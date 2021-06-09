12 лайфхаков, которые помогут максимально долго сохранить продукты свежими

Небанальные способы сохранения свежести продуктов. /Фото: happymoneysaver.com

1. Свежие ягоды

Уксус помогает сохранить свежесть ягод. /Фото: nastroy.net

2. Долгое хранение сыра

Несмотря на распространенное мнение об обратном, сыр может долго храниться в холодильнике. /Фото: svekrovi.net

3. Прячем грибы в пакет

Для сохранения свежести грибов очень важна правильная упаковка. /Фото: legionathletics.comlegionathletics.com

4. Яйца в морозильной камере

Лучшее место для длительного хранения яиц — морозилка. /Фото: happymoneysaver.com

5. Зеленый лук в необычном хранилище

Заставить зеленый лук оставаться свежим максимально долго совсем не сложно. /Фото: baomoi-photo-fbcrawler.zadn.vn

6. Свежие бананы

Немножко фольги или пленки, капелька мастерства и бананы пролежат на кухне минимум неделю. /Фото: otdyhayem.files.wordpress.com

7. Яблоки дружат с картофелем

Яблоки дольше остаются свежими в холодильнике. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn

8. Овощи в фольге

Заворачивая овощи в фольгу, их можно оставить свежими максимально долго. /Фото: slovenskyviral.com

9. Пластик против стекла

В чем лучше хранить продукты? /Фото: posudy.net

10. Вверх тормашками

Контейнеры со сметаной и творогом нужно переворачивать вверх дном. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn

11. Правильное хранение свежей моркови

На кухне не помешает немного песка. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

12. Лук в колготках

Интересный, но очень полезный способ хранения лука. /Фото: vipstory.net