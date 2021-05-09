12 обязательных домашних дел, которые займут не более 15 минут

Чтобы домашняя уборка не превращалась в наказание, нужно запомнить главное правило: не стоит постоянно пускать все на самотек, а потом, засучив рукава, тратить целый день, чтобы привести жилище в порядок.

Гораздо легче выполнять небольшие задачи по дому ежедневно, так в день вы потратите не более 15 минут, а результат вас удивит. Проверьте этот список, чтобы знать, с чего начать, а лучше – распечатайте его себе, как памятку.

1. Книжная полка

Книги должны быть в порядке.

Как выглядит ваша книжная полка? Если на ней всегда царит хаос, то обязательно нужно навести порядок. Книги, расставленные по тематическому принципу или в алфавитном порядке, станут настоящим украшением комнаты. Кроме того, так их всегда будет легко найти.

2. Кухонная утварь

Контейнеры разных размеров - незаменимые помощники на кухне.

Четко определите, в чем и что будете хранить. Пластиковые или стеклянные контейнеры - незаменимы на современной кухне. Они подходят для хранения продуктов в холодильнике или же для того, чтобы взять с собой на работу легкий и полезный перекус. Отдавайте предпочтение прозрачной посуде, так вы точно не забудете, что лежит внутри.

3. Холодильник

Долой старую еду из холодильника.

Навести порядок в холодильнике просто необходимо: избегайте хранения несвежей еды, определите расположение продуктов на полках, используйте контейнеры для овощей функционально. Опытной хозяйке хватает одного взгляда, чтобы оценить, что из еды в наличии, а что нужно купить. Раз определив правила для своего холодильника, вам нужно будет только следовать им в дальнейшем. И тратить на это вы будете не более 15 минут в день.

4. Полочка со специями

Храните специи в подписанных стеклянных баночках на отведенной для этого полке.

Купите набор одинаковых баночек или, за неимением возможности, соберите дома небольшие стеклянные емкости. Сделайте наклейки с указанием, что внутри. И вот уже приготовление еды будет по-настоящему увлекательным, вы перестанете расстраиваться из-за того, что никак не можете найти нужные специи. Все под рукой, согласитесь, это так удобно!

5. Телефон

Телефоны тоже засоряются.

Современная уборка - это не только вытирание пыли и мытье полов. От мусора нужно чистить все, в том числе и ваши гаджеты. Регулярно удаляйте ненужные дублирующиеся фотографии, приложения, которыми не пользуетесь, диалоги, в которых нет ценной информации.

6. Фотографии

Храните фотографии с умом.

Многие привыкли без разбора складировать фотографии, благо, сегодня можно делать сколько угодно снимков на цифровые камеры. Советуем в свободное время, когда совсем нечем заняться, сортировать снимки по папочкам, сохранять их с телефона на надежных носителях. Тогда вы минимизируете опасность потерять память о важных моментах вашей жизни.

7. Рабочий стол

Идеальный порядок на рабочем месте - залог продуктивности.

Те, кто работает дома, просто обязаны следить за порядком на столе. Старайтесь не захламлять стол ненужными бумагами, не приносить еду к рабочему месту, убирать со стола все, что не имеет отношения к рабочему процессу. Регулярно протирайте пыль со столешницы и клавиатуры. Стоит потратить несколько минут на разбор завалов на столе, как вы сами почувствуете, что, приступая к решению задач, перестанете отвлекаться, вас ничто не будет раздражать.

8. Сумки

Не забывайте о чистке сумок.

Что можно найти в сумке или кошельке, которым пользуются постоянно? Старые чеки, записки, обертки и прочий хлам. Приходя домой, выбрасывайте из сумки все ненужное, и вы будете экономить много времени и нервов, когда нужно будет найти в сумке что-то действительно важное в очередной раз.

9. Бытовые мелочи

Коробочки и контейнеры - лучший способ хранения мелочей.

Разбирать мелочевку, которая постоянно скапливается в шкафах и на полках, можно бесконечно долго, рассматривая каждую вещицу. Вместе с тем можно сделать это быстрее, уделяя по 10-15 минут. Просто нужно приучить себя к тому, чтобы все класть на места, а при случае, когда вам на глаза попадется очередная бесхозная коробочка, не поленитесь придумать, как ее использовать, и что в нее положить.

10. Кровать

Застелить кровать - минутное дело.

Вроде бы, все мы приучены с детства к тому, чтобы застилать утром кровать, но, повзрослев, так часто становится лень уделять этому время. Однако советуем не игнорировать: застеленная постель сразу производит впечатление порядка в комнате. Да и на рабочий лад так настроиться намного быстрее. Кстати, не забывайте взбивать подушки, перестилая постель, это благотворно повлияет на ваш сон.

11. Носки

Соберите носки парами, и вы больше не будете нервничать по утрам.

Собирать носки - нудное занятие. Однако пересильте себя несколько раз, и у вас выработается привычка укладывать их после стирки парами. Такой подход существенно облегчает жизнь!

12. Старая косметика

Освободите косметичку от старой косметики.

Срок годности косметики ограничен, поэтому следите за тем, чтобы в вашей косметичке не было старых средств по уходу за лицом и телом. Если вы купили новый тональный крем, то выбросите старый, которым уже наверняка не будете пользоваться. Кстати, если какое-то косметическое средство вам не подошло, то лучше сразу предложить его кому-то из знакомых. В этом случае вы избавитесь от ненужной вещи и одновременно с этим сделаете доброе дело.