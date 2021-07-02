В наших магазинах множество товаров. Много всяких сникерсов, фруктов и даже полезных (как, по крайней мере, хочет уверить нас производитель) продуктов. Особое внимание следует уделять молочному отделу: именно здесь потребитель имеет больше всего шансов купить не только не качественный, но и откровенно вредный товар. Недавно Россельхознадзор опубликовал список того, что содержится в магазинном молоке. Мы приводим лишь самые неприятные выдержки из этого пугающего исследования.
Восстановленное молоко
Очень часто недобросовестные производители заменяют цельное молоко восстановленным, изготовленным с добавлением растительных жиров. Так, к примеру, поступают при изготовлении кисломолочной продукции. Козье молоко, более дорогое, восстанавливают чаще.
Гидрированные жиры
Смеси различных масел, гидрированные жиры — все это вы можете повстречать в обычном магазинном молоке. Вообще говоря, Минздрав рекомендует ограничивать наличие подобных жиров в рационе, така как они содержат высокую концентрацию транс-изомеров жирных кислот. Редкий производитель следует этим рекомендациям.
Мел
Чаще всего обычный мел добавляют в сметану и творог. Он не вреден — но скажите, кому приятно есть мел? Обратите внимание на структуру творога. Слишком рассыпчатый, безвкусный продукт будет означать добавки.
Сметана
Здесь все еще проще. Не хотите употреблять кучу добавок — не покупайте магазинную сметану. Тут вы наверняка наткнетесь на разбавленный водой, кефиром, обезжиренным творогом продукт. Вкусовые добавки? На них производитель предпочитает не экономить.
Крахмал
Крахмал можно смело назвать основой навара недобросовестных производителей молочной продукции. Его добавляют повсеместно. Сметана и масло, творог, даже недорогой кефир — все лучше с крахмалом.
Антибиотики
Некоторые производители добавляют в молоко антибиотики. Так они экономят на стерилизации. Но Минздрав так поступать прямо запрещает: обилие антибиотиков снижает человеческий иммунитет.
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