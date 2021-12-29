История в лицах: Фотограф перенёс молодых людей, расстрелянных в 1930-х в наши дни

Коллажи Хасана Бахаева ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Хасан Бахаев, художник из Москвы, используя фоторедактор перенёс молодых людей, которые были расстреляны в 1930-е в СССР. На странице “Бессмертного барака” натолкнулся на фотографии юношей и девушек, безжалостно уничтоженных системой. Я так проникся их лицами, что решил переместить их в современность, чтобы все могли прочувствовать, как это близко… За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?», - так рассказал он сам о своём фотопроекте.
1. Бочлен Раиса, 20 лет
Машинистка Управления Главсевморпути была приговорена к расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу Японии.
2. Ярославская-Маркон Евгения, 29 лет
Женщина–литератор была приговорена к смерти за побег с места ссылки.
3. Фальман Николай, 26 лет
Токарь Морского завода ГВП КБФ был арестован по подозрению в шпионаже и приговорен к высшей мере наказания.
4. Борош Фридрих, 24 года
Модельщик Коломенского машиностроительного завода был приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже.
5. Григорьев Козьма, 21 год
Чертежник, отбывавший срок наказания в колонии НКВД, был повторно арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к высшей мере наказания.
6. Корзун Олег, 25 лет
Инструктор альпинизма был приговорен к смерти по обвинению в шпионаже, основанием к которому послужила хорошая ориентация в горах на приграничной территории.
7. Васильев Павел, 27 лет
Поэт, прозаик и переводчик был осужден по сталинским спискам и проговорен к высшей мере наказания.
8. Ниссенбаум Израиль, 37 лет
Член Общества глухонемых и фотограф-ретушер артели был обвинен в террористических актах против представителей советской власти, приговорен к расстрелу.
9. Оллеккайнен Петр, 31 год
Уроженец Финляндии был арестован по подозрению в шпионаже и расстрелян в 1938 году.
10. Лицинская Тамара, 27 лет
Студентка 2-го курса вечернего отделения Рабфака им. Ленина была осуждена по сталинским расстрельным спискам и приговорена к высшей мере наказания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии