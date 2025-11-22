С нами не соску...
Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Родившийся в Эдинбурге, Шотландия, в 1940 году Стюарт Фергюссон Виктор Сатклифф (Stuart Fergusson Victor Sutcliffe) вырос в Ливерпуле, Англия.

С раннего возраста он проявил свой незаурядный художественный талант. Зарабатывая деньги как мусорщик, Стюарт поступил в Ливерпульский художественный колледж. В своем классе он считался одним из лучших художников, работая в основном в абстрактном стиле экспрессионизма.



Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

1961 год. Стюарт Сатклифф позирует для портрета в Ливерпуле, Англия.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Именно в колледже он познакомился с однокурсником Джона Леннона, который стал его соседом. После того как Сатклифф продал одну из своих картин за громадные по тем временам 65 фунтов стерлингов, Джон убедил его купить бас-гитару — несмотря на то, что парень едва мог играть — и присоединиться к группе Леннона, созданной им с друзьями Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном.

1960 год. Ранняя версия The Beatles, сфотографированная Джоном Ленноном: менеджер Аллан Уильямс, его жена Берил, бизнес-партнер Лорд Вудбайн, Стюарт Сатклифф, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Пит Бест.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Название группы уже менялось много раз. После присоединения Сатклифф и Леннон предложили имя Beetles («Жуки»), по аналогии с группой Crickets («Сверчки») на подпевках у Бадди Холли (Buddy Holly). В течение нескольких месяцев это название превратилось сначала в Silver Beetles, затем в Silver Beatles и в конце концов — в Beatles.

1960 год. The Silver Beatles — Стюарт Сатклифф, Джон Леннон, Пол Маккартни, барабанщик Джонни Хатч и Джордж Харрисон — выступает в Ливерпуле.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

«Он не был в действительности очень хорошим музыкантом. На самом деле он не был музыкантом вообще, пока мы не заговорили с ним о покупке бас-гитары.
Он подобрал несколько вещей, и он немного занимался. Это было немного глупо, но это было не важно в то время, потому что он выглядел так здорово» (Джордж Харрисон).

1961 год. Сатклифф играет на бас-гитаре с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

1961 год.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Вместе с наспех отобранным барабанщиком Питом Бестом Сатклифф и The Beatles отправились в Гамбург выступать в клубах и набираться опыта.

Сатклифф на сцене с The Beatles в клубе в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

1960 год. Сатклифф выступает с The Beatles в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Там Сатклифф влюбился в фотографа Астрид Кирхгерр (Astrid Kirchherr), которая через два месяца стала его невестой. Именно она придумала ему стрижку, которую впоследствии переняли остальные члены группы.

1961 год. Астрид Кирхгерр и Стюарт Сатклифф позируют вместе в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

1961 год.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Однако взаимоотношения внутри группы накалялись. Пол Маккартни хотел, чтобы парень покинул группу, ведь тогда он сам стал бы бас-гитаристом. Однажды конфликт даже вылился в настоящую драку на сцене Top Ten Club.

Сатклифф играет на бас-гитаре сзади Джона Леннона и Джорджа Харрисона в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

1961 год. Джон Леннон поет и играет на гитаре со Стюартом Сатклиффом и Джорджом Харрисоном в клубе Top Ten Club в Гамбурге.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

В 1961 году Сатклифф покинул The Beatles, чтобы сосредоточиться на живописи и жизни с Астрид. Он выиграл стипендию для аспирантов Гамбургского колледжа искусств, мечтая учиться у скульптора Эдуардо Паолоцци.

1961 год. Сатклифф играет сзади Джорджа Харрисона.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Однако его карьера была прервана, когда 10 апреля 1962 года, в 21-летнем возрасте, после серии сильных головных болей он умер от кровоизлияния в мозг.

1961 год.

Трагическая история жизни Стюарта Сатклиффа, «пятого битла»

Лицо Сатклиффа все еще можно увидеть на дальней левой стороне обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

источник

