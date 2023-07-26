Самый простой и эффективный способ укоренения смородины — воздушными отводками. В отличие от размножения черенками этот способ дает 100% результат.
Новый посадочный материал имеет очень крепкую корневую систему, что гарантирует быструю приживаемость и активный рост молодого кустика.
Для размножения смородины воздушными отводками аккуратно снимите слой коры между двумя почками. Для большей эффективности часть ствола без коры можно обработать корневином.
В дне пластикового стаканчика объемом 200 мл сделайте отверстие и продольный разрез.
Разместите стаканчик над нижней почкой и наполните его землей. Для дополнительной фиксации емкости на ветке можно использовать обычный скотч. Чтобы земля не выпадала, закройте стаканчик с землей вторым таким же стаканчиком.
Специальный уход воздушному отводку не потребуется: его следует поливать вместе с поливом кустика.
После того как разовьется мощная корневая система, воздушный отводок можно будет смело срезать.
Все, что останется сделать — извлечь саженец из стаканчика и посадить на выбранное место на участке.
Удивительный способ размножения смородины
Самый простой и эффективный способ укоренения смородины — воздушными отводками. В отличие от размножения черенками этот способ дает 100% результат.
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