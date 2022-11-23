Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Девушкам невысокого роста может быть нелегко найти подходящую зимнюю куртку. Чаще всего проблема возникает с длиной рукавов. В этом случае на помощь придет очень простой трюк, с помощью которого можно укоротить длину рукавов пуховика до 10 см.







Надрежьте ткань рукава на расстоянии 3 см от стежки по кругу: от шва до шва.







Удалите весь наполнитель.







Срежьте лишнюю ткань на расстоянии 1,5 см от стежки.







Подверните ткань и проложите машинную строчку.







Никто не догадается, что рукава куртки были укорочены.







Подробно о том, как укоротить длину рукавов зимней куртки смотрите на видео.



