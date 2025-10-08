С нами не соску...
Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов

Разработкой уникального проекта СССР занимались сразу несколько ОКБ. «Атлант» предназначался для перевозки колоссальных по размеру объектов: самолет брал на борт ракету и переносил знаменитый космический шаттл «Буран». Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов

Стратегически важную часть проекта создали в ОКБ Мясищева. Самолет изначально строился под транспортировку орбитального корабля «Буран» и его ракетоносителя «Энергия». Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов За основу «Атланта» взяли стратегический бомбардировщик ЗМ. Конструкторы увеличили длину фюзеляжа, сделали двухкилевое оперение и продумали аэродинамику так, чтобы габаритный груз (он крепился прямо на верхней части фюзеляжа) не мешал полету. Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов На стадии проекта конструкторы слышали в свой адрес только критику. В высших эшелонах власти не верили, что титан таких размеров поднимется в воздух Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов Но «Атлант» полетел. Первой же задачей для него стала транспортировка «Бурана» с подмосковного аэродрома на космодром Байконур.

Секретные самолеты СССР для перевозки огромных объектов Всего две построенные в 80-х годах машины совершили около 200 рейсов. К сожалению, сокращение бюджета не позволило развить проект и сейчас летающий колосс представляет собой лишь памятник ушедшей эре титанических построек СССР.

источник


