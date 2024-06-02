Как выглядят чайные плантации в Сочи

Родина чая — Китай, где эту культуру выращивают с IV века. В Японии и Корее чайные плантации появились в VI веке, в Индии и на Цейлоне — в 1-й половине XIX века.



Но чайные плантации есть и у нас. В России о чае узнали в XVII столетии. Сегодня посмотрим, как выглядят Мацестинские чайные плантации в Сочи.

В Россию впервые чай завезли из Монголии, затем ввозили из Китая. В 1814 году в Никитском ботаническом саду в Крыму был высажен первый чайный куст.Впрочем, крымский климат оказался неблагоприятным для разведения чая, и чайные плантации были заложены на Черноморском побережье Кавказа (1885 год). Они имеются в Грузии и Азербайджане; в России — в Краснодарском крае . История краснодарского чая началась в 1901 году.До середины 1990-х годов чаеводческая отрасль была одной из ведущих отраслей сельского хозяйства на Черноморском побережье края. Площади плантаций чая превышали 1,6 тысяч га, с них собиралось более 7 тысяч тонн зелёного чайного листа, ежегодно производилось около 2 тысяч тонн готового чая.Много это, или мало — 7 тысяч тонн? В мировом производстве чая лидируют Индия (св . 975 тыс. тонн в год), Китай (более 826 тыс. тонн), Шри-Ланка (более 340 тыс. тонн). Эту культуру выращивают также в Кении, Аргентине, Бразилии, Турции, Индонезии, Вьетнаме и других странах с тёплым, влажным климатом.До 1994 года более 700 гектаров чайных плантаций были обеспечены автоматической системой импульсного дождевания с поднятием воды на высоту до 400 метров. Рентабельность чаеводства превышала 45 %. Основными причинами спада в чаеводческой отрасли в начале 1990-х годов явились резкое увеличение себестоимости чайной продукции и снижение её конкурентоспособности.По данным Министерства сельского хозяйства и промышленности Краснодарского края, в 2015 году было собрано — 328 тонн зеленого чайного лист. До 7 тысяч тонн еще далеко . В настоящее время выращиванием и переработкой чая в Краснодарском крае занимаются несколько больших и малых предприятий , арендующих чайные плантации.А мы бродили по Мацестинским чайным плантациям в Сочи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)