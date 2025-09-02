С нами не соску...
Неверующее общество и «молочные» имена для детей: 8 занимательных фактов о Китае



В последние несколько десятилетий о Китае говорят всё чаще: миллионы их товаров заполняют наши рынки, само их государство развивается и выходит в лидеры по ряду отраслей деятельности. Всё это неизбежно привлекает внимание к этой стране. Однако немало интересных вещей о людях, их привычках и традициях для обывателя продолжают оставаться неизвестными.
Вашему вниманию 8 занимательных фактов о Китае.

1. Подавляющее большинство китайцев - атеисты


Китай - одна из самых атеистичных стран. /Фото: 1news.az

Китай - одна из самых атеистичных стран. /Фото: 1news.az

 

Притом, что у китайского народа довольно богатая духовная история, сегодня религии в государстве места почти не осталось. Атеизм является официальной позицией Коммунистической партии Китая, а «принятие атеизма» - условием включения в партию. Но эту же политику активно поддерживает и народ: так, по данным редакции Novate.ru, в 2015 году доля атеистов среди китайцев достигла 90%, при этом верующих было всего 7%. Подобные показатели делают Китай одной из «самых неверующих» стран на планете. Справедливости ради, следует уточнить, что китайская конституция обеспечивает свободу вероисповедания и защиту от дискриминации граждан по религиозному признаку.

2. Китайские производители часто меняют название страны на товарах


Знаменитое made in China сейчас увидишь намного реже, чем должно быть. /Фото: factroom.ru

Знаменитое made in China сейчас увидишь намного реже, чем должно быть. /Фото: factroom.ru


 

Если на ярлычке одежды, игрушки или другой вещи видится ставшее уже легендарным Мade in China, то обычно это является ассоциацией с плохим качеством. Потому китайские производители стараются абстрагироваться от надписи со столь дурной репутацией.
Поэтому нередко на вещах из Китая можно заметить маркировку «Сделано в КНР». Впрочем, множество потребителей уже давно раскусили этот фокус.

3. Китайские миллионеры всеми способами возвращают утраченные культурные артефакты КНР


Богачи не гнушаются нарушением закона, лишь бы вернуть вывезенные когда-то сокровища Китая. /Фото: rua.gr

Богачи не гнушаются нарушением закона, лишь бы вернуть вывезенные когда-то сокровища Китая. /Фото: rua.gr

 

В позапрошлом столетии европейские колониальные державы буквально растащили китайские ценности, вывезли из страны огромное количество культурных и исторических памятников. Но сегодня местные миллиардеры и коллекционеры делают всё, чтобы вернуть это достояние обратно в Китай. Правда, это не всегда происходит в форме легальной покупки ценностей - бывают случаи, когда богачи пользуются услугами воров, чтобы те выкрадывали их из музеев и частных коллекций, если выкуп оказывается невозможным.

4. В Китае чавкают


К чавканью в Китае относятся совсем иначе, нежели у нас. /Фото: travelask.ru

К чавканью в Китае относятся совсем иначе, нежели у нас. /Фото: travelask.ru


 

Особенности поведения в различных странах может кардинально отличаться друг от друга. Столовый этикет в данном случае исключением не является. Например, если на отечественных просторах чавканье является признаком дурного тона, то сдерживание этого звука в Китае может оскорбить того, кто готовил еду, которую вы едите. А всё потому, что там считается, что если гость во время приёма пищи не чавкает или не издаёт другие подобные звуки, то это значит, что ему не нравится блюдо.

5. В китайском языке цифры имеют дополнительную трактовку


Цифры в Китае - понятие многозначное. /Фото: wordpress.com

Цифры в Китае - понятие многозначное. /Фото: wordpress.com

 

Китайские числа представляют собой многозначное понятие. Дело в том, что они означают не только количество, но и определённые термины. Так, например, число 1 носит значение «хочу», 2 — «двое» либо «пара», 4 — «смерть», 5 — «я», 6 — «удача», 8 — «богатство», 9 — «навеки, навсегда». Таким образом, сочетание определённых чисел означает определённую фразу. Поэтому, к примеру, китайцы стараются не использовать число 514, исходя из суеверных понятий, потому что оно означает «Я хочу умереть», зато частенько обращаются к числу 289: «Паре богатство навсегда», особенно в качестве пожелания на свадьбу.

6. В Китае длина отпуска зависит от стажа работы


Чем дольше работаешь, тем больше отпуск. /Фото: emigrant.guru

Чем дольше работаешь, тем больше отпуск. /Фото: emigrant.guru

 

В Китае есть строгая градация срока отпускных относительно стажу работы. Например, если у китайца его ещё нет, то максимум он сможет получить отпуск длительностью всего 5 дней в год. Чтобы получить выходных в два раза больше, нужно наработать десятилетний стаж, а вот при достижении двадцатилетнего — отпуск увеличиться не до 20, а только до 15 дней.

7. Китайским детям дают «молочные» имена


Атеизм не мешает бытовать суевериям. /Фото: interfax.ru

Атеизм не мешает бытовать суевериям. /Фото: interfax.ru

 

Какими бы атеистами не были большинство китайцев, считаться с местными суевериями они не перестают. Так, в целях защиты ребёнка от негативного влияния «злых духов», они предпочитают «скрыть» его настоящее имя. Таким образом, сформировалась традиция присваивать детям ласковые прозвища, или «молочные» имена: Тигрёнок, Сахарок, Дракончик и др. Называют другим именем китайского ребёнка вплоть до поступления его в школу.

8. В Китае девушки не подчёркивают декольте, но обожают мини


Азиатские модницы предпочитают открывать ноги. /Фото: livejournal.com

Азиатские модницы предпочитают открывать ноги. /Фото: livejournal.com

 

Модные тенденции в КНР также имеют свои традиции и негласные правила. Например, китаянки не имеют привычки обнажать грудь и плечи. Одновременно с эти совершенно не стесняются надевать до неприличия короткие юбки, платья и шорты. Такая тенденция пошла с древних времён, что ясно видно по китайскому традиционному платью под названием ципао: его фасон также предполагает полностью закрытый верх, но при этом наличие глубоких разрезов по бокам, которые открывают ноги.

