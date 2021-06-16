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Красиво жить не запретишь

А кому роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 95 миллионов долларов? Шикарный дом построили в этом году архитекторы Рафаэль Виньоли и Дебора Берк.

Давайте прогуляемся по этой квартирке класса люкс. Захотели бы вы жить в такой?

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

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