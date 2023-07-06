Как появились бургеры в СССР задолго до открытия американского Макдональдса

Первые советские бургеры стоили 50 копеек / Фото: instagram.com

Детвора очень любит гамбургеры / Фото: m.uz.sputniknews.ru

«Городская» булочка с котлетой - так называли бургер в СССР / Фото: topkyiv.info

Анастас Микоян привез в СССР рецепт бургера еще в 30-х годах / Фото: artsandculture.google.com

Первый Макдональдс открылся в Москве в 90-х годах / Фото: ok.ru

Производство бургеров возобновилось в 90-х годах / Фото: hochyvseznat.ru