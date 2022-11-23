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Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Девушкам невысокого роста может быть нелегко найти подходящую зимнюю куртку. Чаще всего проблема возникает с длиной рукавов. В этом случае на помощь придет очень простой трюк, с помощью которого можно укоротить длину рукавов пуховика до 10 см.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Надрежьте ткань рукава на расстоянии 3 см от стежки по кругу: от шва до шва.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Удалите весь наполнитель.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Срежьте лишнюю ткань на расстоянии 1,5 см от стежки.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Подверните ткань и проложите машинную строчку.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Никто не догадается, что рукава куртки были укорочены.

Трюк, который поможет укоротить рукава пуховика

Подробно о том, как укоротить длину рукавов зимней куртки смотрите на видео.


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