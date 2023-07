Знаменитый раздельный купальник и его главные звезды

Раздельные купальники появились на горизонте внимательных мужских взглядов сравнительно недавно. Долгое время девушкам приходилось выходить на пляжи в полной амуниции, с телом, максимально закрытым от взглядов и прочих внешних воздействий. Вплоть до пятидесятых годов прошлого века появление на публике в раздельном купальнике не могло быть расценено иначе как акт разврата. Но история не стоит на месте, и мораль вместе с ней. Первыми на эксперименты с раздельными купальниками, или бикини, решались женщины, которые были у всех на виду и не вызывали сомнений в привлекательности, — кинозвезды и фотомодели.



В нашей подборке мы продемонстрировали путь, который пришлось преодолеть раздельным купальникам, прежде чем прочно обосноваться на пляжах по всему миру.











Мишелин Бернардини

Ракель Уэлч

Брижит Бардо

Бетти Пейдж

Мэрилин Монро

Урсула Андресс

Пэм Гриер

Памела Андерсон

Кэрри Фишер

Сальма Хайек

Мишелин Бернардини работала танцовщицей в ночном клубе, где ее заметил знаменитый модельер Луи Реард. Он отклонил все другие кандидатуры и вывел никому не известную девушку на подиум для демонстрации первого в мире современного купальника-бикини. Показ состоялся в 1946 году, в парижском Piscine Molitor. Потребовалось еще двадцать лет для того, чтобы общество приняло столь развратный купальник.Фильм «Миллион лет до нашей эры» вышел в далеком 1966 году. Появление на экранах главной звезды картины разделило общественность на два противоборствующих лагеря. Дело в том, что Ракель Уэлч большую часть фильма дефилировала перед зрителем в очень откровенном (по тем временам) купальнике. Кожаное с меховыми вставками бикини Уэлч навсегда вошло в историю кинематографа — и сильно повлияло на восприятие общественностью самого факта существования бикини.В сущности, Брижит Бардо могла появляться на экране вообще в любом наряде: мужское внимание ей обеспечивал далеко не костюм. В 50-е годы, когда даже «прогрессивные» американцы неодобрительно покачивали головами при мысли о бикини, французы сняли шедевральную киноленту. Фильм 1952-го «Манин: девушка в бикини» стал настоящим прорывом пуританской морали. И, конечно же, без обворожительной Брижит Бардо в главной роли у режиссера ничего бы не вышло.Эта девушка сделала очень многое для популяризации раздельных купальников. Одной из первых она появилась на общественном пляже, одетая только в бикини собственного дизайна. До сих пор бикини в горошек считается (в Америке) классикой стиля.Давайте начистоту. Мэрилин Монро никогда не была скромницей. Во многих фильмах, включая шедевральный «Некоторые любят погорячее», девушка являлась в очень откровенных нарядах. Больше всего зрителям запомнился ее белый купальник. Несмотря на то что он полностью соответствовал нормам того времени (был не раздельным), назвать скромным этот предмет одежды сложно.Первое появление в кадре знаменитой франшизы о Джеймсе Бонде принесло Урсуле Андресс мировую славу. Dr. No стал одним из самых знаменитых фильмов серии — во многом благодаря костюму Андресс. Белое бикини навсегда запало в душу фанатов Бонда. Лето 1962 года ознаменовалось появлением на пляжах большого количества юных девушек , облаченных (скорее, разоблаченных) в раздельный купальник. Табу кануло в Лету.Фильм Coffy считается первой культовой картиной, где снялись чернокожие актеры. Сюжет, хорошо прописанные герои, сценарий — все это, конечно же, присутствовало. Однако подлинной причиной популярности фильма стала актриса Пэм Гриер , умудрившаяся отлично вписаться в связанное крючком бикини. Вид и дизайн купальника, принятого зрителями на ура, говорил о том, что мода не только приняла откровенные раздельные купальники, но и готова к экспериментам.Как и Мэрилин Монро, Памела Андерсон не могла остаться вне нашего списка. «Спасатели Малибу», где мелькали голыми ногами многие девочки, не стали бы столь популярны, если бы не способность Андерсон носить униформу спасателей настолько изящно. Прокат сериала по общественному телевидению стал еще одним шагом к популяризации откровенных купальников в сознании людей. Стало понятно, что даже униформа служащих имеет право на сексуальность. И хотя купальник Андерсон не является бикини в строгом смысле этого слова, менее скромным он от этого не становится.Металлическое бикини Кэрри Фишер (принцесса Лея) в Star Wars VI: Return of the Jedi ознаменовало новый уровень моральной свободы. Интересно, что созданием бикини руководила сама Фишер, долгое время жаловавшаяся на то, что все наряды скрывают ее фигуру. Под ее давлением Лукас разрешил костюмерам создать костюм рабыни принцессы Леи. Настоящая победа феминизма!На момент появления «От заката до рассвета» на экранах бикини уже прочно обосновалось на пляжах всего мира, практически не вызывая гнева поборников морали. Однако Сальма Хайек умудрилась вывести купальник на новый уровень, продемонстрировав, насколько важен в наряде не только внешний вид, но и пластика хозяйки.