С чего началась легендарная «золотая лихорадка» в США, и как она повлияла на историю человечества

Историю часто творят не только значительные события - бывает так, что даже случайность может в итоге повлиять на жизнь целого региона, если не всего мира. Именно так случилось со знаменитой калифорнийской «золотой лихорадкой», охватившей США в середине позапрошлого века. Одна случайная, но очень ценная находка запустила настолько масштабный и многолетний процесс, что его последствия почувствовали миллионы людей, а увидеть его наследие можно даже сегодня.
Один из самых дорогих эпизодов в истории. В буквальном смысле. /Фото: zolotoy-zapas.ru
Началом эпохи «золотой лихорадки» традиционно считают зимний день 1848 года, когда ремесленник Джеймс Уилсон Маришалл, трудившийся на тот момент на лесопилке в городке Сьерра-Невада, обнаружил рядом с водяной силовой установкой кусочки золотой породы. Скрывать свою находку плотник не стал, а рассказал о ней владельцу производства Джону Саттеру. Но вот последний решил не рассказывать общественности об открытии своего работника. Правда, это не помогло, и сарафанное радио быстро разнесло по округе шокирующую новость.
Джеймс У. Маршал - первый человек, нашедший золото в Калифорнии. /Фото: wikipedia.org
К весне о находке золота на обычной водяной мельнице прознали уже в Сан-Франциско, однако поначалу это считали мифом. Доказал состоятельность слуха один из местных торговцев, который сам отыскал на той мельнице золото и показывал ёмкость с драгоценной породой всем желающим. Само собой, другие жители города не собирались упускать шанс разбогатеть, который фактически валялся под ногами, поэтому с начала лета чуть ли не весь Сан-Франциско отправился к той самой мельнице искать золото.
Масштаб «золотой лихорадки» поражал с самого начала: так, всего за несколько недель количество золотоискателей составляло больше 4 тысяч человек. И это только американцев, а ведь потом ведомые слухами о золотых приисках в Калифорнию приехали жители обоих американских континентов и даже Китая - истерия по возможности быстро разбогатеть распространялась уже по миру. Впрочем, первый год самыми стойкими оказались жители Восточного побережья США - они присоединились к «золотой лихорадке» только в начале 1849 года, когда им наглядно доказал состоятельность «слуха» лично президент.
Китайский золотоискатель на калифорнийских приисках. /Фото: wikipedia.org
Весь 1849 год прошёл под эгидой «золотой лихорадки»: люди со всей Америки стремились попасть в Калифорнию или даже переехать туда насовсем, многие мужчины бросали семьи и уезжали на заработки, а некоторые продавали всё имущество и пытались осесть в Сан-Франциско. Урбанизация города в этот момент была просто безумной: по информации редакции novate.ru, меньше чем за два года одна тысяча жителей превратилась в сотню тысяч, что способствовало стремительному развитию социально-экономического положения города и приобретения статуса полноценного мегаполиса. Правда, была и другая сторона медали: вместе с комфортом и инфраструктурой росла и преступность, число маргиналов и нелегальный бизнес.
Золото мыли в таких объёмах, что уже через несколько лет оно стало заканчиваться. /Фото: youtube.com
Истерия была огромной по масштабам, а вот количество золота в регионе - не настолько долговечным. Уже по состоянию на 1851 год золотая порода в верхних слоях грунта истощилась, но охваченные «золотой лихорадкой» люди останавливаться не собирались, а лишь копали и мыли дальше. Постепенно процесс добычи усложнялся, а оплата труда снижалась, но ещё практически десятилетие самые упрямые золотоискатели продолжали работу, тем более, что земля продолжала отдавать ценное ископаемое на сотни миллионов долларов в год. К тому же хаотичная добыча переросла в чётко организованный промысел, появилось даже новое оборудование.
Рабочие на прииске, где используется гидравлическая добыча золота, Калифорния, середина ХІХ века. /Фото: techinsider.ru
Конец «золотой лихорадки» обычно называют период с 1857 года, когда добыча драгоценного металла упала на несколько порядков. Впрочем, последствия этого недолгого, но очень масштабного процесса оказались очень долгоиграющими. Во-первых, упадок добычи золота никак не повлиял на урбанизацию Калифорнии. Во-вторых, на самом промысле резко эволюционировала работа с извлечением ископаемых в принципе, создав своего рода технологический скачок. В-третьих, резко, хоть и ожидаемо возросла рождаемость в регионе.
Золотая лихорадка оставила огромный след в истории и культуре. /Фото: lpgenerator.ru
Но были и недостатки: в первую очередь, использование гидравлики золотоискателями буквально уничтожило местный естественный ландшафт. Кроме того, сильно изменилась система течения рек из-за необходимости строить дамбы и плотины. Поэтому калифорнийский суд наложил запрет на добычу золота старыми методами ещё в конце ХІХ века, и регион переориентировался на развитие аграрного сектора, что впоследствии помогло сильно развить этот род деятельности в масштабах всей Америки. В масштабах планеты «золотая лихорадка» также оказала влияние - от миграционных процессов до создания целого культурного явления, известного как «Калифорнийская мечта».
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