5 самых мощных мотоциклов-чопперов, прекрасно подходящих для дальних путешествий


Поездка на туристическом мотоцикле приносит море удовольствия/ Фото: lugaland.com

Поездка на туристическом мотоцикле приносит море удовольствия/ Фото: lugaland.com

Езда на мотоцикле доставляет удовольствие и открывает целый новый мир возможностей. От быстрых и яростных спортивных байков до стильных туреров – сегодняшний моторынок полон предложений для любого свободолюбивого человека, жаждущего приключений под открытым небом. Но когда речь заходит о дальних путешествиях, нет ничего лучше крейсерских мотоциклов – спокойных круизеров и эпатажных чопперов, делающих длительные поездки наиболее комфортными и безопасными.

Мощные туристические мотоциклы для широких дорог


Езда на чоппере/ Фото: film.ru

Езда на чоппере/ Фото: film.ru

Как правило, туристические байки крупнее и тяжелее большинства других мотоциклов, потому что предназначены для поездок на большие расстояния. Когда требуется пересечь море, вы строите не маленькую весельную лодку, а надежный корабль, способный благополучно доставить вас к месту назначения.

Размер и форма туристического мотоцикла предлагает множество возможностей для создания комфортных условий передвижения и хранения вещей. Можете упаковать инвентарь в пару «седельных сумок» и просто ехать навстречу солнцу.


Чопперы – одна из самых эпатажных разновидностей круизного мотоцикла. Эффектно выглядящие, хорошо сбалансированные и удобные в управлении, такие машины не предназначены для скоростной езды – скорее для неспешных прогулок. Они могут доставить массу удовольствия, катаетесь ли вы по улицам, отправляетесь за город на выходные или путешествуете по шоссе.
За рулем чоппера/ Фото: hdwp.ru

За рулем чоппера/ Фото: hdwp.ru


Вы узнаете их по длинным наклонным передним вилкам, высокому рулю, заниженной раме и скошенной спереди назад форме. Довольно крупные и тяжелые, но при этом удивительно изящные, они восхищают не только внешним видом, но и рабочими характеристиками.

Обычно они представляют собой индивидуальные проекты, в результате которых серийный мотоцикл-крейсер модифицируется в соответствии с идеалами владельца и становится не просто средством передвижения, а произведением искусства, источником гордости и образцом достижений.

Популяризированные Питером Фондой в культовом фильме «Беспечный ездок», чопперы – не самые эффективные машины для езды: быстрые и устойчивые на прямой линии, но менее отзывчивые на низких скоростях и в поворотах, они разрабатывались в первую очередь для визуальных эффектов. Однако многие представители этой мотоциклетной группы отлично подходят для дальних поездок.
Вот несколько наиболее интересных, надежных и мощных моделей.

1. BMW R18


БМВ R18/ Фото: wikipedia.org

БМВ R18/ Фото: wikipedia.org

Обладая огромным 2-цилиндровым оппозитным силовым агрегатом, когда-либо произведенным компанией BMW Motorrad, R18 являет собой потрясающе стильную вариацию обычного круизера, недавно пополнившую блестящую коллекцию престижного баварского бренда. Создавая его, конструкторы вдохновлялись легендарными мотоциклами БМВ времён Второй мировой – в данном случае образцом послужил R5 1936/37 года.

Наклонная вилка в ретро-стиле, массивный выхлоп «рыбий хвост» и общее оформление по моде 1930-х красноречиво намекают на R5. У этого чоппера очень удобный для кастомного переоборудования дизайн, дополняемый огромным количеством деталей и аксессуаров, которые предлагает производитель для повышения уникальности.

1,8-литровый двигатель DOHC Boxer Twin с электронным управлением и воздушно-масляным охлаждением хорош даже без всяких модификаций: обеспечивая мощность в 90 л.с./158 Нм, он позволяет 345-килограммовому «немцу» играючи преодолевать большие расстояния.

2. Yamaha XV 1900


Ямаха XV 1900, мощность которого достигает более 100 л.с./ Фото: bikepost.ru

Ямаха XV 1900, мощность которого достигает более 100 л.с./ Фото: bikepost.ru


Если вы ищете универсальный спортивно-туристический мотоцикл, загляните в конюшню Yamaha. Модель XV 1900 – одна из тех жемчужин, которые предлагают сегодняшним гонщикам непревзойденные впечатления от вождения. Она предлагает не только комфорто низкий стиль езды, но и достаточную для быстрого передвижения по автострадам мощность: от 89 л.с. в европейских модификациях до более 100 в американских.

