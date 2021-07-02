В наших магазинах множество товаров. Много всяких сникерсов, фруктов и даже полезных (как, по крайней мере, хочет уверить нас производитель) продуктов. Особое внимание следует уделять молочному отделу: именно здесь потребитель имеет больше всего шансов купить не только не качественный, но и откровенно вредный товар. Недавно Россельхознадзор опубликовал список того, что содержится в магазинном молоке. Мы приводим лишь самые неприятные выдержки из этого пугающего исследования.









Восстановленное молоко

Гидрированные жиры

Мел

Сметана

Крахмал

Антибиотики