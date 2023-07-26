Знаменитый раздельный купальник и его главные звезды

Раздельные купальники появились на горизонте внимательных мужских взглядов сравнительно недавно. Долгое время девушкам приходилось выходить на пляжи в полной амуниции, с телом, максимально закрытым от взглядов и прочих внешних воздействий. Вплоть до пятидесятых годов прошлого века появление на публике в раздельном купальнике не могло быть расценено иначе как акт разврата. Но история не стоит на месте, и мораль вместе с ней. Первыми на эксперименты с раздельными купальниками, или бикини, решались женщины, которые были у всех на виду и не вызывали сомнений в привлекательности, — кинозвезды и фотомодели.



В нашей подборке мы продемонстрировали путь, который пришлось преодолеть раздельным купальникам, прежде чем прочно обосноваться на пляжах по всему миру.











Мишелин Бернардини

Ракель Уэлч

Брижит Бардо

Бетти Пейдж

Мэрилин Монро

Урсула Андресс

Пэм Гриер

Памела Андерсон

Кэрри Фишер

Сальма Хайек