Этот красавец доставит вас куда пожелаете независимо от местности: он с одинаковой резвостью бегает по гладким асфальтированным шоссе и неровным проселкам. Благодаря прочной и удобной конструкции с передней телескопической вилкой (110 мм рабочего хода), тяговитому двигателю и большому количеству места для перевозки ваших ценных вещей XV 1900 является отличным туристическим мотоциклом.

Со скоростью, достигающей 205 км в час, он гарантирует незабываемые ощущения на дороге. У японского флагмана несколько вариаций исполнения (с отдельной версией двигателя для каждой), но у всех очень привлекательный внешний вид, и возможности тюнинга практически безграничны.

3. Suzuki Intruder M1800R


Suzuki Intruder M1800R, снабженный мотором мощностью 125 л.с./ Фото: auto.ru

Suzuki Intruder M1800R, снабженный мотором мощностью 125 л.с./ Фото: auto.ru

Спортивный атлет среди мощных круизеров, Intruder представляет собой еще одну японскую альтернативу дорогостоящим американским конкурентам.

Благодаря мощному 92-киловаттному двигателю (125 л.с.) с потрясающим звуком, обтекаемому дизайну, высокой полезной нагрузке и стабильной курсовой устойчивости его нередко используют как дальнобойный турер. Он немного неповоротлив и тяжеловат для новичков, но в опытных руках прекрасно подходит для поездок по пересеченной местности и неторопливых загородных путешествий.

4. Harley-Davidson Softail Slim


Harley-Davidson Softail Slim, на котором можно разогнаться до 125 км в час/ Фото: avtotachki.com

Harley-Davidson Softail Slim, на котором можно разогнаться до 125 км в час/ Фото: avtotachki.com

Аутентичный шоу-байк со 100% генетикой Харлея разрабатывался прежде всего для эффектного вида, однако ездит он на удивление проворно. Ход подвески (130 мм спереди и 86 сзади) не особенно велик, но прочное шасси производит хорошее впечатление и отправляет водителю мало ударов даже на самых плохих дорогах.

Машина умело настроена для длинных пробежек. Яростная пульсация поршней, сопровождающая мощное сердцебиение V2, передается водителю и делает его счастливым.

Хотя на этом чоппере можно разогнаться до 195 км/ч (номинальная мощность от 51 до 100 кВт, то есть до 135 л.с.), эксперты не советуют выжимать из него все соки. По их утверждениям, 80 км/ч на «Слиме» – это все равно, что расслабиться после трудного дня в джакузи с солью Мертвого моря.

Вы путешествуете в полном комфорте, осматривая окрестные достопримечательности и восхищая зевак – в неспешном темпе по длинным магистралям мотоцикл движется очень мягко, не раздражая громким ревом и тряской ездой.

На грунтовках и каменистых тропинках амортизаторы тоже неплохо справляются со своей задачей, но если не любите жесткое массажное кресло, не позволяйте большому Harley идти коротким путем. Выбирайте ровные трассы без необходимости частых и резких маневров: хотя Softail удивительно гибкий для своего 320-килограммового веса, от столь крупной машины нельзя ожидать спортивной ловкости. Но если вы – любитель спокойных путешествий, он не разочарует.

5. Boss Hoss Cycles BHC-3 LS3


Boss Hoss Cycles BHC-3 LS3 оснащен мотором V8 объемом 6200 куб. см/ Фото: bosshoss.com

Boss Hoss Cycles BHC-3 LS3 оснащен мотором V8 объемом 6200 куб. см/ Фото: bosshoss.com

Американский производитель Boss Hoss Cycles, основанный в 1990 году и базирующийся в штате Теннесси, создал сотни мотоциклов за годы своей деятельности. Его детища меняют правила игры в мире дальнобойных круизеров, где мощность не столь важна, как стиль, комфорт и универсальность. BHC-3 LS3 понравится всем, кто любит роскошные путешествия.

Модель впечатляет по многим причинам. Объединяя шикарный вид с передовыми технологиями, 528-килограммовый 2,6-метровый чоппер может похвастаться огромной мощностью. Практически все основные компоненты разрабатываются и изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому для примера возьмем BHC-3 LS3, на базе которого построено более 30 различных вариаций: он оснащен поражающим воображение V8 объемом 6200 куб. см., выдающим свыше 440 л.с. (324,8 кВт) при 5750 об/мин и 603 ньютон-метра крутящего момента при 4750 оборотах.

Плохой выбор для начинающих, но отличный для всех, у кого за плечами большой опыт общения с крупными, тяжелыми и мощными шоссейными крейсерами. Удивительно плавный и хорошо сбалансированный, он способен превратить рутинную дальнюю поездку в грандиозное событие.

источник

