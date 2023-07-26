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Удивительный способ размножения смородины

Самый простой и эффективный способ укоренения смородины — воздушными отводками. В отличие от размножения черенками этот способ дает 100% результат.
Новый посадочный материал имеет очень крепкую корневую систему, что гарантирует быструю приживаемость и активный рост молодого кустика.

Удивительный способ размножения смородины

Для размножения смородины воздушными отводками аккуратно снимите слой коры между двумя почками. Для большей эффективности часть ствола без коры можно обработать корневином.

Удивительный способ размножения смородины

В дне пластикового стаканчика объемом 200 мл сделайте отверстие и продольный разрез.

Удивительный способ размножения смородины

Разместите стаканчик над нижней почкой и наполните его землей. Для дополнительной фиксации емкости на ветке можно использовать обычный скотч. Чтобы земля не выпадала, закройте стаканчик с землей вторым таким же стаканчиком.
Специальный уход воздушному отводку не потребуется: его следует поливать вместе с поливом кустика.
После того как разовьется мощная корневая система, воздушный отводок можно будет смело срезать.

Удивительный способ размножения смородины

Все, что останется сделать — извлечь саженец из стаканчика и посадить на выбранное место на участке.

Удивительный способ размножения смородины

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Смородинаразмножение

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