8 мужей и 3 «Оскара» королевы Голливуда Элизабет Тейлор, которой в Америке прощали всё

Личная жизнь красавицы Элизабет Тейлор была невероятно яркой и насыщенной. У англо-американской актрисы всегда была масса воздыхателей. Темпераментная и страстная Тейлор частенько теряла голову от любви. Причем всякий раз, когда Лиз влюблялась, она выходила замуж. Официально актриса вступала в брак восемь раз, два из которых — за одного и того же человека. Так что о ее личной жизни можно снимать целый фильм. Самое интересное, что в те годы Америка осуждала интрижки с женатыми мужчинами, но Тейлор прощали все. Так что многочисленные романы не помешали ее блестящей карьере: она трижды удостоилась премии «Оскар» и получила звание «королева Голливуда».
Конрад Хилтон (в браке с 1951 по 1952)
Свадьба Элизабет Тейлор и Конрада Хилтона (1951)
Элизабет Тейлор прожила ярчайшую творческую жизнь, а вот на личном фронте она столкнулась со многими трудностями. Впервые дива влюбилась в 17 лет и была готова бросить карьеру ради любимого, однако ей не позволили это сделать ни мать, ни компания, заключившая с ней контракт. Миллиардер Говард Хьюз предложил родителям юной актрисы внушительную сумму с пятью нулями, чтобы получить их благословение, но услышал отказ. Как, впрочем, еще один жених — миллионер Уильям Д. Полли-младший. Мужчина готов был бросить целый мир к ногам возлюбленной, но при единственном условии, что та бросит карьеру, чтобы посвятить всю себя семье.
Впервые под венец красавица-актриса отправилась 6 мая 1951 года. Ее избранником стал юный наследник миллионного состояния сети отелей Hilton, 18-летний Конрад Хилтон-младший. Кстати, актриса Пэрис Хилтон является его внучкой. Отношения Элизабет и Конрада развивались довольно стремительно. Спустя всего лишь два месяца после их знакомства в ночном клубе пара объявила о помолвке. Скорей всего, такая спешка была вызвана желанием Элизабет выбраться из-под опеки матери.
Свадебное торжество было пышным и освещалось во всех СМИ. Поздравить молодых собралось более 700 гостей. От невесты было невозможно отвести глаз: ее атласное подвенечное платье, украшенное жемчугом и бисером, создала знаменитый дизайнер Хелен Роуз. К слову, со временем это платье продали на аукционе за $188 тыс. Но, к сожалению, пышная свадьба не является залогом семейного счастья. Как выяснилось позже, супруг Лиз вел разгульный образ жизни, изменял ей и любил выпивать. Как-то раз, будучи в алкогольном опьянении, он ударил беременную Элизабет. К несчастью, актриса потеряла ребенка и подала на развод. От первого брака ей достались дорогие подарки, а также приличный пакет акций корпорации Hilton Worldwide.
Майкл Уилдинг (в браке с 1952 по 1957)
Свадьба Элизабет Тейлор и Майкла Уилдинга (1952)
Тейлор недолго была холостячкой, так как спустя три недели она вновь вышла замуж. Ее вторым супругом стал актер Майкл Уилдинг, старший ее на 20 лет. До знакомства с актрисой Майкл состоял в браке, но Тейлор всегда знала, как добиться понравившегося ей мужчину. Так что Уилдинг не устоял перед роковой красоткой и развелся с супругой. Свадьба была скромной, так как молодожены не хотели привлекать внимания журналистов. В качестве наряда невесты актриса выбрала лаконичное платье и жакет.
За время брака, который продлился пять лет, у супругов родились двое сыновей. Тейлор пыталась совмещать карьеру и семью, но все же работе она уделяла больше времени, что вскоре сказалось семейной жизни. Актриса все больше теряла интерес к семье, впрочем, как и Майкл: он направо и налево тратил деньги супруги, а также изменял ей прямо в их в доме. Тейлор надоела такая жизнь и она подала на развод, и уже в тот же месяц вновь отправилась под венец.
Майкл Тодд (в браке с 1957 по 1958)
Свадьба Элизабет Тейлор и Майкла Тодда (1957)
Третьим супругом актрисы был американский кинопродюсер Майкл Тодд, старший её на 23 года. Супруг был несказанно щедрым в подарках для своей любимой: украшения, картины, автомобили, самолеты и многое другое было брошено к ее ногам. Огромную роль он сыграл и в ее кинокарьере, обеспечив супругу яркими ролями в самых кассовых голливудских фильмах, благодаря которым Тейлор и стала знаменитой на весь мир. В браке у супругов родилась дочь, и казалось бы, что счастье будет длиться вечно.
Но весной 1958 года самолет, на котором летел Тодд, потерпел крушение. К слову, этот самолет Майкл подарил Элизабет и назвал его «Счастливая Лиз». Как позже призналась актриса, она должна была лететь в тот день вместе с супругом, но осталась дома, так как плохо себя чувствовала. После этой ужасной трагедии у голливудской дивы была сильнейшая депрессия. Она любила Майкла и считала, что время, проведённое с ним, было наилучшим периодом ее жизни.
