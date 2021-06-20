Почему быки «не взлюбили» плащ красного цвета в руках матадора

Суть не в цвете. /Фото: runja.ru.

Бедное животное. /Фото: yandex.com.

Как видит человек и как примерно видит корова. /Фото: homenal.com.

Если КРС не дразнить и не мучить, он очень милый. /Фото: festivalsherpa.com.

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