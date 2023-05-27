Топ-3 самых дорогих веществ в мире

Чтобы заработать на грамм самого доступного из них, большинству людей не хватит и жизни.
Калифорний
Этот элемент седьмого периода таблицы Менделеева может использоваться для запуска ядерных реакторов, а также в металлодетекторах. Только вот с ценой в 27 миллионов долларов за грамм он проигрывает в конкурентной гонке более дешевым металлам.
Калифорний — искусственный радиоактивный химический элемент. Данный элемент был впервые синтезирован в 1950 году в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Серебристо-белый актинидный металл/ с температурой плавления 900 ± 30° C и предполагаемой температурой кипения 1470 °C
Тритий
Сверхтяжелый водород стоит примерно 30 000 долларов за грамм. Радиоактивный изотоп водорода. Это регулярно используемый в науке и промышленности, а не уникальный продукт. Тритий открыт английскими учёными Эрнестом Резерфордом, Маркусом Олифантом и Паулем Хартеком в 1934 году. Используется в биологии и химии как радиоактивная метка, в экспериментах по исследованию свойств нейтрино, в термоядерном оружии как источник нейтронов и одновременно термоядерное горючее, в геологии для датирования природных вод.
В 2012 году канадская фирма City Labs представила радиоизотопные генераторы электричества сверхмалой мощности на базе трития, способные питать различные микроэлектронные устройства, таких как RFID-метки, автономных датчиков, медицинские имплантаты. При цене порядка 1000 долларов срок службы генератора составляет около 20 лет.
Антиматерия
Антиматерия — вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе (наблюдательные данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей Галактике и за её пределами). Ядра антивещества состоят из антипротонов и антинейтронов, а оболочки — из позитронов.
В наблюдаемой нами части Вселенной существенных скоплений антивещества не обнаружено, однако ведутся дискуссии о том, состоит ли Вселенная почти исключительно из вещества, и существуют ли другие места, заполненные, наоборот, практически полностью антивеществом. Асимметрия вещества и антивещества во Вселенной — одна из самых больших нерешенных задач физики.
Антиматерия известно, как самая дорогая субстанция на Земле — по оценкам НАСА 2006 года, производство миллиграмма позитронов стоило примерно 25 миллионов долларов США. По оценке 1999 года, один грамм антиводорода стоил бы 62.5 триллиона долларов. По оценке CERN 2001 года, производство миллиардной доли грамма антивещества (объем, использованный CERN в столкновениях частиц и античастиц в течение десяти лет) стоило несколько сотен миллионов швейцарских франков.
При взаимодействии 1 кг антивещества и 1 кг вещества выделится приблизительно 1.8⋅1017 джоулей энергии, что эквивалентно энергии, выделяемой при взрыве 42.96 мегатонн тротила. Самое мощное ядерное устройство из когда-либо взрывавшихся на планете, «Царь-бомба» (масса 26.5 т), при взрыве высвободило энергию, эквивалентную ~57—58.6 мегатоннам.
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