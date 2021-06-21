Опальная графиня: Почему имя дочери Льва Толстого было под запретом на родине

О роли Льва Толстого в истории литературы лишний раз говорить не стоит – его произведения до сих пор не теряют актуальности во всем мире. Куда меньше поклонникам его творчества известно о судьбах его наследников, а имя его младшей дочери и вовсе на долгие годы было предано забвению на родине. Александра Львовна Толстая вошла в историю не только как дочь великого писателя, но и как создательница Толстовского фонда и хранитель музея-усадьбы отца. За что ее приговорили к 3-м годам заключения, и почему в СССР ее имя запрещали упоминать даже во время музейных экскурсий – далее в обзоре.
Н. Ге. Портрет Софьи Андреевны Толстой с дочерью Александрой. Фрагмент. 1886 | Фото: svoboda.org
Александра Львовна была 12-м ребенком Льва Толстого. Уже своим появлением на свет она изменила жизнь семьи: 18 июня 1884 г. писатель собирался навсегда покинуть Ясную Поляну, но его остановили начавшиеся у жены роды. На одаренность девочки первой обратила внимание ее крестная, двоюродная тетка писателя Александра Андреевна, в честь которой и назвали младшую дочь. Когда той было 3 года, крестная писала Толстым: «Мне всё кажется, что вы не обращаете на неё должного внимания, а она недюжинный ребёнок. У неё в голове и глазах сидит целый отец Лев Николаевич».
Александра Толстая со старшей сестрой Татьяной, 1888 | Фото: myslo.ru
Мать Александры, Софья Андреевна, не баловала девочку вниманием и лаской. После ее появления на свет она признавалась: «В семь часов утра родилась прекрасная девочка с тёмными длинными волосами и большими синими глазами. Пережив столько тяжёлого волнения в эту ночь и измучившись и физически родами, я уже ничего не могла чувствовать к ребёнку. Решив твёрдо невозможность кормить самой, я велела её унести в детскую, с глаз долой, чтоб не терзать своё сердце видом такой раньше желанной и теперь отвергнутой девочки». Отсутствие родительской нежности и заботы компенсировалось повышенным вниманием к ее образованию – для Александры нанимали лучших гувернанток и учителей. Она знала английский, немецкий и французский языки, училась рисованию, музыке и танцам, ездила верхом и каталась на коньках.
Семья Толстых, ок. 1900 | Фото: svoboda.org
В детстве Александра не получала внимания и от отца. Ее сближение с ним началось с 15 лет, когда Александра стала переписывать его рукописи и помогала вести переписку с корреспондентами. Позже она рассказывала: «Впервые я подошла к отцу, когда мне было 15 лет. Это время я считаю началом моей близости с ним. С годами она всё увеличивалась». В 16 лет она фактически стала личным секретарем писателя, а в последнее десятилетие его жизни была особенно близка с ним, став не только поверенной в его делах, но и верной помощницей и единомышленницей. Она создала в Ясной Поляне амбулаторию, где лечила крестьян, а также преподавала в местной школе. Лев Толстой не скрывал, что младшая дочь была его любимицей, и в одном из писем признавался: «И рад, что люблю её, и браню себя за то, что слишком исключительно». Согласно завещанию писателя, Александра стала распорядительницей его литературного наследия.
Лев Толстой с дочерью Александрой | Фото: svoboda.org
Когда Лев Толстой принял решение уйти из Ясной Поляны, Александра была единственным членом семьи, посвященным в его планы, и целиком поддерживала отца. В ночь с 27 на 28 октября 1910 г. она проводила его, а уже спустя 10 дней присоединилась к нему и оставалась с ним до последних дней. С его уходом завершился самый счастливый и беззаботный период ее жизни. Александра писала: «При нём – у меня не было своей жизни, интересов. Всё серьёзное, настоящее было связано с ним. И когда он ушёл, осталась зияющая пустота...». После смерти писателя она подготовила трехтомное издание «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».
Лев Толстой диктует дочери Александре свое произведение. Ясная Поляна, 1909 | Фото: shkolazhizni.ru
С началом Первой мировой войны Александра Толстая окончила краткие курсы сестер милосердия и отправилась добровольцем на фронт. Свое решение она объясняла так: «Я не могла сидеть дома, я должна была участвовать в общей беде». В 1915 г. Александра в составе отряда Красного Креста боролась с эпидемией тифа в русской армии, создала передвижной госпиталь, организовала школы-столовые для детей беженцев. В конце 1916 г. Толстая попала в госпиталь после отравления во время немецкой газовой атаки. Спустя год она вернулась в Москву в звании полковника, с двумя Георгиевскими медалями.
