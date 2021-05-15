Лайфхак с крышкой от растительного масла

Вы до сих пор мечтаете о том, чтобы сократить расход масла при жарке? Нет ничего проще, нужно всего лишь научиться правильно открывать бутылку. Преимуществ масса: от возможности уменьшить калорийность блюд до экономии масла при подогреве еды.

Оказывается, самой важной частью крышки является та, которую многие, не задумываясь, отправляют в мусорку.

Первым делом нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.



Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.



Важно, чтобы заглушка стала в горлышко горизонтально, при этом, слегка надавив на пластину пальцем, умышленно сдвигаем ее немного в сторону, чтобы высвободить несколько отверстий.



Теперь масло льется тонкой струйкой.



Больше подробностей, касающихся секрета использования крышки, в видео ниже:

