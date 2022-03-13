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Звездные архивы: 15 малоизвестных фотографий российских знаменитостей


Редкие фотографии российских знаменитостей.

Редкие фотографии российских знаменитостей.

Они известны на всем постсоветском пространстве, а многие и за его пределами. Поклонники готовы стремятся попасть на их концерты или премьеры и готовы заваливать цветами и подарками. При этом мало кто задумывается, что они вовсе не небожители, а самые обычные люди со своими проблемами и привычками. У них есть близкие люди, заботы, и они порой хотят отдохнуть от повышенного внимания публики. В этом обзоре фотографии знаменитостей, какими их видели очень немногие.

1. Лолита Милявская, Александр Цекало и дочь Ева


Счастливое семейное фото молодых родителей.

Счастливое семейное фото молодых родителей.

 

2. Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев


Разница в возрасте супругов составляла 37 лет!

Разница в возрасте супругов составляла 37 лет!

 

3. Владимир Пресняков и Елена Ленская


Много лет красивая пара жила в гражданском браке.

Много лет красивая пара жила в гражданском браке.

 

4. Андрей Данилко и Влад Сташевский


Молодые знаменитости в начале своей карьеры.

Молодые знаменитости в начале своей карьеры.

 

5. Михаил Барышников и Шерон Стоун


Успешный артист балета и знаменитая звезда телеэкрана.

Успешный артист балета и знаменитая звезда телеэкрана.

 

6. Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова


Танцоры балета с педагогами-репетиторами Екатериной Максимовой и Николаем Фадеечевым в Большом театре.

Танцоры балета с педагогами-репетиторами Екатериной Максимовой и Николаем Фадеечевым в Большом театре.

 

7. Светлана Бондарчук и Владимир Пресняков


Раритетный снимок с таинственной незнакомкой.

Раритетный снимок с таинственной незнакомкой.

 

8. Валерий Леонтьев и Лора Квинт


Отношения с Лорой длились 9 лет, а разошлись влюбленные из-за ревности и обид.

Отношения с Лорой длились 9 лет, а разошлись влюбленные из-за ревности и обид.

 

9. Александр Шульгин и Валерия


Скандальный российский композитор и продюсер с молодой женой.

Скандальный российский композитор и продюсер с молодой женой.

 

10. Наталья Ветлицкая и Сергей Зверев


В далеком 1995 году молодая певица была дамой сердца известного стилиста и кутюрье.

В далеком 1995 году молодая певица была дамой сердца известного стилиста и кутюрье.

 

11. Сергей Бодров и Светлана


Влюбленная молодая парочка.

Влюбленная молодая парочка.

 

12. Лариса Долина


Молодая певица в «диком» образе рыжей воительницы.

Молодая певица в «диком» образе рыжей воительницы.

 

13. Анита Цой с сыном


С годами российская певица корейского происхождения только похорошела.

С годами российская певица корейского происхождения только похорошела.

 

14. Роза Сябитова с детьми


Профессиональная сваха из телепередачи «Давай поженимся» в молодости.

Профессиональная сваха из телепередачи «Давай поженимся» в молодости.

 

15. Борис Моисеев


Отчаянный модник российской эстрады.

Отчаянный модник российской эстрады.

 

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Звездные архивы: 15 малоизвестных фотографий российских знаменитостей

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Звездные архивы: 15 малоизвестных фотографий российских знаменитостейПодписаться на мой Instagram
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