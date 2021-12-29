История в лицах: Фотограф перенёс молодых людей, расстрелянных в 1930-х в наши дни

Коллажи Хасана Бахаева ко Дню памяти жертв политических репрессий.

1. Бочлен Раиса, 20 лет

Машинистка Управления Главсевморпути была приговорена к расстрелу по обвинению в шпионаже в пользу Японии.

2. Ярославская-Маркон Евгения, 29 лет

Женщина–литератор была приговорена к смерти за побег с места ссылки.

3. Фальман Николай, 26 лет

Токарь Морского завода ГВП КБФ был арестован по подозрению в шпионаже и приговорен к высшей мере наказания .

4. Борош Фридрих, 24 года

Модельщик Коломенского машиностроительного завода был приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже.

5. Григорьев Козьма, 21 год

Чертежник, отбывавший срок наказания в колонии НКВД, был повторно арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к высшей мере наказания.

6. Корзун Олег, 25 лет

Инструктор альпинизма был приговорен к смерти по обвинению в шпионаже, основанием к которому послужила хорошая ориентация в горах на приграничной территории.

7. Васильев Павел, 27 лет

Поэт, прозаик и переводчик был осужден по сталинским спискам и проговорен к высшей мере наказания.

8. Ниссенбаум Израиль, 37 лет

Член Общества глухонемых и фотограф-ретушер артели был обвинен в террористических актах против представителей советской власти, приговорен к расстрелу.

9. Оллеккайнен Петр, 31 год

Уроженец Финляндии был арестован по подозрению в шпионаже и расстрелян в 1938 году.

10. Лицинская Тамара, 27 лет

Студентка 2-го курса вечернего отделения Рабфака им . Ленина была осуждена по сталинским расстрельным спискам и приговорена к высшей мере наказания.