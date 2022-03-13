Звездные архивы: 15 малоизвестных фотографий российских знаменитостей

Редкие фотографии российских знаменитостей.
Они известны на всем постсоветском пространстве, а многие и за его пределами. Поклонники готовы стремятся попасть на их концерты или премьеры и готовы заваливать цветами и подарками. При этом мало кто задумывается, что они вовсе не небожители, а самые обычные люди со своими проблемами и привычками. У них есть близкие люди, заботы, и они порой хотят отдохнуть от повышенного внимания публики. В этом обзоре фотографии знаменитостей, какими их видели очень немногие.
1. Лолита Милявская, Александр Цекало и дочь Ева
Счастливое семейное фото молодых родителей.
2. Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев
Разница в возрасте супругов составляла 37 лет!
3. Владимир Пресняков и Елена Ленская
Много лет красивая пара жила в гражданском браке.
4. Андрей Данилко и Влад Сташевский
Молодые знаменитости в начале своей карьеры.
5. Михаил Барышников и Шерон Стоун
Успешный артист балета и знаменитая звезда телеэкрана.
6. Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова
Танцоры балета с педагогами-репетиторами Екатериной Максимовой и Николаем Фадеечевым в Большом театре.
7. Светлана Бондарчук и Владимир Пресняков
Раритетный снимок с таинственной незнакомкой.
8. Валерий Леонтьев и Лора Квинт
Отношения с Лорой длились 9 лет, а разошлись влюбленные из-за ревности и обид.
9. Александр Шульгин и Валерия
Скандальный российский композитор и продюсер с молодой женой.
10. Наталья Ветлицкая и Сергей Зверев
В далеком 1995 году молодая певица была дамой сердца известного стилиста и кутюрье.
11. Сергей Бодров и Светлана
Влюбленная молодая парочка.
12. Лариса Долина
Молодая певица в «диком» образе рыжей воительницы.
13. Анита Цой с сыном
С годами российская певица корейского происхождения только похорошела.
14. Роза Сябитова с детьми
Профессиональная сваха из телепередачи «Давай поженимся» в молодости.
15. Борис Моисеев
Отчаянный модник российской эстрады.
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