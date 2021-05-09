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12 обязательных домашних дел, которые займут не более 15 минут

12 обязательных домашних дел, которые займут не более 15 минут

Чтобы домашняя уборка не превращалась в наказание, нужно запомнить главное правило: не стоит постоянно пускать все на самотек, а потом, засучив рукава, тратить целый день, чтобы привести жилище в порядок.

Гораздо легче выполнять небольшие задачи по дому ежедневно, так в день вы потратите не более 15 минут, а результат вас удивит. Проверьте этот список, чтобы знать, с чего начать, а лучше – распечатайте его себе, как памятку.

12 обязательных домашних дел, которые займут не более 15 минут

1. Книжная полка

Книги должны быть в порядке.

Книги должны быть в порядке.

Как выглядит ваша книжная полка? Если на ней всегда царит хаос, то обязательно нужно навести порядок. Книги, расставленные по тематическому принципу или в алфавитном порядке, станут настоящим украшением комнаты. Кроме того, так их всегда будет легко найти.

2. Кухонная утварь

Контейнеры разных размеров - незаменимые помощники на кухне.

Контейнеры разных размеров - незаменимые помощники на кухне.

Четко определите, в чем и что будете хранить. Пластиковые или стеклянные контейнеры - незаменимы на современной кухне. Они подходят для хранения продуктов в холодильнике или же для того, чтобы взять с собой на работу легкий и полезный перекус. Отдавайте предпочтение прозрачной посуде, так вы точно не забудете, что лежит внутри.

3. Холодильник

Долой старую еду из холодильника.

Долой старую еду из холодильника.

Навести порядок в холодильнике просто необходимо: избегайте хранения несвежей еды, определите расположение продуктов на полках, используйте контейнеры для овощей функционально. Опытной хозяйке хватает одного взгляда, чтобы оценить, что из еды в наличии, а что нужно купить. Раз определив правила для своего холодильника, вам нужно будет только следовать им в дальнейшем. И тратить на это вы будете не более 15 минут в день.

4. Полочка со специями

Храните специи в подписанных стеклянных баночках на отведенной для этого полке.

Храните специи в подписанных стеклянных баночках на отведенной для этого полке.

Купите набор одинаковых баночек или, за неимением возможности, соберите дома небольшие стеклянные емкости. Сделайте наклейки с указанием, что внутри. И вот уже приготовление еды будет по-настоящему увлекательным, вы перестанете расстраиваться из-за того, что никак не можете найти нужные специи. Все под рукой, согласитесь, это так удобно!

5. Телефон

Телефоны тоже засоряются.

Телефоны тоже засоряются.

Современная уборка - это не только вытирание пыли и мытье полов. От мусора нужно чистить все, в том числе и ваши гаджеты. Регулярно удаляйте ненужные дублирующиеся фотографии, приложения, которыми не пользуетесь, диалоги, в которых нет ценной информации.

6. Фотографии

Храните фотографии с умом.

Храните фотографии с умом.

Многие привыкли без разбора складировать фотографии, благо, сегодня можно делать сколько угодно снимков на цифровые камеры. Советуем в свободное время, когда совсем нечем заняться, сортировать снимки по папочкам, сохранять их с телефона на надежных носителях. Тогда вы минимизируете опасность потерять память о важных моментах вашей жизни.

7. Рабочий стол

Идеальный порядок на рабочем месте - залог продуктивности.

Идеальный порядок на рабочем месте - залог продуктивности.

Те, кто работает дома, просто обязаны следить за порядком на столе. Старайтесь не захламлять стол ненужными бумагами, не приносить еду к рабочему месту, убирать со стола все, что не имеет отношения к рабочему процессу. Регулярно протирайте пыль со столешницы и клавиатуры. Стоит потратить несколько минут на разбор завалов на столе, как вы сами почувствуете, что, приступая к решению задач, перестанете отвлекаться, вас ничто не будет раздражать.

8. Сумки

Не забывайте о чистке сумок.

Не забывайте о чистке сумок.

Что можно найти в сумке или кошельке, которым пользуются постоянно? Старые чеки, записки, обертки и прочий хлам. Приходя домой, выбрасывайте из сумки все ненужное, и вы будете экономить много времени и нервов, когда нужно будет найти в сумке что-то действительно важное в очередной раз.

9. Бытовые мелочи

Коробочки и контейнеры - лучший способ хранения мелочей.

Коробочки и контейнеры - лучший способ хранения мелочей.

Разбирать мелочевку, которая постоянно скапливается в шкафах и на полках, можно бесконечно долго, рассматривая каждую вещицу. Вместе с тем можно сделать это быстрее, уделяя по 10-15 минут. Просто нужно приучить себя к тому, чтобы все класть на места, а при случае, когда вам на глаза попадется очередная бесхозная коробочка, не поленитесь придумать, как ее использовать, и что в нее положить.

10. Кровать

Застелить кровать - минутное дело.

Застелить кровать - минутное дело.

Вроде бы, все мы приучены с детства к тому, чтобы застилать утром кровать, но, повзрослев, так часто становится лень уделять этому время. Однако советуем не игнорировать: застеленная постель сразу производит впечатление порядка в комнате. Да и на рабочий лад так настроиться намного быстрее. Кстати, не забывайте взбивать подушки, перестилая постель, это благотворно повлияет на ваш сон.

11. Носки

Соберите носки парами, и вы больше не будете нервничать по утрам.

Соберите носки парами, и вы больше не будете нервничать по утрам.

Собирать носки - нудное занятие. Однако пересильте себя несколько раз, и у вас выработается привычка укладывать их после стирки парами. Такой подход существенно облегчает жизнь!

12. Старая косметика

12 обязательных домашних дел, которые займут не более 15 минут

Освободите косметичку от старой косметики.

Срок годности косметики ограничен, поэтому следите за тем, чтобы в вашей косметичке не было старых средств по уходу за лицом и телом. Если вы купили новый тональный крем, то выбросите старый, которым уже наверняка не будете пользоваться. Кстати, если какое-то косметическое средство вам не подошло, то лучше сразу предложить его кому-то из знакомых. В этом случае вы избавитесь от ненужной вещи и одновременно с этим сделаете доброе дело.

 

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