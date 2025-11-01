Зачем в советских санузлах чугунный бачок вешали высоко под потолок

Сегодня увидеть чугунный бачок в туалете очень сложно. Этот раритет практически не применяется, разве что он сохранился в некоторых простых общеобразовательных школах. Правда, в целом даже там система выглядит совсем иначе, чем раньше. Единственное, что осталось неизменным, это высота, на которой такой бачок закреплен.
В Советском Союзе унитазы обкладывали на уровне пола бетоном / Фото: bagrat-bssh.ucoz.ru
Кстати, крепились сами унитазы тоже не так, как в наше время. Тогда их обкладывали на уровне пола бетоном. Делалось это не сразу. Во время строительства креплением для унитазов служили тафты из дерева. Постепенно под воздействием влажности, а здесь ее уровень был повышенным, дерево сгнивало и унитаз начинал шататься, что в итоге приводило к его поломке. Выход сантехники нашли. Они заливали место соединения унитаза с полом бетонной смесью.
Чугунные бачки встретить сегодня практически нереально, такой раритет еще сохранился разве что в общежитиях и школах / Фото: businka.org
Зачем так высоко поднимали бачок
Высоко поднимали бачок по нескольким причинам / Фото: forum.pravda.com.ua
Прежде всего, это позволяло сохранить бачок от попыток его сломать. Вряд ли кто-то полезет под потолок. Второе – украсть это изделие, когда оно висит слишком высоко, тоже не так уж и просто. Тем более, что крепили его к стене практически намертво – дюбелями. Особенно актуально это было в девяностые годы прошлого столетия, когда воровалось практически все, что можно было сдать в пункт приема металла.
Как гласит закон Бернулли, а также согласно формуле Торричелли: чем столб жидкости выше, тем скорость потока внизу больше / Фото: ppt-online.org
Ну а самое важное – это его функционирование. Как гласит закон Бернулли, а также согласно формуле Торричелли: чем столб жидкости выше, тем скорость потока внизу больше. При отличном смыве воды расходуется гораздо меньше, чем в случае с унитазами, используемыми сейчас.
В современном интерьере такие варианты бачков тоже можно встретить, только не чугунные, а керамические / Фото: pinterest.fr
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии