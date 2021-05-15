С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Лайфхак с крышкой от растительного масла

Вы до сих пор мечтаете о том, чтобы сократить расход масла при жарке? Нет ничего проще, нужно всего лишь научиться правильно открывать бутылку. Преимуществ масса: от возможности уменьшить калорийность блюд до экономии масла при подогреве еды.
Оказывается, самой важной частью крышки является та, которую многие, не задумываясь, отправляют в мусорку.
Первым делом нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Важно, чтобы заглушка стала в горлышко горизонтально, при этом, слегка надавив на пластину пальцем, умышленно сдвигаем ее немного в сторону, чтобы высвободить несколько отверстий.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Теперь масло льется тонкой струйкой.
Лайфхак с крышкой от растительного масла
Больше подробностей, касающихся секрета использования крышки, в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Маслокрышка
Обсудить

Картина дня

наверх