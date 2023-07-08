Продукты, которые мы по привычке берем про запас, а потом выбрасываем

На первый взгляд следить за порядком в продуктах не так уж и сложно, но и тут есть свои нюансы. Одни любят вакуум, вторые свежий воздух, третьи холод, а четвертые вообще не терпят долгого хранения в любых условиях.

Мы разобрались, какие съестные припасы, которые мы нередко покупаем и храним подолгу не стоит на длительный срок оставлять на полках шкафов и холодильников.



Кофе

Мука

Пряности и специи

Сахар

Дрожжи

Мясо и птица

Подарочные масла-сувениры

Грецкие орехи

Начатые соусы

Отравиться долго хранившимся кофе, конечно, нельзя, но вот вкус он точно изменит не в лучшую сторону. Даже если кофе не смолот и хранится в вакуумной упаковке, спустя месяц-два он начнет терять свой аромат, впитывать в себя влагу и посторонние запахи. Поэтому, если вы цените насыщенный запах и вкус этого напитка, лучше всего покупать его в том количестве, которое вы, ваша семья или сотрудники офиса выпьете за короткий период. Ну а попытка сэкономить приведет лишь к тому, что каждая последующая чашка будет уступать по качеству предыдущей.Мука при неправильном хранении может вбирать в себя влагу и стать домом для паразитов, которые быстро размножатся не только в ней. Чтобы избежать этого и увеличить срок хранения муки с 3 месяцев до полугода-года, лучше хранить ее в прохладном месте или в холодильнике. Если это невозможно, лучше покупать муку в небольших пачках и пересыпать в герметичные пластиковые контейнеры.Соль и перец можно покупать с небольшим запасом, ведь мы пользуемся ими часто. А вот такие специи, как имбирь, базилик, корица, мы достаем из своих кухонных шкафчиков гораздо реже. Важно знать, что даже при правильном хранении в сухом и темном месте подобные приправы со временем теряют свой аромат, вкус и полезные свойства. Поэтому лучше использовать молотые специи в течение 6 месяцев, а цельные — в течение 2 лет.Мы зря храним открытый сахар в шкафу подолгу. Для того чтобы он сохранил свои свойства, он должен быть в герметичной емкости или пакете в сухом помещении с хорошей вентиляцией и при оптимальной температуре. В противном случае, открытый продукт может впитать посторонние запахи, скомковаться, а еще хуже — в нем могут поселиться клопы или плесень. Если невозможно обеспечить должный уход за большими запасами сахара, лучше не покупать его в больших количествах.Иногда тесто не поднимается, и может показаться, что это произошло из-за недостаточных навыков, но нередко причина может быть и в самих дрожжах и истекшем сроке годности. Дрожжи следует хранить не более 3-4 месяцев, даже если они находятся в холодильнике. Поэтому перед приготовлением не забудьте проверить дату на упаковке.Когда речь идет о запасах мяса и птицы, есть некоторые спорные моменты. Многим хочется сэкономить и закупиться большим объемом, если подворачивается выгодная цена. Однако стоит помнить, что мы напрасно замораживаем мясо на длительное время, потому что оно может изменить свой вкус и стать сухим. Если это вас не беспокоит, то хорошей привычкой будет делить его на порции и укладывать их в маленькие пакетики. Таким образом, вы сможете брать нужное количество для приготовления конкретного блюда, не размораживая и замораживая большой кусок или тушку несколько раз.Масла имеют ограниченный срок хранения — около года после вскрытия и до 3 лет в запечатанном виде, в зависимости от типа масла. Они требуют гораздо более бережного хранения, чем мы привыкли думать.Масло должно быть защищено от контакта с кислородом, света и перепадов температур. Особенно важно быть внимательными с подарочными маслами, которые до покупки неизвестно сколько стояли на витрине. Перед использованием такого масла рекомендуется проверить, не стало ли оно горьким, чтобы случайно не испортить блюдо.Покупка чищеных грецких орехов и их хранение в таком виде может показаться отличной идеей. Однако при покупке стоит учитывать, что в подобном виде они хранятся не более 3 месяцев. Это связано с тем, что ореховая скорлупа помогает защитить жирные кислоты от воздействия температуры, света и кислорода. Именно эти факторы могут привести к горечи во вкусе и потере питательной ценности орехов. В скорлупе орехи могут сохраняться до года.Кто не сталкивался с ситуацией, когда дверцы холодильника заполняются открытыми соусами, майонезом, кетчупом, горчицей и другими соусами в пластиковых контейнерах. Важно помнить, что срок хранения этих продуктов уменьшается сразу после их открытия. Даже плотно закрытая крышка и хранение в холодильнике не гарантируют их сохранность. Важно тщательно следить за этими баночками, чтобы внезапно не ощутить на себе «прелести» отравления.