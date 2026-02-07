Как хранить книги дома, если их слишком много

Казалось бы, в наш век современных технологий все меньше людей предпочитают читать книги в бумажном переплете, предпочитая им электронные или планшеты. Но это далеко не так…

Есть люди, которые не воспринимают книги в электронном виде, им важны тактильные ощущения, шелест и запах бумаги.







Ощущения и, правда, другие.

Полки

Коробки





Стеллаж

Подоконник

По разным комнатам

Кресло-библиотека

Под кроватью или диваном

На полу

Только вот что делать, если вы очень любите читать бумажные книги и ваша квартира постепенно превращается в городскую библиотеку? Хорошо, если есть отдельная комната под них, а если нет? И тут тоже есть варианты решения проблемы.Идеальный и самый простой вариант. Повесьте несколько полочек под свои книги. Можно с дверцами, можно без них — тут больше имеет значение место самой полки. Например, если на книги не будут падать прямые солнечные лучи, можно обойтись открытыми полками. Только не забывайте периодически стряхивать с книг пыль.Не на видном месте, зато довольно компактно. Лучше выбирать коробки из натуральных материалов (солома, ткань, картон). Так книги хорошо сохранятся и будут радовать вас долгие годы. Сами коробки ставьте в сухое и хорошо проветриваемое место, чтобы бумага не отсырела и не покрылась плесенью.Если у вас есть место, поставьте большой стеллаж. Это и красиво, и удобно, и многофункционально. Стеллажи достаточно вместительные, на них можно разместить достаточное количество книг, и брать при необходимости нужную вам. Вместо стеллажа также можно поставить полноценный книжный шкаф, но он будет более громоздким, поэтому подумайте, стоит ли утяжелять пространство комнаты.В принципе подоконник можно рассмотреть, как бесплатную готовую большую полку. Почему бы не разместить на ней книги, если другого места нет? Только вот на подоконник падает солнце, поэтому обложки рано или поздно выцветут. Да и ряды с книгами будут мешать полноценно открывать окна и проветривать помещение. Но за неимением других альтернатив, не самый худший вариант.Если, конечно, у вас не однушка. Хотя и в ней есть куда разнести книги, особенно, если у вас евро-однушка, есть утепленная лоджия, гардеробная или кладовка. На кухне, например, можно держать книги по домоводству, садоводству, кулинарии. Только разместите их подальше от влажной и варочной зоны, например, над холодильником или в закрытых верхних ящиках кухонного гарнитура.Да, такие интересные варианты мебели тоже есть. Кресло-библиотеку можно поискать на маркетплейсах, в мебельном магазине, полазить по сайтам в интернете. Книжные полки встроены в спинку и подлокотники. Кстати, кресло-библиотеку можно перемещать по всей квартире непосредственно с книгами и не переставлять их каждый раз.Если квартира совсем маленькая, но у вас есть кровать или диван с дополнительным местом для хранения, используйте его для книг. Только не забудьте упаковать книги предварительно в коробку или ящик, чтобы они не пылились и хорошо сохранились.Да, да, это одна из самых трендовых идей в настоящее время. Вариант особенно придется по душе людям, которые любят максималистские бохо-интерьеры, большое количество декора и ощущение беспорядка в квартире. Сложить их можно в высокую стопку или в несколько небольших стопок. Только размещайте не посередине комнаты, а где-нибудь в уголке или рядом с телевизором. Единственное, на полу книги довольно быстро собирают пыль и мешают полноценной уборке. Да и доставать нужную книгу не удобно, придется разбирать всю конструкцию, чтобы она не упала.