002 году. Увесистый ящик, сделанный из известняка, на одной из сторон которого был написан текст на древнеарамейском. Оссуарий был представлен на пресс-конференции, которую организовал канал Discovery и Археологическое сообщество Библии. Владельцем оссуария (ящика для хранения мощей) стал израильский инженер и коллектор античностей Одед Голан.
Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

«Иаков, сын Иосифа, брат Иешуа».

 

Надпись с ящика была выполнена специалистом по эпиграфике арамейского языка французом Андре Лемаром. И надпись эта гласит «Иаков, сын Иосифа, брат Иешуа». Именно так в 2002 году и представили публике эту находку — как ящик из известняка, хранящий останки Иакова — брата Иисуса. Это вызвало нешуточное волнение как среди историков, так среди археологов и религиозных конфессий.
Иисус и Иаков.

Иисус и Иаков.

 

Уже на следующий год Управление древностей Израиля подало в суд на Одеда Голана, обвиняя его в фальсификации археологической находки, в мошенничестве и обмане, а также в том, что надписи на оссуарии были сделаны позже и не являются аутентичными.
В частности, управление утверждало, что надпись «Иаков, сын Иосифа», возможно, и является настоящей, однако «брат Иешуа» была добавлена позже.
Иаков Справедливый.

Иаков Справедливый.

 

Историк и автор книги «Древнее происхождение» Пьерлуиджи Томбетти писал в июне 2019 года, что первоначальное обнаружение склепа «вызвало такой скандал, что церковные власти и службы безопасности некоторых стран вмешались и, не находя ничего другого для оспаривания, сосредоточили свои обвинения на заключительной части эпиграф: „(...) брат Иисуса“, который, как считается, был сфальсифицирован и искусственно состарен с химической патиной».
Святой Иаков брат Господень 16 век. Новгород.

Святой Иаков брат Господень 16 век. Новгород.

 

По словам Томбетти и других сторонников Одеда Голана, ярость в связи с находкой Оссуария Иакова частично была вызвана желанием отрицать, что Мария, мать Иисуса, родила других детей, а также желанием в принципе скрыть любые археологические свидетельства существования Иисуса.

Суд длился семь лет, прежде чем судья вынес окончательный приговор. 14 марта 2012 года Голан был оправдан по обвинению в подделке, но осужден за незаконную торговлю предметами старины. Однако оправдательный приговор имел ремарку: судья сказал, что оправдание «не означает, что надпись на склепе является подлинной или что она была написана 2000 лет назад».
Святой Иаков Справедливый.

Святой Иаков Справедливый.

 

Томбетти так описал процесс доказательства подлинности находки: «Если вначале некоторые ученые и поддерживали обвинение, потом все ученые все-таки согласились: патина на надписи была признана с помощью химического анализа полностью достоверной. Кроме того, на надписи и в склепе был обнаружен микроорганизм, грибок, которому для роста на несколько дюймов требуется не менее ста лет. Он охватывал обширную область склепа и, в частности, он также находился и на всей надписи. А это означает, что и оссуарий, и надпись датируется примерно первым веком нашей эры».
Православная икона святого Иакова, брата Господня.

Православная икона святого Иакова, брата Господня.

 

О судьбе Иакова, как и о том, был ли он настоящим братом Иисуса, до сих пор ничего определенно неизвестно. Некоторые признают его существование, однако утверждают, что он был не родным, а двоюродным братом Иисуса. По другой версии, Иаков был сыном Иосифа, но не Марии, то есть он родился от другой женщины до обручения Иосифа и Марии, и стало быть, является сводным братом Иисусу.

Другие говорят, что Иаков действительно был родным братом Иисуса и притом очень уважаемым в обществе человеком. Так, например, в своей книге «Зелот» Реза Аслан пишет: «Они позвали Иакова, брата Иисуса, известного также как Иакова Справедливого. В Иерусалиме, городе, который стал его домом после смерти брата, Иаков был признан всеми за его непревзойденное благочестие и его неутомимую защиту бедных... Для последователей Иисуса Иаков был живой связью с Мессией, кровью Господа».
Фрагмент иконы *Успение Богородицы*.Вверху - Иаков, брат Господень, епископ Иерусалимский.

Фрагмент иконы *Успение Богородицы*.Вверху - Иаков, брат Господень, епископ Иерусалимский.

 

В православии Иаков не признается родным братом Иисуса. Его почитают как одного из 70 апостолов Христа и как первого епископа Иерусалимского. По крайней мере, об этом факте есть сразу несколько письменных свидетельств — его упоминают, в частности, Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий. Согласно записям, Иаков умер мученической смертью — иудеи сбросили его с крыла Иерусалимского храма и забили на земле камнями.

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Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

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Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI векаПодписаться на мой Instagram
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