«Бабушкин» аксессуар: старомодное украшение, которое будет нужно каждой моднице в 2026 году


Какой бабушкин аксессуар снова в моде? / Фото: sima-land.ru

Какой бабушкин аксессуар снова в моде? / Фото: sima-land.ru

 

Многие украшения, которые носили наши бабушки, считаются антитрендами. Но в 2026 году в моду возвращается один изысканный элемент гардероба, который у аристократов считался символом статуса, роскоши и богатства, поскольку порой он мог стоить целое состояние.
..


Небольшой старомодный аксессуар, который часто можно увидеть в шкатулке у наших бабушек, снова вернулся в моду. Он стремительно покоряет страны. Речь идет о броши.

1. Брошь превращает скучный наряд в праздничный


Брошь украсит любую современную одежду. / Фото: almazy-yakutii.ru

Брошь украсит любую современную одежду. / Фото: almazy-yakutii.ru

 

Для того чтобы превратить повседневный образ в более нарядный, не обязательно обновлять гардероб. Достаточно приобрести пару брошей. В 2026 году они идеально смотрятся на современном наряде. Причем, аксессуар можно носить на разной одежде — платье, джинсах, объемной толстовке, вязанном свитере, и воротничке рубашки.

2. Новый вариант ношения броши


Несколько брошей - это тренд! / Фото: livemaster.by

Несколько брошей - это тренд! / Фото: livemaster.by


 

Правда, современная мода внесла свои коррективы. Теперь в тренде носить не одну, а сразу несколько брошей. К примеру, можно на надеть пару или тройку похожих по теме или цвету аксессуаров. Они станут ярким акцентом и передадут ваше настроение.

3. Броши на неделе моды


Французские модельеры раставляют яркие акценты с помощью броши. / Фото: livemaster.by

Французские модельеры раставляют яркие акценты с помощью броши. / Фото: livemaster.by

 

Тренд на броши запустили современные французские дизайнеры. Они использовали этот бабушкин аксессуар на подиумах. Так, известный люксовый бренд одежды «Селин» использовал объемные украшения на женском пальто, а их миниатюрную версию - на воротничке блуз и рубашек.
А вот модельеры «Шанель» расставляли яркие акценты с помощью броши на клетчатых платьях и жакетах.
Особое впечатление произвели аксессуары в виде роскошного цветка камелии. С такой брошью даже самый базовый образ становился привлекательным. К примеру, брошь на блейзере заставляла его смотреться по-новому. А скучный серый пиджак с блестящим аксессуаром превращался в модный лук.

4. Тренд из социальных сетей


Свитер идеально сочетается с брошью. / Фото: guru.wildberries.ru

Свитер идеально сочетается с брошью. / Фото: guru.wildberries.ru


 

Броши стали быстро набирать популярность. В Сети завирусились фото модниц в теплых трикотажных свитерах и водолазках, на которых виднелась изысканные броши. Такое сочетание позволило уютной одежде стать более современной и деловой. Подобный прием в нарядах стали использовать звезды. Так, актриса Джулия Робертс обнародовала снимок, на котором она стоит в черном вязанном свитере с серебренной брошью в виде веточки.

5. Кто придумал первые броши


Первые броши использовали в качестве застежки. / Фото: babyblog.ru

Первые броши использовали в качестве застежки. / Фото: babyblog.ru

 

Если верить истории, то первую брошь придумала маркиза де Севинье. В 17 веке французская писательница прикрепила металлическую застежку для одежды (фибулу) на грудь просто для украшения. Затем она добавила к фибуле атласную ленту, а вскоре все модницы Франции стали копировать ее образ. Так появилась первая брошь, которая получила название «Севинье», в честь своей создательницы. Она состояла из банта и фибулы. Брошь стали крепить куда угодно в качестве декоративного украшения.

В этом же веке броши стали использовать для передачи скрытой информации. Аристократы использовали аксессуар для передачи настроения или своего согласия. К примеру, брошь с алмазами на плече говорила о том, что ее хозяйка согласна на свидание, а вот с рубинами — демонстрировала отказ.
Легендарный французский модельер Габриэль Шанель обожала броши. Она их популяризировала практически в каждом женском образе. Во время показа новой коллекции аксессуар можно было увидеть на любом наряде — на юбках или платьях. Именно броши добавляли женственности и элегантности образу.

6. Современные броши


Брошь помогает самовыражаться. / Фото: intermedia.ru

Брошь помогает самовыражаться. / Фото: intermedia.ru

 

Возрождающийся трендовый аксессуар в наши дни снова стал инструментом, который помогает самовыражаться. Причем, сейчас большое разнообразие брошей — от бюджетных до дорогостоящих вариантов.
В 2026 году на модных девушках можно увидеть металлические броши в виде геометрических фигур, ручной работы из бисера или вышивки, а также в виде насекомых или животных. Но большей популярностью пользуются классические броши с цветочным мотивом. Их носят на одежду, сумках и головных уборах. Именно свободный выбор делает тренд интересным, поскольку одежда превращается в настоящее произведение искусства, особенно когда на груди красуется несколько аксессуаров.

