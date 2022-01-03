Два обозначения на банке, которые помогают распознать настоящие консервы из свежей рыбы!

Полки супермаркетов завалены консервами, вот только действительно качественный продукт найти непросто. Большинство консервов сейчас производится из мороженого сырья. Сей факт производители не утаивают, а честно обозначают на банке.

При покупке консервов я раньше всегда обращал внимание на регион производства. Логично, что если продукт изготовлен на Дальнем Востоке или в Калининградской области (там где рыбу ловят), значит он из свежего сырья. Такой приём уже не работает. Сейчас ситуация такова, что даже в рыбных регионах России консервы производят из мороженого сырья.







Почему нельзя закатывать в банки свежевыловленную рыбу? Где найти консервы, произведённые из свежей рыбы, а не из замороженной? А существуют ли вообще такие?

Разговор на эти темы завязался в комментариях под одной из публикаций. И читатели (спасибо вам большое) открыли мне глаза. Оказывается, найти консервы из незамороженной рыбы можно! Но для этого надо знать два обозначения на банке.

В крупном супермаркете. Я и ещё один мужчина озадачились поиском консервов :)))

Я пришёл в магазин и стал смотреть. Зорко смотреть. И знаете, что я обнаружил? :)) Весьма любопытные факты.

Смотрите, внешне две совершенно одинаковые банки, но разница есть.







1. "В море" и "Морем"

Читатели научили меня, что на банках надо искать следующие обозначения:

"Сделано в море" значит - выловили рыбку и закрыли в банки прямо в море (без замораживания).

"Сделано морем" - выловили рыбку, заморозили, увезли на берег и сделали консервы.

Стоит повернуть банки боком, и эти отличия станут видны:







2. Номер "13" и "ПО8"

Такие обозначения ("сделано в море" и "сделано морем") мне удалось найти лишь на банках "Доброфлот". Как оказалось, у этого производителя есть два завода:

1. На берегу - "Южморрыбфлот" в г. Находка. Он производит консервы из мороженого сырья. Если продукт сделан на берегу (морем), на дне банки будет выбита цифра 13:







2. Плавбаза "Всеволод Сибирцев" - завод, который находится прямо в море, здесь закатывают в банки свежевыловленную рыбу, без замораживания. Вот это то, что я искал! На дне такой банки будут выбиты символы "П08":







Цена одинаковая!

Что самое интересное, цена на оба вида консервов одинаковая! Что из замороженного, что из незамороженного сырья - сельдь стоит 96.99:







А что внутри

Есть ли разница между тем, что сделано "морем" и "в море"? Попробуем на зубок!

Если коротко, внешне разница в том, что у консервов с Плавбазы ("в море") светлый, более прозрачный бульон. У рыбки из Находки ("морем") бульон густой, желеобразный.







На вкус рыбка из обеих банок показалась одинаковой. Но! Консервы из свежевыловленной рыбы нежнее, кусочки прямо тают во рту. Из замороженного сырья продукт грубее, его ощутимо так надо пожевать.



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Спасибо читателям, что разъяснили и пробудили во мне желание докопаться до истины и исследовать более подробно этот момент. Уверен, раз я не знал, то и многим другим покупателям эта информация окажется полезной.