Эдди Фишер (в браке с 1959 по 1964)
Свадьба Элизабет Тейлор и Эдди Фишера (1959)
Со следующим своим спутником, певцом Эдди Фишером, артистка познакомилась благодаря погибшему мужу: он был его лучшим другом. Именно Эдди поддержал убитую горем Элизабет. Овдовев, Тейлор пристрастилась к алкогольным напиткам, но Фишер помог ей справиться с этой пагубной привычкой и депрессией. Стоит заметить, что на тот момент Эдди был женат и воспитывал двоих детей, но он не смог устоять перед чарами такой красотки. Так что и в этих отношениях актриса выступила в роли разлучницы.
Фишер был евреем по национальности, поэтому актриса приняла иудаизм, взяв себе каноническое имя Элишева Рахель. В 1959 году пара обвенчалась в синагоге Лас-Вегаса. Влюбленный певец исполнял все пожелания новоиспеченной супруги и бесконечно одаривал ее дорогими подарками, за что и получил в Голливуде прозвище «подкаблучник Тейлор». Но это не помогло спасти их брак. Влюбчивая актриса ушла к новому мужчине.
Ричард Бертон (в браке с 1964 по 1974 и с 1975 по 1976)
Свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона (1964)
С киноактером Ричардом Бартоном голливудская звезда познакомилась еще в 1963 году на съемках картины «Клеопатра». Партнеры по фильму влюбились друг в друга, поэтому Элизабет, не дожидаясь бракоразводного процесса, окунулась в новый роман. Впрочем, Ричард тоже состоял в браке. Страсть с невероятной силой захлестнула актеров, что даже мешало их совместной работе. Когда новость об их романе попала в СМИ, общество осудило актрису за то, что она уже не в первый раз разрушает семьи.
Чтобы успокоить общественность, Ричард публично заявил, что не собирается уходить от супруги. Услышав это, влюбленная Лиз пыталась свести счеты с жизнью, но, к счастью, все обошлось. А в 1964 году Ричард и Элизабет развелись со своими экс-половинками и отправились под венец. За десять лет брака актеры прошли огромное количество сильнейших ссор и душещипательных перемирий. Их жизнь была яркой и насыщенной: они были частыми гостями шумных вечеринок, любили погулять с размахом. Разгульная жизнь пристрастила супругов к алкоголю и наркотическим веществам.
Чтобы взять себя в руки, Ричард и Элизабет удочерили девочку Марию, но, увы, это не особо им помогло. Отношения исчерпали себя, и супруги решили не трепать друг другу нервы и развелись. Но полностью прервать общение они не смогли: экс-супруги вели переписку и созванивались. Со временем Ричард попал в реабилитационную клинику с тяжелейшим отравлением. Актриса сразу же отправилась к нему на помощь. Экс-супругов настигли былые чувства, и в 1974 году они вновь расписались. Но в этот раз их брак не продержался и года: Лиз снова затеяла бракоразводный процесс.
Джон Уорнер (в браке с 1977 по 1982)
Элизабет Тейлор и Джон Уорнер
В седьмой раз актриса вышла замуж за сенатора США от штата Виргиния Джона Уорнера. Лиз стала для супруга надежной опорой и всячески помогала ему в построении политкарьеры. Любимица публики помогла новому возлюбленному с избирательной кампанией, и в итоге он одержал победу на выборах. А вот со стороны Джона поддержки не было. Он практически не интересовался карьерой жены, да и ее жизнью в целом.
А звезда Голливуда не привыкла быть обделенной вниманием, ей как воздух было необходимо видеть восхищение любимого мужчины. В этом браке она не чувствовала себя нужной и любимой. В тот период она все меньше соглашалась на роли, предпочитая одиночество в шикарном доме. От скуки актриса вновь начала употреблять в большом количестве алкоголь, после чего закатывала супругу скандалы. Вскоре дива и вовсе попала в реабилитационную клинику.
Поправив здоровье, Элизабет решила вернуться на сцену. Спектакль «Лисички» с ее участием имел невероятный успех. Тейлор вновь ощутила в себе силы для работы и радостей жизни. Супругам больше не хотелось разборок и взаимных упреков, поэтому Джон и Элизабет решили развестись по обоюдному согласию. После этих отношений актриса еще долгое время не решалась вступать в брак.
Ларри Фортенски (в браке с 1991 по 1996)
Свадьба Элизает Тейлор и Ларри Фортенски (1991)
Через девять лет после развода Тейлор отправилась под венец с простым работягой Ларри Фортенски, с которым она встретилась в реабилитационной клинике. Многие считают, что для актрисы это было просто спасением от одиночества. Пара обвенчалась на ранчо Майкла Джексона, близкого друга актрисы. Когда у Тейлор начались проблемы со здоровьем, супруг сбежал от нее. После этого актриса заявила, что устала от браков, хотя в 2010 году были слухи, что она собиралась замуж за Джейсона Уинтерса, но до свадьбы дело не дошло.
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