Значение и история воровского сленга

Блатная феня настолько привычна уху русского человека, что мы не задумываясь используем многие слова из воровского жаргона. К примеру, халява, на шару и тому подобные остались нам еще с прошлого века. И это не выдуманные хитрыми уголовниками словечки — все на самом деле гораздо сложнее.







Дело в том, что одними из первых этнических группировок в Российской Империи были, как ни странно, еврейские. Полицейские же не могли понять разговоров уголовников на идише и иврите — в полицию евреев не брали. Со временем большая часть терминов сложилась в блатной жаргон.







Ботать

Феня

Фраер

Блатной

Шахер–махер

Хевра

Ксива

Малина

Хана

Кейф

Халява