«Ласковый май»: музыкальный феномен мальчишек из интерната

Эпоха перестройки и поднятие «железного занавеса» открыли для жителей Советского Союза новые горизонты и привели к возникновению новых музыкальных веяний и коллективов. Среди них невероятную популярность приобрела группа «Ласковый май». За 10 лет существования на ее концертах побывал каждый пятый житель страны, а поклонницы сходили с ума по исполнителям, засыпая их письмами и сводя счеты с жизнью.











Датой образования группы «Ласковый май» называют 6 декабря 1986 года. Тогда в оренбургской школе-интернате № 2 руководитель музыкального кружка Сергей Кузнецов и 13-летний Юра Шатунов готовили к новогоднему празднику музыкальную программу. Через год голос Шатунова был записан в одном из местных Домов культуры, а затем наложен на минусовку. Сергей Кузнецов отдал кассету в один из местных киосков на железнодорожном вокзале. Через несколько недель на просторах необъятного Советского Союза отовсюду доносился голос Юры Шатунова.



Группа уже вышла за рамки музыкальных концертов интерната и стала выступать на сценах местного значения. Директор воспитательного учреждения всячески препятствовала деятельности «Ласкового мая», считая, что свалившаяся популярность пагубно влияет на неокрепшую психику юного певца.

А Сергей Кузнецов был уволен из интерната.Именно в тот период (лето 1988 года) в Оренбурге появляется Андрей Разин, который работал на московской звукозаписывающей студии «Рекорд». Он уговаривает Кузнецова переехать в Москву для дальнейшей деятельности, пообещав перевезти туда же Юру Шатунова. Когда же Сергей Кузнецов оказывается в столице, он обнаруживает , что Разин продюсирует группу под названием «Ласковый май», участники которого выступают под фонограмму с голосом Юры.Видя бездействия Разина в отношении переезда Шатунова в Москву, Кузнецов сам (без разрешения руководства интерната) 9 сентября 1988 года привозит мальчика в столицу. Чтобы не разразился скандал, Разин официально переводит Шатунова в московскую школу-интернат.Проходит серьезная работа на профессиональном оборудовании. В студии перезаписывают альбом «Белые розы», и начинаются бесконечные гастроли. Группу пополняют другие мальчики из интернатов. В январе 1989 по центральному телеканалу в программе «Утренняя почта» демонстрируют клип «Белые розы», и постепенно в отношении группы «Ласковый май» начинается массовая истерия со стороны поклонников.Андрей Разин в детстве с четой Горбачевых.Желая получать максимальный доход от деятельности группы, Андрей Разин буквально «клонирует» ее, и по Союзу разъезжает несколько коллективов. Сергей Кузнецов, несогласный с таким положением дел, покидает «Ласковый май». Когда наличие нескольких групп с одинаковым названием становится слишком явным, Андрею Разину удается выходить сухим из воды, т. к. его считаются родственником Михаила Горбачева. Дело в том, что Разину посчастливилось сфотографироваться в детстве с четой Горбачевых, после чего Андрей называл себя племянником генсека.Когда зрители приходили посмотреть на Юрия Шатунова, а на сцену выходили совершенно другие люди , то руководство объясняло это болезнью солиста, ломающимся голосом, переходным возрастом. Надо сказать, что от такой бешеной популярности, у мальчика действительно случались нервные приступы.В 1990-м и 1991-м году в период зимних каникул в СК «Олимпийский» прошло 17 концертов с забитыми до отказа залами . Пресса писала диаметрально разнящиеся отзывы. В одних газетах «Ласковый май» называли «эталоном пошлости», а в других – «символом чистоты и благородства». Сам Разин стимулировал скандалы вокруг группы, периодически запуская «утки», чтобы не утихал интерес зрителей к исполнителям. Но в группе назревает нездоровая обстановка и, не выдерживая напряжения, в 1992 году «Ласковый май» покидает Юрий Шатунов. Назревают конфликты между Разиным и Шатуновым, которые выливаются во взаимные обвинения по телевидению.В 1996 году группа объединяется вновь, работая в поддержку предвыборной президентской кампании Геннадия Зюганова. После этого Разин занимается политикой, а Шатунов переезжает в Германию. В 2002-м на волне популярности диско, Шатунов делает несколько ремейков хитов «Ласкового мая» и выступает от своего имени . 1 октября 2009 года в прокат вышел фильм «Ласковый май», сюжет которого основан на деятельности группы конца 1980-х-начала 1990-х и биографии Андрея Разина.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)