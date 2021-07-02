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Что содержится в магазинном молоке

В наших магазинах множество товаров. Много всяких сникерсов, фруктов и даже полезных (как, по крайней мере, хочет уверить нас производитель) продуктов. Особое внимание следует уделять молочному отделу: именно здесь потребитель имеет больше всего шансов купить не только не качественный, но и откровенно вредный товар. Недавно Россельхознадзор опубликовал список того, что содержится в магазинном молоке. Мы приводим лишь самые неприятные выдержки из этого пугающего исследования.

Что содержится в магазинном молоке

Восстановленное молоко


Очень часто недобросовестные производители заменяют цельное молоко восстановленным, изготовленным с добавлением растительных жиров. Так, к примеру, поступают при изготовлении кисломолочной продукции. Козье молоко, более дорогое, восстанавливают чаще.

Что содержится в магазинном молоке

Гидрированные жиры


Смеси различных масел, гидрированные жиры — все это вы можете повстречать в обычном магазинном молоке. Вообще говоря, Минздрав рекомендует ограничивать наличие подобных жиров в рационе, така как они содержат высокую концентрацию транс-изомеров жирных кислот. Редкий производитель следует этим рекомендациям.

Что содержится в магазинном молоке

Мел


Чаще всего обычный мел добавляют в сметану и творог. Он не вреден — но скажите, кому приятно есть мел? Обратите внимание на структуру творога.
Слишком рассыпчатый, безвкусный продукт будет означать добавки.

Что содержится в магазинном молоке

Сметана


Здесь все еще проще. Не хотите употреблять кучу добавок — не покупайте магазинную сметану. Тут вы наверняка наткнетесь на разбавленный водой, кефиром, обезжиренным творогом продукт. Вкусовые добавки? На них производитель предпочитает не экономить.

Что содержится в магазинном молоке

Крахмал


Крахмал можно смело назвать основой навара недобросовестных производителей молочной продукции. Его добавляют повсеместно. Сметана и масло, творог, даже недорогой кефир — все лучше с крахмалом.

Что содержится в магазинном молоке

Антибиотики


Некоторые производители добавляют в молоко антибиотики. Так они экономят на стерилизации. Но Минздрав так поступать прямо запрещает: обилие антибиотиков снижает человеческий иммунитет.

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