Крутые идеи для дачной мебели

Дача или загородный дом — место для нас, россиян, культовое и любимое. Здесь, на маленьком кусочке земли, наконец-то можно отдохнуть от городской суеты, вынести шезлонг на улицу, повесить гамак и посидеть вечерок у костра в теплой компании. Но на даче радостно еще и потому, что райский уголок здесь можно создать самим — из всего того ненужного хлама, который мы увозим на дачи. В статье собраны 20 крутых идей для дачной мебели своими руками. Пригодится всё!
Столик из отслужившей своё шины — это круто.
Если от стула остался только каркас, ему можно подарить вторую жизнь с помощью ниток. Для дачи — идеально.
Шаг 1: Сделайте крыльцо. Шаг 2: Сделайте такой гамак. Шаг 3: Никогда не покидайте его.
Можно сделать садовые стульчики в форме мухоморов.
Пивной столик — идеально для дружеских посиделок на даче.
Старые добрые пластиковые стулья можно оживить с помощью краски. Цвета — любые. Главное, чтобы нарядно.
Шикарный и стильный комплект можно сделать из старых паллет. Вот так.
А еще из паллет можно сделать такой диван.
Срочно запасайтесь паллетами.
Этот переносной набор из старых ящиков из под фруктов отлично подойдет для пикника.
В пустующий угол можно встроить вот такую самодельную кровать.
Аутентичная софа получается из полешек.
Столик с клумбой посередине.
Терракотовый столик из двух глиняных ваз.
Яркий детский столик с животными.
Не знаем насчет удобства, но выглядит это кресло почти как трон в «Игре престолов».
Из старого батута можно сделать настоящее индейское жилище типи.
Вот и старая бочка пригодилась под столик.
Скамейка вокруг дерева понравится и детям, и взрослым, и котам.
Новая жизнь старых дверей — качели.
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