Писатель в кругу родных | Фото: telegrafua.com
В первый раз Александру Толстую арестовали летом 1919 г. – причиной стало то, что ее адрес нашли в записях у кого-то из контрреволюционеров. Тогда ее освободили уже через день после ареста и принесли извинения. Весной 1920 г. дочь писателя снова арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. И хотя никаких доказательств ее вины не было, ее приговорили к 3-м годам заключения в лагере Новоспасского монастыря.
Лев Толстой с дочерью Александрой | Фото: telegrafua.com
Отчаявшись, Толстая оттуда писала самому Ленину: «Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и всё же даже тогда остался свободным. Я не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свой взгляд открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю против Советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла... Владимир Ильич! Если я вредна России – вышлите меня за границу. Если я вредна и там – то, признавая право одного человека лишать жизни другого, – расстреляйте меня, как вредного члена Советской республики. Но не заставляйте меня влачить жизнь паразита, запертого в четырёх стенах с проститутками, воровками, бандитками...». Спустя 8 месяцев Толстую освободили по амнистии.
Медсестра Александра Толстая на фронте | Фото: myslo.ru
После национализации Ясной Поляны Толстую назначили хранителем музея-усадьбы. Кроме того, она продолжала работать над публикацией творческого наследия отца. Александра Львовна открыла в Ясной Поляне школу, но преподавать в ней по толстовской программе не имела возможности из-за усилившейся антирелигиозной пропаганды. А в советских газетах тем временем публиковали статьи о графине, которая «окопалась» в Ясной Поляне. В одном из писем она признавалась: «Больше всего хочу свободы. Пусть нищенство, котомки, но только свобода».
Александра Толстая среди служащих полевого госпиталя, 1915 | Фото: myslo.ru
Так и не найдя своего места в советском государстве, Александра Толстая приняла решение об эмиграции. В 1929 г. она уехала в Японию, затем – в США, и больше никогда не возвращалась на родину. На протяжении 48 лет, проведенных в Америке, дочь писателя не прекращала пропагандировать его идеи, читала лекции и писала статьи о Толстом, издала несколько книг: «Трагедия Толстого», «Моя жизнь с отцом», «Моя жизнь в стране Советов», «Отец. Жизнь Льва Толстого». Эта деятельность не приносила доходов, и графиня поселилась на ферме, где разводила кур, доила коров и даже научилась водить трактор.
Младшая дочь Льва Толстого, автор воспоминаний об отце, общественный деятель А. Толстая | Фото: tolstoy.ru
Ее эмигрантские будни были очень тяжелыми, о чем она писала своей сестре: «Я работаю с 6 утра и до 10 вечера ежедневно страшным, нечеловеческим трудом, стараясь не только просуществовать, по и помогать другим. Живу до сих пор без ванны, в бараке, в одну доску, и зиму, и лето, не могу купить себе чулок и смену белья. Никогда никого не прошу о помощи. Занимаю деньги в банке и отдаю в срок, никаких «богатых» американцев не знаю, и знать не хочу». Личная жизнь Толстой не сложилась. Она так и не вышла замуж и не родила детей. По ее словам, «общественная жизнь занимала слишком много времени».
Младшая дочь Льва Толстого, автор воспоминаний об отце, общественный деятель А. Толстая | Фото: telegrafua.com
В 1939 г. Александра Львовна основала благотворительную организацию – Толстовский фонд, чтобы помогать в тяжелых ситуациях эмигрантам из России. Под ее руководством были построены детский дом, больница, дом престарелых, церковь, библиотека. Тем временем на родине ее имя оказалось под запретом – там дочь писателя обвиняли в связях с ЦРУ, шпионаже и в измене Родине. Толстовский фонд называли «разбойничьим гнездом». Ее фотографии убрали из всех музейных экспозиций, о ней не упоминалось в публикациях о Толстом.
Александра Толстая с внучкой брата Михаила Таней (слева). США, 1949 | Фото: myslo.ru
Ситуация изменилась только в конце 1970-х гг. – тогда Александру Львовну впервые пригласили в Москву, на празднование 150-летия со дня рождения писателя. Но Толстая уже была прикована к постели после инфаркта и не смогла приехать. А спустя год, в сентябре 1979 г. ее не стало. Однажды она произнесла слова, которые стали ее жизненным кредо: «Со временем я поняла, что жизнь – только в любви к людям и служении им, как говорил отец». К сожалению, оценить ее вклад в развитие русской культуры соотечественники сумели только после ее смерти…
Дом-музей Льва Толстого в Ясной Поляне | Фото: telegrafua.com
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