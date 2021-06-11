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Быстрый и бюджетный ремонт балкона

Балкон — идеальное место для организации рабочего пространства. Небольшой ремонт и комфортное, светлое место для работы готово.
Быстрый и бюджетный ремонт балкона
Для покраски стен сделайте разметку на стене таким образом, чтобы линия проходила немного выше линии подоконника. Приклейте на этой линии малярный скотч.
Нанесите два слоя краски. Для проработки труднодоступных участков используйте кисточку, остальную площадь покрасьте с помощью валика. После высыхания краски удалите малярный скотч.
Быстрый и бюджетный ремонт балкона
Для того, чтобы сделать разметку для будущих лучей на стене, отметьте центр стены по линии окрашивания и сверху. После этого разделите каждую часть на две равных части и проведите линию к точке в центре линии окрашивания. Продолжайте делить пространство до тех пор, пока не получите лучи желаемой толщины.
Быстрый и бюджетный ремонт балкона
Закрашивайте лучи через один с помощью кисти среднего размера.
Быстрый и бюджетный ремонт балкона
После высыхания краски разместите на балконе необходимую для вас мебель: рабочий стол, стеллажи с полками.
Для завершения оформления рабочего места используйте различные органайзеры, системы для хранения и декоративные элементы.
Лучи на стене выглядят очень необычно, они визуально увеличивают площадь балкона.
Быстрый и бюджетный ремонт балкона
Поэтапный процесс превращения балкона в рабочее место можно посмотреть на видео:


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Балконремонт
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