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Крутые идеи для дачной мебели

Крутые идеи для дачной мебели

Крутые идеи для дачной мебели


Дача или загородный дом — место для нас, россиян, культовое и любимое. Здесь, на маленьком кусочке земли, наконец-то можно отдохнуть от городской суеты, вынести шезлонг на улицу, повесить гамак и посидеть вечерок у костра в теплой компании. Но на даче радостно еще и потому, что райский уголок здесь можно создать самим — из всего того ненужного хлама, который мы увозим на дачи. В статье собраны 20 крутых идей для дачной мебели своими руками. Пригодится всё!

Крутые идеи для дачной мебели


дача

Столик из отслужившей своё шины — это круто.

дача

Если от стула остался только каркас, ему можно подарить вторую жизнь с помощью ниток. Для дачи — идеально.

дача

Шаг 1: Сделайте крыльцо. Шаг 2: Сделайте такой гамак. Шаг 3: Никогда не покидайте его.

дача

Можно сделать садовые стульчики в форме мухоморов.

дача

Пивной столик — идеально для дружеских посиделок на даче.

дача

Старые добрые пластиковые стулья можно оживить с помощью краски. Цвета — любые. Главное, чтобы нарядно.

дача

Шикарный и стильный комплект можно сделать из старых паллет. Вот так.

дача

А еще из паллет можно сделать такой диван.

дача

Срочно запасайтесь паллетами.

дача

Этот переносной набор из старых ящиков из под фруктов отлично подойдет для пикника.

дача

В пустующий угол можно встроить вот такую самодельную кровать.

дача

Аутентичная софа получается из полешек.

дача

Столик с клумбой посередине.

дача

Терракотовый столик из двух глиняных ваз.

дача

Яркий детский столик с животными.

дача

Не знаем насчет удобства, но выглядит это кресло почти как трон в «Игре престолов».

дача

Из старого батута можно сделать настоящее индейское жилище типи.

дача

Вот и старая бочка пригодилась под столик.

дача

Скамейка вокруг дерева понравится и детям, и взрослым, и котам.

дача

Новая жизнь старых дверей — качели.

 

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