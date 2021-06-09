12 лайфхаков, которые помогут максимально долго сохранить продукты свежими

Небанальные способы сохранения свежести продуктов. /Фото: happymoneysaver.com
Одна из наиболее распространенных проблем на кухне — свежесть продуктов. К сожалению, она сохраняется не так долго, как нам хотелось бы. Свежие продукты — это залог здоровья всей семьи. Именно поэтому подборка особых советов для продления срока годности продуктов пригодится буквально каждому, кто не хочет отравиться или выбрасывать деньги на ветер вместе с испортившимся содержимым холодильника.
1. Свежие ягоды
Уксус помогает сохранить свежесть ягод. /Фото: nastroy.net
Чтобы ягоды не заплесневели и не портились слишком быстро, можно использовать маленький секрет. Прежде чем отправлять их в холодильник, нужно промыть их в растворе воды и уксуса. Пропорции воды и уксуса 10 к 1. Полученной смесью нужно залить ягоды в тарелке, а потом слить и дать немного просохнуть. Такой простой фокус может продлить жизнь малины до нескольких недель. Вкус и запах при этом не испортятся.
2. Долгое хранение сыра
Несмотря на распространенное мнение об обратном, сыр может долго храниться в холодильнике. /Фото: svekrovi.net
Если обмазать нарезанный сыр сливочным маслом, то его края не будут обветриваться и засыхать. Это избавит от необходимости выбрасывать все оставшиеся кусочки сыра, которые не успели съесть сразу. Еще один способ надолго сохранить сыр свежим — завернуть его в вощеную бумагу, а потом полиэтиленовый пакет и положить в холодильник.
3. Прячем грибы в пакет
Для сохранения свежести грибов очень важна правильная упаковка. /Фото: legionathletics.comlegionathletics.com
Дольше всего грибы сохраняют свой первозданный вид, если положить их в бумажный пакет. Так они не будут обветриваться и в то же время им будет обеспечен постоянный доступ свежего воздуха.
4. Яйца в морозильной камере
Лучшее место для длительного хранения яиц — морозилка. /Фото: happymoneysaver.com
Яйца отлично сохраняют свои свойства в морозильной камере. Единственное условие — их правильное хранение и размещение. Яйца нельзя замораживать в скорлупе. Лучше всего будет разбить их и разлить по формочкам для замораживания льда. Когда они понадобятся, их можно с легкостью взять и быстро приготовить.
5. Зеленый лук в необычном хранилище
Заставить зеленый лук оставаться свежим максимально долго совсем не сложно. /Фото: baomoi-photo-fbcrawler.zadn.vn
Почти у каждого дома есть одна-две пластиковые бутылки на «всякий случай». И вот он настал! Пластиковая бутылка поможет сохранить свежесть нарезанного зеленого лука: просто положить, закрутить и отправить в холодильник.
6. Свежие бананы
Немножко фольги или пленки, капелька мастерства и бананы пролежат на кухне минимум неделю. /Фото: otdyhayem.files.wordpress.com
Чтобы мы ни делали, бананы обычно быстро темнеют, становятся более мягкими и непривлекательными. Для тех, кто любит запасаться этими вкусняшками, пригодится полезный совет: нужно завернуть основание кисти в алюминиевую фольгу или пищевую пленку и оставить храниться не в холодильнике, а при комнатной температуре.
7. Яблоки дружат с картофелем
Яблоки дольше остаются свежими в холодильнике. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn
Многие знают, что хранить картофель с луком нежелательно, поскольку выделяемая влага способствует появлению плесени. А вот с яблоками картошка отлично дружит: их нужно положить в холодильнике или прохладном месте, чтобы продлить срок хранения.
8. Овощи в фольге
Заворачивая овощи в фольгу, их можно оставить свежими максимально долго. /Фото: slovenskyviral.com
Некоторые овощи остаются свежими намного дольше, если их завернуть в алюминиевую фольгу. Этот лайфхак отлично подходит для хранения брокколи, сельдерея и листьев салата. Алюминиевая фольга имеет массу вариантов полезного применения, поэтому ее всегда нужно держать под рукой.
Интересная информация: Изобретение алюминиевой фольги приписывается швейцарцу Альфреду Гаучи, который работал в США. Он получил патент на ее изготовление в 1909 году. Сначала она предназначалась для упаковки преимущественно шоколада, но постепенно получила более широкое распространение.
9. Пластик против стекла
В чем лучше хранить продукты? /Фото: posudy.net
Когда дело доходит до длительного хранения еды, стеклянная тара подходит лучше всего. Особенно это правило касается свежих продуктов, например, очищенных овощей, зелени и других продуктов с высоким содержанием влаги. Стекло не реагирует ни на какие химические вещества и предотвращает проникновение бактерий.
10. Вверх тормашками
Контейнеры со сметаной и творогом нужно переворачивать вверх дном. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn
Этот совет может показаться необычным, но он действительно работает. Чтобы подольше сохранить свежесть сметаны, творога, йогурта или мягкого сыра в холодильнике, их пластиковый контейнер лучше перевернуть. Таким простым способом создается эффект вакуума и внутрь коробки не проникает никаких вредных компонентов. Так замедляется развитие бактерий, вызывающих порчу этих продуктов.
11. Правильное хранение свежей моркови
На кухне не помешает немного песка. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Мало кто знает, но хранить свежую морковь лучше всего в песке. Да-да, для такого особого лайфхака понадобится контейнер, который будет хорошо пропускать воздух, например коробка с отверстиями или ящик с металлическими прутьями. В емкость нужно положить дышащую ткань, а потом заполнить ее песком. В подготовленном месте можно разложить морковь и дольше сохранять ее свежей без почернений и плесени.
12. Лук в колготках
Интересный, но очень полезный способ хранения лука. /Фото: vipstory.net
Лук лучше не хранить весь вместе в одном мешке или тем более полиэтиленовом пакете. От соприкосновения друг с другом лук выделяет влагу, которая становится причиной развития плесени и быстрой порчи продукта. Лучшим решением будет поместите лук в капроновые колготки, и между каждой луковицей сделать узел. Такую своеобразную конструкцию можно повесить на стенку или кухонную мебель. Это будет не только полезно для свежести овощи, но и по-настоящему необычно смотреться на любой кухне.
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