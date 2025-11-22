Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Родившийся в Эдинбурге, Шотландия, в 1940 году Стюарт Фергюссон Виктор Сатклифф (Stuart Fergusson Victor Sutcliffe) вырос в Ливерпуле, Англия.



С раннего возраста он проявил свой незаурядный художественный талант. Зарабатывая деньги как мусорщик, Стюарт поступил в Ливерпульский художественный колледж. В своем классе он считался одним из лучших художников, работая в основном в абстрактном стиле экспрессионизма.

1961 год. Стюарт Сатклифф позирует для портрета в Ливерпуле, Англия.Именно в колледже он познакомился с однокурсником Джона Леннона , который стал его соседом. После того как Сатклифф продал одну из своих картин за громадные по тем временам 65 фунтов стерлингов, Джон убедил его купить бас-гитару — несмотря на то, что парень едва мог играть — и присоединиться к группе Леннона, созданной им с друзьями Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном.1960 год. Ранняя версия The Beatles, сфотографированная Джоном Ленноном: менеджер Аллан Уильямс, его жена Берил, бизнес-партнер Лорд Вудбайн, Стюарт Сатклифф, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Пит Бест.Название группы уже менялось много раз. После присоединения Сатклифф и Леннон предложили имя Beetles («Жуки»), по аналогии с группой Crickets («Сверчки») на подпевках у Бадди Холли (Buddy Holly). В течение нескольких месяцев это название превратилось сначала в Silver Beetles, затем в Silver Beatles и в конце концов — в Beatles.1960 год. The Silver Beatles — Стюарт Сатклифф, Джон Леннон, Пол Маккартни, барабанщик Джонни Хатч и Джордж Харрисон — выступает в Ливерпуле.«Он не был в действительности очень хорошим музыкантом. На самом деле он не был музыкантом вообще, пока мы не заговорили с ним о покупке бас-гитары.Он подобрал несколько вещей, и он немного занимался. Это было немного глупо, но это было не важно в то время, потому что он выглядел так здорово» (Джордж Харрисон).1961 год. Сатклифф играет на бас-гитаре с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.1961 год.Вместе с наспех отобранным барабанщиком Питом Бестом Сатклифф и The Beatles отправились в Гамбург выступать в клубах и набираться опыта.Сатклифф на сцене с The Beatles в клубе в Гамбурге.1960 год. Сатклифф выступает с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.Там Сатклифф влюбился в фотографа Астрид Кирхгерр (Astrid Kirchherr), которая через два месяца стала его невестой. Именно она придумала ему стрижку, которую впоследствии переняли остальные члены группы.1961 год. Астрид Кирхгерр и Стюарт Сатклифф позируют вместе в Гамбурге.1961 год.Однако взаимоотношения внутри группы накалялись. Пол Маккартни хотел, чтобы парень покинул группу, ведь тогда он сам стал бы бас-гитаристом. Однажды конфликт даже вылился в настоящую драку на сцене Top Ten Club.Сатклифф играет на бас-гитаре сзади Джона Леннона и Джорджа Харрисона в клубе Top Ten Club в Гамбурге.1961 год. Джон Леннон поет и играет на гитаре со Стюартом Сатклиффом и Джорджом Харрисоном в клубе Top Ten Club в Гамбурге.В 1961 году Сатклифф покинул The Beatles, чтобы сосредоточиться на живописи и жизни с Астрид. Он выиграл стипендию для аспирантов Гамбургского колледжа искусств, мечтая учиться у скульптора Эдуардо Паолоцци.1961 год. Сатклифф играет сзади Джорджа Харрисона.Однако его карьера была прервана, когда 10 апреля 1962 года, в 21-летнем возрасте, после серии сильных головных болей он умер от кровоизлияния в мозг.1961 год.Лицо Сатклиффа все еще можно увидеть на дальней левой стороне обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!