Что делать если рассада вытягивается

Рассада зазеленеет на глазах, перестанет вытягиваться, а, напротив, начнёт утолщаться, укрепляться и становиться коренастой. И всё это благодаря одной аптечной таблетке!







Дешёвая и доступная всем янтарная кислота — находка для абсолютно любой рассады. Это естественный стимулятор роста и развития, который окажет рассаде незаменимую поддержку на начальном этапе жизни.







1 таблетку растворите в небольшом количестве горячей воды, затем добавьте 1 л и перелейте рабочий раствор в опрыскиватель (пульверизатор).







Опрыскайте обильно рассаду полученным раствором. В таком виде рассада напрямую получит все необходимые вещества для роста и развития!







Подробнее о том, как использовать янтарную кислоту для рассады, смотрите в видео ниже:



