Зачем в советских санузлах чугунный бачок вешали высоко под потолок

В Советском Союзе унитазы обкладывали на уровне пола бетоном

Чугунные бачки встретить сегодня практически нереально, такой раритет еще сохранился разве что в общежитиях и школах

Зачем так высоко поднимали бачок

Высоко поднимали бачок по нескольким причинам

Как гласит закон Бернулли, а также согласно формуле Торричелли: чем столб жидкости выше, тем скорость потока внизу больше

В современном интерьере такие варианты бачков тоже можно встретить, только не чугунные, а керамические