С чего началась легендарная «золотая лихорадка» в США, и как она повлияла на историю человечества

Один из самых дорогих эпизодов в истории. В буквальном смысле. /Фото: zolotoy-zapas.ru

Джеймс У. Маршал - первый человек, нашедший золото в Калифорнии. /Фото: wikipedia.org

Рекламный постер, рассказывающий о чудесах в Калифорнии./Фото: techinsider.ru

Китайский золотоискатель на калифорнийских приисках. /Фото: wikipedia.org

Золото мыли в таких объёмах, что уже через несколько лет оно стало заканчиваться. /Фото: youtube.com

Рабочие на прииске, где используется гидравлическая добыча золота, Калифорния, середина ХІХ века. /Фото: techinsider.ru

Золотая лихорадка оставила огромный след в истории и культуре. /Фото: lpgenerator.ru