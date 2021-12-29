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История в лицах: Фотограф перенёс молодых людей, расстрелянных в 1930-х в наши дни


Коллажи Хасана Бахаева ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Коллажи Хасана Бахаева ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Хасан Бахаев, художник из Москвы, используя фоторедактор перенёс молодых людей, которые были расстреляны в 1930-е в СССР. На странице “Бессмертного барака” натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой. Я так проникся их лицами, что решил переместить их в современность, чтобы все могли прочувствовать, как это близко… За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?», - так рассказал он сам о своём фотопроекте.


1. Бочлен Раиса, 20 лет


Машинистка Управления Главсевморпути была приговорена к расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу Японии.

Машинистка Управления Главсевморпути была приговорена к расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу Японии.

 

2. Ярославская-Маркон Евгения, 29 лет


Женщина–литератор была приговорена к смерти за побег с места ссылки.

Женщина–литератор была приговорена к смерти за побег с места ссылки.

 

3. Фальман Николай, 26 лет


Токарь Морского завода ГВП КБФ был арестован по подозрению в шпионаже и приговорен к высшей мере наказания.

Токарь Морского завода ГВП КБФ был арестован по подозрению в шпионаже и приговорен к высшей мере наказания.

 

4. Борош Фридрих, 24 года


Модельщик Коломенского машиностроительного завода был приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже.

Модельщик Коломенского машиностроительного завода был приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже.

 

5. Григорьев Козьма, 21 год


Чертежник, отбывавший срок наказания в колонии НКВД, был повторно арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к высшей мере наказания.

Чертежник, отбывавший срок наказания в колонии НКВД, был повторно арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к высшей мере наказания.

 

6. Корзун Олег, 25 лет


Инструктор альпинизма был приговорен к смерти по обвинению в шпионаже, основанием к которому послужила хорошая ориентация в горах на приграничной территории.

Инструктор альпинизма был приговорен к смерти по обвинению в шпионаже, основанием к которому послужила хорошая ориентация в горах на приграничной территории.

 

7. Васильев Павел, 27 лет


Поэт, прозаик и переводчик был осужден по сталинским спискам и проговорен к высшей мере наказания.

Поэт, прозаик и переводчик был осужден по сталинским спискам и проговорен к высшей мере наказания.

 

8. Ниссенбаум Израиль, 37 лет


Член Общества глухонемых и фотограф-ретушер артели был обвинен в террористических актах против представителей советской власти, приговорен к расстрелу.

Член Общества глухонемых и фотограф-ретушер артели был обвинен в террористических актах против представителей советской власти, приговорен к расстрелу.

 

9. Оллеккайнен Петр, 31 год


Уроженец Финляндии был арестован по подозрению в шпионаже и расстрелян в 1938 году.

Уроженец Финляндии был арестован по подозрению в шпионаже и расстрелян в 1938 году.

 

10. Лицинская Тамара, 27 лет


Студентка 2-го курса вечернего отделения Рабфака им. Ленина была осуждена по сталинским расстрельным спискам и приговорена к высшей мере наказания.

Студентка 2-го курса вечернего отделения Рабфака им. Ленина была осуждена по сталинским расстрельным спискам и приговорена к высшей мере наказания.

 

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История в лицах: Фотограф перенёс молодых людей, расстрелянных в 1930-х в наши дни

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История в лицах: Фотограф перенёс молодых людей, расстрелянных в 1930-х в наши дниПодписаться на мой Instagram
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