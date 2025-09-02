Неверующее общество и «молочные» имена для детей: 8 занимательных фактов о Китае

В последние несколько десятилетий о Китае говорят всё чаще: миллионы их товаров заполняют наши рынки, само их государство развивается и выходит в лидеры по ряду отраслей деятельности. Всё это неизбежно привлекает внимание к этой стране. Однако немало интересных вещей о людях, их привычках и традициях для обывателя продолжают оставаться неизвестными.
1. Подавляющее большинство китайцев - атеисты
Китай - одна из самых атеистичных стран. /Фото: 1news.az
Притом, что у китайского народа довольно богатая духовная история, сегодня религии в государстве места почти не осталось. Атеизм является официальной позицией Коммунистической партии Китая, а «принятие атеизма» - условием включения в партию. Но эту же политику активно поддерживает и народ: так, по данным редакции Novate.ru, в 2015 году доля атеистов среди китайцев достигла 90%, при этом верующих было всего 7%. Подобные показатели делают Китай одной из «самых неверующих» стран на планете. Справедливости ради, следует уточнить, что китайская конституция обеспечивает свободу вероисповедания и защиту от дискриминации граждан по религиозному признаку.
2. Китайские производители часто меняют название страны на товарах
Знаменитое made in China сейчас увидишь намного реже, чем должно быть. /Фото: factroom.ru
Если на ярлычке одежды, игрушки или другой вещи видится ставшее уже легендарным Мade in China, то обычно это является ассоциацией с плохим качеством. Потому китайские производители стараются абстрагироваться от надписи со столь дурной репутацией.
3. Китайские миллионеры всеми способами возвращают утраченные культурные артефакты КНР
Богачи не гнушаются нарушением закона, лишь бы вернуть вывезенные когда-то сокровища Китая. /Фото: rua.gr
В позапрошлом столетии европейские колониальные державы буквально растащили китайские ценности, вывезли из страны огромное количество культурных и исторических памятников. Но сегодня местные миллиардеры и коллекционеры делают всё, чтобы вернуть это достояние обратно в Китай. Правда, это не всегда происходит в форме легальной покупки ценностей - бывают случаи, когда богачи пользуются услугами воров, чтобы те выкрадывали их из музеев и частных коллекций, если выкуп оказывается невозможным.
4. В Китае чавкают
К чавканью в Китае относятся совсем иначе, нежели у нас. /Фото: travelask.ru
Особенности поведения в различных странах может кардинально отличаться друг от друга. Столовый этикет в данном случае исключением не является. Например, если на отечественных просторах чавканье является признаком дурного тона, то сдерживание этого звука в Китае может оскорбить того, кто готовил еду, которую вы едите. А всё потому, что там считается, что если гость во время приёма пищи не чавкает или не издаёт другие подобные звуки, то это значит, что ему не нравится блюдо.
5. В китайском языке цифры имеют дополнительную трактовку
Цифры в Китае - понятие многозначное. /Фото: wordpress.com
Китайские числа представляют собой многозначное понятие. Дело в том, что они означают не только количество, но и определённые термины. Так, например, число 1 носит значение «хочу», 2 — «двое» либо «пара», 4 — «смерть», 5 — «я», 6 — «удача», 8 — «богатство», 9 — «навеки, навсегда». Таким образом, сочетание определённых чисел означает определённую фразу. Поэтому, к примеру, китайцы стараются не использовать число 514, исходя из суеверных понятий, потому что оно означает «Я хочу умереть», зато частенько обращаются к числу 289: «Паре богатство навсегда», особенно в качестве пожелания на свадьбу.
6. В Китае длина отпуска зависит от стажа работы
Чем дольше работаешь, тем больше отпуск. /Фото: emigrant.guru
В Китае есть строгая градация срока отпускных относительно стажу работы. Например, если у китайца его ещё нет, то максимум он сможет получить отпуск длительностью всего 5 дней в год. Чтобы получить выходных в два раза больше, нужно наработать десятилетний стаж, а вот при достижении двадцатилетнего — отпуск увеличиться не до 20, а только до 15 дней.
7. Китайским детям дают «молочные» имена
Атеизм не мешает бытовать суевериям. /Фото: interfax.ru
Какими бы атеистами не были большинство китайцев, считаться с местными суевериями они не перестают. Так, в целях защиты ребёнка от негативного влияния «злых духов», они предпочитают «скрыть» его настоящее имя. Таким образом, сформировалась традиция присваивать детям ласковые прозвища, или «молочные» имена: Тигрёнок, Сахарок, Дракончик и др. Называют другим именем китайского ребёнка вплоть до поступления его в школу.
8. В Китае девушки не подчёркивают декольте, но обожают мини
Азиатские модницы предпочитают открывать ноги. /Фото: livejournal.com
Модные тенденции в КНР также имеют свои традиции и негласные правила. Например, китаянки не имеют привычки обнажать грудь и плечи. Одновременно с эти совершенно не стесняются надевать до неприличия короткие юбки, платья и шорты. Такая тенденция пошла с древних времён, что ясно видно по китайскому традиционному платью под названием ципао: его фасон также предполагает полностью закрытый верх, но при этом наличие глубоких разрезов по бокам, которые открывают ноги.
