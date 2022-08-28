Если у вас есть сильно пожелтевшие вещи, и обычная стирка их уже не отбеливает, то воспользуйтесь этим проверенным «бабушкиным» способом. Вещи станут как новые: беленькие и свежие!
В 3 л воды добавьте следующие компоненты:
2 ст. л. растительного масла;
1 ст. л. кальцинированной соды;
2 ст. л. белизны;
1/2 стакана любого сухого стирального порошка;
2 ст. л. соли.
В раствор окуните пожелтевшие вещи, поставьте на плиту.
Доведите до кипения, прокипятите 5 минут, выключите. Оставьте вещи остывать прямо в растворе.
Вода помутнеет и пожелтеет.
Прополощите вещи и постирайте в машинке, как обычно. Они будут идеально белыми!
Подробнее о том, как отбелить пожелтевшие вещи, смотрите в видео ниже:
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