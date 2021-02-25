Случается так, что у тебя хорошее настроение, ты счастлив, а через секунду все портится. То проезжающая машина обольет, то милые животные вдруг оказывается кровожадными. Мы собрали 16 ситуаций, когда у людей за три секунды испортилось настроение.
1. Вот, что бывает, когда читаешь новости за рулем!
День, который начинается в фонтане, априори нельзя назвать удачным! | Фото: kalaputski.ru.
2. «Мама-а-а-а-а, кроватка на меня напала и не отпускает!»
Даже у детей бывают тяжелые дни. | Фото: Приколы на Досенг.
3. Кажется, белое платье уже не такое белое...
День свадьбы - самый счастливый день! | Фото: Fakten Guru.
4. «Понедельник, ранее утро, крокодил...»
«Уважаемый крокодил, может кофе?» | Фото: Primeira Hora.
5. Как за одну секунду лишитmся уверенности в себе и хорошего настроения
Кажется, я увидел, как ее хорошее настроение село в машину и уехало! | Фото: Мир мужчины.
6. «Вообще-то, наш енот очень милый, просто встал не с той ноги!»
Страстный «поцелуй» милейшего создания. | Фото: Reddit.
7. «Яйца как будто специально придуманы такой формы, чтобы портить людям настроение!»
Потеря потерь! | Фото: Юмор каждый день.
8. «Мой парень очень симпатичный! К нему все время пристают девушки, а сегодня его, вообще, чуть не украл орел!»
«Уж лучше бы нагадил...» | Фото: pixmafia.com.
9. «Когда в следующий раз будем спускать лодку, надо бы не забыть отцепить ее от машины!»
Спуск лодки на воду прошел не по плану. | Фото: Zefirka.
10. В этот момент он рассказывал детям, как можно и как нельзя себя вести...
«Папа показал, что бывает, когда балуешься у реки!» | Фото: Курс валют.
11. «Нужно уметь вовремя затормозить, что бы что-то другое не затормозило тебя...»
Какое необычное украшение на елку. | Фото: Zefirka.
12. «Вот стою и гадаю: откапывать или подождать до весны...»
А ведь снег вообще не обещали... | Фото: Приколы на Досенг.
13. Так приятно было осознать, что какая-то запасливая белочка выбрала именно твою машину в качестве сундука для орешков
По мнению Novate.ru, остается только уступить машину белке. | Фото: HappyNews.
14. «Где-то я слышала, что подорожник помогает в таких ситуациях!»
«А вдруг поможет?» | Фото: NWCOD.COM.
15. «Кажется, сама Вселенная против того, чтобы я выпила бокальчик вина!»
Это ли не знак? | Фото: Mixnews.
16. Нужно рассказывать, как жильцы нашего дома отметили первое мая?
«Отменно» погудели на балконе! | Фото: Yaplakal.
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