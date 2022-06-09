Внекорневая подкормка огурцов

Не знаете, чем лучше подкормить огурцы для хорошего плодоношения? Эта статья вам поможет приготовить эффективное удобрение и правильно использовать его для внекорневых подкормок.

Чтобы огурцы хорошо росли и плодоносили, их нужно подкармливать 3-4 раза за сезон. По способу внесения подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Давайте разберемся в особенностях второго метода.



Для чего нужна внекорневая подкормка

У внекорневых подкормок есть несколько преимуществ:

Когда подкармливать огурцы?

Как правильно подкармливать огурцы в открытом грунте

Внекорневые подкормки азотными удобрениями омолаживают листья огурцов, предупреждают их пожелтение, улучшают фотосинтез и продлевают плодоношение.Огурцы больше всего нуждаются во внекорневых подкормках, если выдалось прохладное лето (когда средняя температура почвы длительное время не поднимается выше 12°C). Дело в том, что в пасмурную погоду с довольно низкой для летнего времени температурой корни растений не способны в полной мере усвоить питательные вещества из почвы. Поэтому минеральные и органические удобрения следует вносить по листьям.Быстродействие. Полезные питательные вещества, которые попадают на листья, поглощаются растениями быстрее, чем при корневой подкормке.Экономное использование. При поливе растений под корень питательные вещества нередко проникают в нижние слои почвы, где они становятся недоступными для корней огурцов.Поэтому часть удобрения уходит в никуда. А правильное опрыскивание листьев помогает избежать этих потерь.Учтите: все внекорневые подкормки считаются дополнительными. Поэтому без внесения удобрений в почву обойтись не удастся1 подкормка – в начале цветения;2 подкормка – в начале плодоношения;3 подкормка – когда урожай становится скудным (внесение удобрений в этот период поможет продлить жизнь огуречных плетей и, как следствие, срок плодоношения).Опрыскивания по листьям проводят как химическими минеральными веществами, так и органикой.Чтобы насытить растения азотом, чаще всего используют мочевину: для первой подкормки в 10 л воды растворяют 40 г вещества, для второй – 30 г, для третьей – 12-15 г. А при выращивании огурцов на кислой почве это удобрение заменяют кальциевой селитрой (2 г нитрата кальция разводят в 1 л воды).В начале цветения нужно использовать и другие удобрения, так как в это время огурцам необходимы все 3 основных элемента питания. Для подкормки фосфором применяют суперфосфат (35 г на 10 л воды), а для подпитывания огурцов калием и микроэлементами готовят удобрение по такому рецепту: в 1 л воды растворяют 1 ч.л. борной кислоты и 10-12 кристаллов марганцовокислого калия.Суперфосфат в воде растворяется плохо, поэтому вытяжку из него лучше готовить заранее (примерно за сутки до использования). Для этого нужное количество удобрения заливают горячей водой, тщательно перемешивают, настаивают, а перед применением сливают отстоявшийся раствор так, чтобы отделить осадок.Если вы культивируете не самоопыляемые сорта огурцов, для привлечения на грядку насекомых-опылителей во время цветения полезно опрыскивать растения таким раствором: в 1 л горячей воды растворяют 2 г борной кислоты и 100 г сахара. Перед применением подкормку остуживают до комнатной температуры.Многие огородники сомневаются в безопасности химических удобрений, поэтому предпочитают применять на огороде органику. И действительно, органические подкормки действуют на огурцы не менее эффективно. Берите на заметку эти проверенные временем рецепты народных средств!На состояние растений благоприятно действует настой из сброженных сорняков, разведенный в воде. Это удобрение нередко называют «зеленкой».Готовят его так: старую бочку наполняют сочными сорняками (крапивой, лопухами, мать-и-мачехой, одуванчиками, осотом, лебедой), траву заливают водой доверху, емкость закрывают крышкой и оставляют примерно на 2 недели. При этом жидкость ежедневно помешивают.Зеленое удобрение можно применять для внекорневой подкормки любых овощных культурПо прошествии этого времени настой разводят водой в пропорции 1:20 и опрыскивают им листья огурцов.Также полезна внекорневая подкормка сеном. Для этого прелое сено заливают водой из расчета 1:1 и настаивают в течение двух суток. Полученной жидкостью огурцы опрыскиваются 3 раза за сезон с интервалом в неделю. Такая подкормка не только продлевает период вегетации огуречных плетей, но и защищает растения от мучнистой росы.Во время плодоношения полезно опрыскивать огурцы зольным раствором. Зола богата калием, поэтому может применяться вместо подкормки марганцовокислым калием. Раствор готовят следующим образом: 1 стакан золы растворяют в 10 л воды и настаивают сутки. После чего жидкость тщательно перемешивают и процеживают, чтобы осадок от золы не засорил распылитель.В парниках или теплицах можно проводить внекорневую подкормку в любую погоду, но при этом нужно защищать растения от ярких солнечных лучей. Также следует внимательно следить за дозами удобрений, так как огурцы (особенно в закрытом грунте) плохо переносят избыток питательных веществ.При внекорневых подкормках опрыскивания должны быть равномернымиПри выращивании огурцов в незащищенном грунте распылять питательный раствор необходимо ранним утром или вечером, в безветренную и сухую погоду. А в пасмурную погоду (но без осадков!) – можно и днем. Удобрение впитывается листьями около двух часов, поэтому важно, чтобы в это время его не смыл дождь и не высушил порывистый ветер.