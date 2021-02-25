16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение

1. Вот, что бывает, когда читаешь новости за рулем!

День, который начинается в фонтане, априори нельзя назвать удачным! | Фото: kalaputski.ru.

2. «Мама-а-а-а-а, кроватка на меня напала и не отпускает!»

Даже у детей бывают тяжелые дни. | Фото: Приколы на Досенг.

3. Кажется, белое платье уже не такое белое...

День свадьбы - самый счастливый день! | Фото: Fakten Guru.

4. «Понедельник, ранее утро, крокодил...»

5. Как за одну секунду лишитmся уверенности в себе и хорошего настроения

Кажется, я увидел, как ее хорошее настроение село в машину и уехало! | Фото: Мир мужчины .

6. «Вообще-то, наш енот очень милый, просто встал не с той ноги!»

Страстный «поцелуй» милейшего создания. | Фото: Reddit.

7. «Яйца как будто специально придуманы такой формы, чтобы портить людям настроение!»

Потеря потерь! | Фото: Юмор каждый день.

8. «Мой парень очень симпатичный! К нему все время пристают девушки, а сегодня его, вообще, чуть не украл орел! »

«Уж лучше бы нагадил...» | Фото: pixmafia.com.

9. «Когда в следующий раз будем спускать лодку, надо бы не забыть отцепить ее от машины!»

Спуск лодки на воду прошел не по плану . | Фото: Zefirka.

10. В этот момент он рассказывал детям, как можно и как нельзя себя вести...

«Папа показал, что бывает, когда балуешься у реки!» | Фото: Курс валют.

11. «Нужно уметь вовремя затормозить, что бы что-то другое не затормозило тебя...»

Какое необычное украшение на елку. | Фото: Zefirka.

12. «Вот стою и гадаю: откапывать или подождать до весны...»

А ведь снег вообще не обещали... | Фото: Приколы на Досенг.

13. Так приятно было осознать, что какая-то запасливая белочка выбрала именно твою машину в качестве сундука для орешков

По мнению Novate.ru, остается только уступить машину белке . | Фото: HappyNews.

14. «Где-то я слышала, что подорожник помогает в таких ситуациях!»

«А вдруг поможет?» | Фото: NWCOD.COM.

15. «Кажется, сама Вселенная против того, чтобы я выпила бокальчик вина!»

Это ли не знак? | Фото: Mixnews.

16. Нужно рассказывать, как жильцы нашего дома отметили первое мая?

«Отменно» погудели на балконе! | Фото: Yaplakal.

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