Крутые идеи для дачной мебели





Дача или загородный дом — место для нас, россиян, культовое и любимое. Здесь, на маленьком кусочке земли, наконец-то можно отдохнуть от городской суеты, вынести шезлонг на улицу, повесить гамак и посидеть вечерок у костра в теплой компании. Но на даче радостно еще и потому, что райский уголок здесь можно создать самим — из всего того ненужного хлама, который мы увозим на дачи. В статье собраны 20 крутых идей для дачной мебели своими руками. Пригодится всё!





Столик из отслужившей своё шины — это круто.

Если от стула остался только каркас, ему можно подарить вторую жизнь с помощью ниток. Для дачи — идеально.

Шаг 1: Сделайте крыльцо. Шаг 2: Сделайте такой гамак. Шаг 3: Никогда не покидайте его.

Можно сделать садовые стульчики в форме мухоморов.

Пивной столик — идеально для дружеских посиделок на даче.

Старые добрые пластиковые стулья можно оживить с помощью краски. Цвета — любые. Главное, чтобы нарядно.

Шикарный и стильный комплект можно сделать из старых паллет. Вот так.

А еще из паллет можно сделать такой диван.

Срочно запасайтесь паллетами.

Этот переносной набор из старых ящиков из под фруктов отлично подойдет для пикника.

В пустующий угол можно встроить вот такую самодельную кровать.

Аутентичная софа получается из полешек.

Столик с клумбой посередине.

Терракотовый столик из двух глиняных ваз.

Яркий детский столик с животными.

Не знаем насчет удобства, но выглядит это кресло почти как трон в «Игре престолов».

Из старого батута можно сделать настоящее индейское жилище типи.

Вот и старая бочка пригодилась под столик.

Скамейка вокруг дерева понравится и детям, и взрослым, и котам.

Новая жизнь старых дверей — качели.