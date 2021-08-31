7 способов организовать костер в походе, чтобы он горел несколько часов

Отправившись в поход, многие соотечественники всерьез задумываются о том, чтобы развести огонь. Костер может быть очень полезен во время вылазки на природу уже хотя бы потому, что он позволяет готовить еду. Существует много способов организации костра на месте. Выбор методики определяется целями разведения огня, а также наличием определенных инструментов.