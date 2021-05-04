С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Советская пищевая реклама


Советская пищевая реклама


Предлагаю перенестись во времена, когда реклама не была столь хитрой и навязчивой, как сегодня. Времена, когда ещё не существовало такого понятия как «целевая аудитория», а главный мэсседж был сформулирован просто и понятно – «Требуйте всюду!»

Под катом экспонаты юрского периода маркетинга из Рыбинского музея советской пищевой рекламы…

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

Советская пищевая реклама

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх