15 культовых обложек Playboy разных лет

Журнал Playboy перестанет публиковать фотографии полностью обнаженных моделей — впервые за всю свою 60-летнюю историю. Владельцы издания посчитали, что интернет сделал наготу неинтересной и порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельны. Этот радикальный для издания шаг одобрил его основатель и главный редактор — 89-летний Хью Хефнер. Мы решили вспомнить самые культовые обложки известного журнала.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Самый первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке, декабрь 1953 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 1955 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Июль 1958 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Март 1967 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Март 1967 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Октябрь 1971 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 1972 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Август 1982 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Июнь 1991 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Апрель 1993 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 2013 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Февраль 2014 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Ноябрь 2009 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Апрель 1991 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Август 1970 года.

