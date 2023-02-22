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Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

Куклы выглядят довольно жутко, но расчленённые куклы это уже настоящий кошмар. Предлагаем вам посмотреть фотографии кукольного завода прошлыx лет.

1955 год. Фото: Orlando /Three Lions/Getty Images

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

15 декабря 1951 год. Части кукол в пресс-форме на заводе в Англии.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1947 год. Свежеотлитые кукольные головы сохнут.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1930 год.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

18 декабря 1935 год. Работница раскрашивает целлулоидные кукольные головы на заводе в Англии.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

28 января 1949 год. Работник обрезает ресницы на кукольных глазах.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

Декабрь,1953 год. Рабочие испытывают на прочность голову куклы.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1955 год. Рабочие проводят стресс-тестирование кукол на заводе в Лонг-Айленде.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1937 год. Работница разрисовывает кукол на заводе в Англии.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1955 год. Дети среди голов кукол на заводе в Лонг-Айленде.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1950 год.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

19 декабря 1951 год. Рабочий обрызгивает кукольную голову на заводе в Англии.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

1940 год.

Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

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