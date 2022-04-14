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Что делать если рассада вытягивается

Рассада зазеленеет на глазах, перестанет вытягиваться, а, напротив, начнёт утолщаться, укрепляться и становиться коренастой. И всё это благодаря одной аптечной таблетке!

Что делать чтобы рассада не вытягивалась

Дешёвая и доступная всем янтарная кислота — находка для абсолютно любой рассады. Это естественный стимулятор роста и развития, который окажет рассаде незаменимую поддержку на начальном этапе жизни.

Что делать чтобы рассада не вытягивалась

1 таблетку растворите в небольшом количестве горячей воды, затем добавьте 1 л и перелейте рабочий раствор в опрыскиватель (пульверизатор).

Что делать чтобы рассада не вытягивалась

Опрыскайте обильно рассаду полученным раствором. В таком виде рассада напрямую получит все необходимые вещества для роста и развития!

Что делать чтобы рассада не вытягивалась

Подробнее о том, как использовать янтарную кислоту для рассады, смотрите в видео ниже:


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