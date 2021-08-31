7 способов организовать костер в походе, чтобы он горел несколько часов

Отправившись в поход, многие соотечественники всерьез задумываются о том, чтобы развести огонь. Костер может быть очень полезен во время вылазки на природу уже хотя бы потому, что он позволяет готовить еду. Существует много способов организации костра на месте. Выбор методики определяется целями разведения огня, а также наличием определенных инструментов.
Важно: перед тем, как разводить огонь на природе следует убедиться, что МЧС не ввело ограничение на разведение костров. Кроме того, следует принять весь комплекс необходимых мер пожарной безопасности.
1. Надежный огонь
Самый безопасный способ. /Фото: youtube.com.
Лучше всего разводить костер на специально металлической чаше. Это просто и вместе с тем безопасно. Просто сложите сухие поленья «домиком», водрузив сверху бумагу, веточки, бересту для розжига. Главное достоинство такого костра в том, что он будет постепенно гореть сверху вниз, постоянно получая приток кислорода.
2. Огненная свеча или шведский факел
Отличный метод. /Фото: youtube.com.
Данный способ идеально подходит для тех ситуаций, когда в распоряжении туриста находятся не самые сухие поленья. Просто составьте несколько рядом не вплотную и запихните в имеющиеся щели между деревяшки что-то для розжига. Поленья при этом должны быть одинаковой длины и толщины.
3. Шведский факел при помощи пилы
Тоже самое при помощи пилы. /Фото: youtube.com.
Если под рукой есть пила, то можно сделать шведский факел из цельного ствола. Отрезаем пилой небольшой кусок, после чего делаем прорези на ¾ длины заготовки так, чтобы она делилась на 4, 6 или 8 частей. Между ними образуется отверстие, в которое для розжига можно плеснуть чего-нибудь хорошо горящего. Главным достоинством такого костра является то, что на «факел» можно поставить кастрюлю, чайник или котелок.
4. Два бревна на всю ночь
Самый долгий костер. /Фото: youtube.com.
Костер, который точно будет горечь всю ночь, делается из двух стволов дерева, в которых предварительно необходимо сделать прорези. После этого два бревна складываются, а между ними помещается материал для растопки.
5. Шведский факел-скрутка
Свеча из скрутки. /Фото: youtube.com.
Для реализации данного способа понадобится топорик. С его помощью надо подготовить много сухих одинаковых поленьев не большого диаметра. Заготовки укладываются в произвольном порядке и выравниваются по торцам. Для того, чтобы конструкция не развалилась ее следует охватить ближе к концу зелеными ивовыми прутьями. «Факел» следует устанавливать на материал для розжига.
6. Ракетная печь
Свеча с поддувалом. /Фото: youtube.com.
Способ подготовки ракетной печи при помощи пыли напоминает подготовку финского факела, с той лишь зеницей, что необходимо вырезать только одну дольку и проделать в ней отверстие, которое станет поддувом. На самом деле, куда проще изготовить ракетную печь при помощи парочки сверл и дрели.
7. Костер на всю ночь из трех бревен
Такой точно на всю ночь. /Фото: youtube.com.
Общая концепция точно такая же, как и у финской свечи. Разница только в том, что костер будет не стоять, а лежать. Перед «заправкой» материалом для розжига следует сделать на каждом бревне при помощи пилы насечки, для того, чтобы конструкция лучше горела.
Видео
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии