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20 шагов на пути к созданию трендового интерьера в ванной комнате


Шаги на пути к созданию современного и уютного интерьера в ванной комнате.

Шаги на пути к созданию современного и уютного интерьера в ванной комнате.

Обустройство ванной комнаты – занятие нелегкое, но увлекательное. На сегодняшний день на рынке представлено бесчисленное множество отделочных материалов всевозможных оттенков и фактур. В этом обзоре мы собрали 20 идей оформления ванной комнаты, которые обязательно вдохновят вас на создание неповторимого интерьера.

1. Холодный оттенок зелёного


Ванная комната – это помещение, интерьер которого должен быть не только удобным и практичным, но и эстетичным.

Ванная комната – это помещение, интерьер которого должен быть не только удобным и практичным, но и эстетичным.

 

2. Необычный дизайн керамической плитки для ванной комнаты


Актуальная форма и дизайн керамической плитки - последняя тенденция и новинка дизайна 2017 года.

Актуальная форма и дизайн керамической плитки - последняя тенденция и новинка дизайна 2017 года.

 

3. Пастельные тона в ванной комнате


Пастельные оттенки в ванной комнате не дают ярким цветам превалировать в декоре.

Пастельные оттенки в ванной комнате не дают ярким цветам превалировать в декоре.

 

4. Необычная керамическая композиция в ванной комнате


Просторная ванная комната в минималистском стиле с яркой настенной композицией необычной формы.

Просторная ванная комната в минималистском стиле с яркой настенной композицией необычной формы.

 

5. Бирюзовый и белый — классика на все времена


Сочетание светлого и бирюзового оттенка в интерьере ванной комнаты.

Сочетание светлого и бирюзового оттенка в интерьере ванной комнаты.

 

6. Контрастные цвета в интерьере


Интерьер современной ванной комнаты в черно-белых тонах.

Интерьер современной ванной комнаты в черно-белых тонах.

 

7. Интерьер для творческих и незаурядных личностей


Фиолетовая ванная комната – это всегда необычный и богатый дизайн в сочетании со свежими нотками.

Фиолетовая ванная комната – это всегда необычный и богатый дизайн в сочетании со свежими нотками.

 

8. Восточный стиль в ванной комнате


Ванная комната в загадочном и утонченном восточном стиле - оригинальное и современное решение.

Ванная комната в загадочном и утонченном восточном стиле - оригинальное и современное решение.

 

9. Бежевые оттенки в ванной комнате


Оформление интерьера ванной комнаты в бежевом цвете считается классикой, в которой отсутствуют яркие элементы.

Оформление интерьера ванной комнаты в бежевом цвете считается классикой, в которой отсутствуют яркие элементы.

 

10. Морская тематика в интерьере


Морская тематика в ванной комнате с необычной мозаичной отделкой.

Морская тематика в ванной комнате с необычной мозаичной отделкой.

 

11. Мужской стиль в интерьере


Интерьер ванной комнаты в классическом мужском стиле.

Интерьер ванной комнаты в классическом мужском стиле.

 

12. Идея для современного дизайна ванной комнаты


В большинстве малогабаритных квартир для помещения ванной комнаты отводится небольшая площадь, поэтому важно продумать, каким будет дизайн плитки.

В большинстве малогабаритных квартир для помещения ванной комнаты отводится небольшая площадь, поэтому важно продумать, каким будет дизайн плитки.

 

13. Серый цвет в интерьере ванной комнаты


Дизайн ванной в сером цвете, в котором используются различные оттенки и фактуры.

Дизайн ванной в сером цвете, в котором используются различные оттенки и фактуры.

 

14. Душ для двоих


Один из наиболее простых и очевидных способов создания кабинки для принятия душа в ванной комнате.

Один из наиболее простых и очевидных способов создания кабинки для принятия душа в ванной комнате.

 

15. Ванная в японском стиле


Дизайн ванной комнаты в классическом японском стиле.

Дизайн ванной комнаты в классическом японском стиле.

 

16. Светлый интерьер ванной комнаты


Светлые оттенки в ванной комнате помогут создать расслабляющую атмосферу.

Светлые оттенки в ванной комнате помогут создать расслабляющую атмосферу.

 

17. Натуральные материалы в интерьере


Ванная комната – это то помещение, где правильный выбор используемых материалов оказывает огромное влияние на всю атмосферу.

Ванная комната – это то помещение, где правильный выбор используемых материалов оказывает огромное влияние на всю атмосферу.

 

18. Натуральное дерево


Натуральное дерево как основной декоративный элемент в интерьере ванной комнаты.

Натуральное дерево как основной декоративный элемент в интерьере ванной комнаты.

 

19. Душевая кабинка для двоих


Душевую кабинку выбирают исходя из размеров ванной комнаты и необходимой функциональности.

Душевую кабинку выбирают исходя из размеров ванной комнаты и необходимой функциональности.

 

20. Изюминка в ванной комнате


Необычная сантехника в ванной комнате – настоящая изюминка интерьера.

Необычная сантехника в ванной комнате – настоящая изюминка интерьера.

 

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20 шагов на пути к созданию трендового интерьера в ванной комнате

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20 шагов на пути к созданию трендового интерьера в ванной комнатеПодписаться на мой Instagram
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