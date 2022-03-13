Звездные архивы: 15 малоизвестных фотографий российских знаменитостей

Редкие фотографии российских знаменитостей.

1. Лолита Милявская, Александр Цекало и дочь Ева

Счастливое семейное фото молодых родителей.

2. Ирина Цывина и Евгений Евстигнеев

Разница в возрасте супругов составляла 37 лет!

3. Владимир Пресняков и Елена Ленская

Много лет красивая пара жила в гражданском браке.

4. Андрей Данилко и Влад Сташевский

Молодые знаменитости в начале своей карьеры.

5. Михаил Барышников и Шерон Стоун

Успешный артист балета и знаменитая звезда телеэкрана.

6. Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова

Танцоры балета с педагогами-репетиторами Екатериной Максимовой и Николаем Фадеечевым в Большом театре.

7. Светлана Бондарчук и Владимир Пресняков

Раритетный снимок с таинственной незнакомкой.

8. Валерий Леонтьев и Лора Квинт

Отношения с Лорой длились 9 лет, а разошлись влюбленные из-за ревности и обид.

9. Александр Шульгин и Валерия

Скандальный российский композитор и продюсер с молодой женой.

10. Наталья Ветлицкая и Сергей Зверев

В далеком 1995 году молодая певица была дамой сердца известного стилиста и кутюрье.

11. Сергей Бодров и Светлана

Влюбленная молодая парочка.

12. Лариса Долина

Молодая певица в «диком» образе рыжей воительницы.

13. Анита Цой с сыном

С годами российская певица корейского происхождения только похорошела.

14. Роза Сябитова с детьми

Профессиональная сваха из телепередачи «Давай поженимся» в молодости.

15. Борис Моисеев

Отчаянный модник российской эстрады.